Los expertos en nutrición recomiendan: para que el pescado frito esté más sabroso no lo reboces sólo con harina de trigo

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LO ESENCIAL Las claves Mezclar la harina de trigo convencional con harina de garbanzo permite obtener un rebozado más crujiente, ligero y sabroso al preparar pescaíto frito estilo gaditano. Para lograr una fritura ligera es clave retirar el exceso de harina usando un colador, dejando solo una capa muy fina sobre las piezas de pescado antes de freír. Se recomienda usar aceite de girasol o de oliva suave bien caliente pero sin que llegue a humear, friendo el pescado en pequeñas tandas hasta que quede dorado. Tras la fritura, es fundamental escurrir el pescado sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa antes de servilo, preferiblemente acompañado de un toque de limón.

Conseguir un buen pescaíto frito en casa no depende únicamente de elegir un pescado fresco. También hay pequeños detalles durante su preparación que pueden marcar la diferencia entre un rebozado pesado y una fritura ligera y crujiente.

Una de las claves está precisamente en la harina utilizada. Aunque la de trigo es una opción habitual, combinarla con harina de garbanzo permite conseguir un resultado diferente, una alternativa que Sofía Cruz ha mostrado en sus redes sociales.

Conocida en TikTok como Sofía te cocina, la creadora de contenido ha compartido su particular receta de pescaíto frito al estilo gaditano, una elaboración tradicional que admite numerosas variedades de pescado y cefalópodos.

Para prepararla, recomienda utilizar productos frescos y pequeños o cortados en trozos. Entre sus elecciones favoritas están la rosada, el choco, los calamares y los boquerones, aunque existen muchas otras posibilidades para elaborar este plato.

"Fíjate si hay pescado para ponerle, usa el que tú quieras", explica Cruz en su vídeo. También menciona alternativas como las puntillitas, el cazón, la pescadilla, los salmonetes y las acedías, entre otras variedades.

Crujiente y ligero

Antes de comenzar con la fritura, es importante limpiar bien todas las piezas y cortar aquellas que lo necesiten en porciones pequeñas. Después, hay que añadir una pizca de sal para evitar que queden sosas.

Una vez preparado el pescado, llega uno de los pasos fundamentales de esta receta: el enharinado. La popular experta propone utilizar harina de trigo convencional o mezclarla con harina de garbanzo, una combinación que también ofrece buenos resultados.

Sin embargo, no basta con cubrir las piezas de cualquier manera. Cruz insiste en que el pescado debe quedar recubierto únicamente por una capa fina de harina, sin acumulaciones que puedan estropear el resultado de la fritura.

Para conseguirlo, recomienda utilizar un colador y retirar todo el producto sobrante antes de introducir las piezas en la sartén. De esta manera, el pescado queda ligeramente cubierto y preparado para pasar al aceite caliente.

Otro aspecto importante es escoger correctamente la grasa para freír. La creadora de contenido plantea dos posibilidades: aceite de girasol o aceite de oliva suave, que debe calentarse sin llegar nunca a humear.

"El aceite debe de estar bien caliente, pero sin que llegue a humear", recalca durante la preparación. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, hay que incorporar el pescado poco a poco y evitar freír demasiadas piezas simultáneamente.

El tiempo de cocción dependerá del tamaño de cada pieza, pero la señal para retirarlas es sencilla: cuando presenten un aspecto dorado, estarán listas para salir de la sartén y escurrirse.

Finalmente, Sofía Cruz aconseja colocarlas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite antes de servir. Unas gotas de limón al lado completan una preparación que puede acompañarse con diferentes bebidas.

La receta demuestra que el pescaíto frito admite muchas combinaciones, tanto en la elección del producto como en el tipo de harina. La mezcla de trigo y garbanzo es una alternativa para quienes buscan variar el rebozado tradicional.