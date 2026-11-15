Mariano Sánchez, carnicero: "Para congelar carne no basta con film, el envasado al vacío evita las quemaduras por frío"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez recomienda el envasado al vacío antes de congelar la carne para conservar su sabor y textura, evitando las quemaduras por frío causadas por envolverla solo en papel film. Las quemaduras por congelación ocurren cuando la carne pierde humedad y se oxida al contacto con el aire, generando manchas resecas que afectan su calidad aunque no la hacen peligrosa para el consumo. Para quienes no tienen envasadora al vacío, los expertos sugieren usar bolsas específicas de congelación o recipientes herméticos, procurando retirar la mayor cantidad de aire posible. Organismos como la AESAN recomiendan congelar a -18 ºC o menos, etiquetar con fecha y descongelar siempre dentro del frigorífico para evitar la proliferación de microorganismos.

Comprar carne para toda la semana y guardar una parte en el congelador es una práctica habitual en muchos hogares. Sin embargo, no siempre basta con envolver los filetes en papel film para mantener su sabor y textura durante varios meses.

Aunque la congelación permite conservar los alimentos durante más tiempo, un envoltorio inadecuado puede provocar que la carne se reseque y aparezcan manchas blanquecinas o grisáceas. Es lo que se conoce como quemaduras por congelación.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional recomienda recurrir al envasado al vacío para proteger mejor la carne antes de introducirla en el congelador.

Congelar la carne al vacío

En uno de sus vídeos publicados en redes sociales, Sánchez responde a una pregunta habitual entre sus clientes: si realmente merece la pena envasar la carne al vacío antes de congelarla.

"El vacío lo que hace es quitar el aire", explica el carnicero, que destaca cómo esta técnica ayuda a conservar durante más tiempo las características del producto.

Su recomendación resulta especialmente clara cuando compara ambos métodos de congelación. Según explica, la carne envasada al vacío conserva mejor su sabor y textura después de descongelarse.

El profesional también advierte de que la ausencia de aire reduce la aparición de escarcha y de las conocidas quemaduras por frío, uno de los principales problemas del almacenamiento prolongado.

La Universidad de Illinois, en Estados Unidos, respalda esta explicación. Sus especialistas señalan que las quemaduras por congelación aparecen cuando la superficie de la carne pierde humedad y sus grasas sufren procesos de oxidación.

El resultado son zonas resecas y grisáceas que pueden presentar una textura desagradable y un sabor diferente al original.

Sin embargo, estas quemaduras no significan necesariamente que la carne sea peligrosa para el consumo. Se trata principalmente de un problema de calidad, siempre que el alimento se haya conservado correctamente.

Envolver la carne con film

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) explica que muchos envoltorios comerciales permiten el paso del aire.

Por eso, aunque sean adecuados para conservar carne durante periodos breves, pueden resultar insuficientes cuando se pretende mantenerla congelada durante varios meses.

El envasado al vacío reduce el contacto con el aire y ayuda a limitar la pérdida de humedad. No obstante, no elimina por completo la posibilidad de que aparezcan quemaduras por congelación.

Tampoco es imprescindible disponer de una envasadora. La Universidad de Illinois recomienda utilizar bolsas específicas para congelación, envoltorios resistentes o recipientes herméticos, procurando retirar la mayor cantidad de aire posible.

Congelar la carne en casa

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda mantener el congelador a una temperatura constante de -18 ºC o inferior.

Antes de guardar la carne, conviene dividirla en porciones individuales y utilizar envases aptos para congelación. También resulta útil indicar la fecha para controlar cuánto tiempo lleva almacenada.

Sánchez recuerda que el envasado al vacío no hace milagros. Aunque ayuda a conservar mejor el producto, no sustituye la refrigeración ni garantiza una conservación indefinida.

Al descongelar, AESAN aconseja trasladar la carne al frigorífico y evitar dejarla durante horas sobre la encimera, donde pueden multiplicarse los microorganismos.