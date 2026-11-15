Macario, carnicero con 40 años de experiencia: "Marruecos viene y se lleva el ganado español. Pagan más, es imposible"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Macario Faria, carnicero de Pontevedra, seala a la fuerte competencia exportadora hacia Marruecos como una de las causas del encarecimiento del ganado vivo espaol. Marruecos concentr hasta el 64% de las exportaciones de vacunos vivos de ms de 300 kilos, pagando precios con los que los carniceros tradicionales no podan competir. El cese de las exportaciones a Marruecos en 2026 redujo estas ventas un 84%, aliviando la demanda exterior aunque persisten elevados costes de produccin y menor oferta de ganado. El modelo tradicional de compra del animal completo obliga a equilibrar los mrgenes, aumentando el precio de cortes populares para compensar las piezas de menor salida.

El precio de la ternera lleva años poniendo a prueba tanto a consumidores como a quienes trabajan detrás del mostrador. Macario Fariña lo ve desde un lugar poco habitual: su carnicería compra animales vivos, los lleva al matadero y después vende toda la canal.

Fariña es la tercera generación de Macario Carniceiros, un negocio del Mercado de Abastos de Pontevedra abierto desde 1962. Aprendió a cortar y despiezar siendo niño y, tras pasar por otros trabajos, terminó haciéndose cargo del establecimiento familiar.

En noviembre de 2025 explicaba a Antena 3 una de las razones que, a su juicio, estaba encareciendo el vacuno. "Vienen y se llevan casi todo. Pagan más. Es imposible competir", decía sobre los compradores de Marruecos y otros mercados exteriores.

Su comparación era muy gráfica: una chuleta de ternera que dos años antes podía venderse por 11 o 12 euros el kilo rondaba ya los 20. Fariña señala que buena parte de esa subida se produce ya en la compra del ganado.

Cuando un carnicero tradicional compra ganado vivo, compite por el mismo animal que puede interesar a un exportador. Si otro comprador ofrece más dinero, el precio necesario para quedarse con ese ternero aumenta, y esa diferencia termina entrando en el coste de la carne.

Marruecos tuvo un peso especialmente importante en ese mercado. España envió allí 61.715 bovinos vivos de más de 300 kilos en 2024. Esa cifra representaba el 52% de las exportaciones españolas de esa categoría, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

En 2025, Marruecos aumentó todavía más su peso como comprador. Recibió 51.986 animales de más de 300 kilos y concentró el 64% de las exportaciones españolas de ese grupo. Así, la demanda exterior competía directamente por una parte importante del ganado disponible.

La sequía y la reducción de la cabaña ganadera marroquí habían llevado al país a facilitar las compras en el exterior. Al mismo tiempo, otros destinos como Líbano o Libia también demandaban ganado vivo español, aumentando la competencia por determinados animales.

Comprar una ternera entera

En Macario Carniceiros, esa competencia se percibe de forma directa porque el negocio conserva un modelo tradicional. Compra los animales vivos y recorre Galicia para seleccionarlos, los lleva al matadero y después los despieza antes de venderlos a particulares y hostelería.

Al comprar el animal completo, tiene que dar salida también a las piezas menos demandadas. De una ternera salen solomillos y chuletones, pero también aguja, costilla, falda o redondo. El precio del animal debe recuperarse vendiendo el conjunto de la canal.

Hoy buena parte de la clientela concentra sus compras en unos pocos cortes, como solomillo, cadera, croca o picaña. Determinadas piezas tradicionales encuentran una salida más lenta, algo que complica el equilibrio económico cuando la carnicería trabaja con el animal completo.

Mientras unas piezas salen rápidamente del mostrador, otras tardan mucho más en venderse. El margen de los cortes con mayor demanda ayuda así a compensar la menor rotación de otras partes de la ternera.

A esa presión exterior se suman una menor disponibilidad de ganado y unos costes de producción elevados. Durante 2025 también disminuyó el número de animales sacrificados y, con menos ganado disponible, cualquier aumento de la demanda tiene mayor capacidad para mover los precios.

El vacuno presenta además una dificultad que otros sectores pueden corregir con mayor rapidez. Una vaca necesita gestar un ternero y este debe crecer antes de llegar al mercado. Recuperar una caída de la cabaña ganadera requiere años, no unas pocas semanas.

A ello se suman los costes que soportan las explotaciones: alimentación, combustible, energía, sanidad, transporte y mano de obra. Las organizaciones ganaderas seguían describiendo en 2025 precios elevados en el ganado y una oferta limitada después de varios ejercicios especialmente tensos.

Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejaban esa situación al comenzar 2026. En la décima semana del año, los añojos cotizaban un 9% por encima del año anterior y las terneras un 13%. En las vacas, la subida interanual alcanzaba el 30%.

A todo ello se suma la falta de relevo generacional en muchas explotaciones y negocios del sector. Fariña reconoce las dificultades para encontrar jóvenes dispuestos a asumir horarios largos, esfuerzo físico y una dedicación especialmente exigente cuando se trabaja como autónomo.

Qué ha cambiado en 2026

El escenario cambió a finales de 2025, cuando Marruecos dejó de importar bovinos vivos españoles tras la aparición de dermatosis nodular contagiosa en el noreste peninsular. En 2026 esas exportaciones han quedado reducidas a cero.

La UPA recuerda que Marruecos había sido el principal destino del ganado vivo español y reclama recuperar ese mercado. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones españolas de bovinos vivos cayeron un 84%, mientras otros destinos absorbieron solo una parte del volumen perdido.

El cierre del mercado marroquí ha eliminado una de las grandes fuentes de demanda de animales vivos. En septiembre, las cotizaciones del vacuno estaban por debajo de las de 2025 en varias categorías, aunque seguían elevadas frente a los niveles de años anteriores.

Cuando Fariña hizo aquellas declaraciones, Marruecos compraba decenas de miles de animales españoles y competía directamente por ellos. Hoy ese factor ha perdido peso, pero los demás problemas que condicionan al sector no han desaparecido.

La menor oferta de ganado, los costes de producción y la dificultad para recuperar rápidamente la cabaña condicionan el mercado. España mantiene además una potente actividad exportadora de carne, con compradores europeos y un peso creciente de mercados de terceros países.

Para una carnicería como la de Fariña, todo termina confluyendo en el precio al que puede comprar el animal y en la capacidad de vender después cada pieza. El coste de un chuletón empieza mucho antes de cortarlo y colocarlo en el mostrador.