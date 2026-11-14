Sara Bassi, nutricionista: "La cena más rica del otoño no es una sopa, sino esta tortilla de calabacín rellena de queso"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi propone una tortilla de calabacín rellena de tomate y mozzarella como alternativa rápida a las sopas de otoño. El plato destaca por ser una cena sana, nutritiva y barata que se puede preparar en tan solo 15 minutos. La receta requiere calabacín, huevos, queso parmesano rallado, sal, aceite de oliva, tomate y mozzarella para el relleno. Su elaboración consiste en dorar el calabacín en rodajas, añadir el huevo batido con parmesano, dejar cuajar y colocar el relleno cremoso.

Con la llegada del frío, las cenas calientes y reconfortantes vuelven a ganar protagonismo en la cocina. Sin embargo, no hace falta recurrir siempre a las sopas para preparar un plato apetecible, nutritivo y fácil de elaborar.

La nutricionista Sara Bassi ha compartido en TikTok una receta que reúne estas características y que puede estar lista en apenas 15 minutos. Se trata de una tortilla de calabacín con queso, tomate y mozzarella.

La propuesta destaca por utilizar ingredientes habituales y económicos, además de ofrecer una alternativa diferente para incorporar verduras a la última comida del día. Su preparación tampoco requiere grandes conocimientos culinarios ni demasiado tiempo.

El primer paso consiste en cortar un calabacín en rodajas finas. Después, hay que colocarlas en una sartén con un poco de aceite de oliva y cocinarlas por ambos lados hasta que estén tiernas.

Mientras tanto, se baten dos huevos junto con queso parmesano rallado y una pizca de sal. Esta mezcla será la base de la tortilla y permitirá integrar todos los ingredientes.

Cena sana y rápida

Una vez preparado el calabacín, se vierte el huevo batido directamente sobre las rodajas distribuidas por la sartén. A continuación, se tapa y se deja cocinar hasta que la tortilla cuaje.

Bassi explica que el relleno puede adaptarse a las preferencias de cada persona. En su propuesta, incorpora tomate y mozzarella, dos ingredientes que aportan jugosidad y un toque cremoso al resultado final.

La nutricionista resume su elaboración en un vídeo publicado en TikTok: "En sólo 15 minutos tienes la cena lista". Una opción especialmente práctica para quienes buscan resolver las comidas entre semana sin pasar demasiado tiempo cocinando.

Para elaborar esta receta se necesita un calabacín, dos huevos, queso parmesano rallado, sal y aceite de oliva. Para el relleno, basta con añadir tomate y mozzarella.

La preparación comienza cocinando las rodajas de calabacín en una sartén engrasada con aceite de oliva. Cuando estén hechas por ambos lados, se incorpora la mezcla de huevos, parmesano y sal.

Después, se tapa la sartén y se deja que el huevo termine de cocinarse. Cuando la tortilla esté cuajada, se añade el tomate y la mozzarella para completar el relleno.

El resultado es una cena sencilla que combina verduras, huevos y queso en un mismo plato. Además, puede acompañarse con un poco de pan para completar la comida y conseguir una propuesta más saciante.

Así, esta tortilla se convierte en una alternativa a las preparaciones habituales para las noches de otoño. Una receta rápida, adaptable y con ingredientes cotidianos que demuestra que cenar bien no tiene por qué exigir demasiado tiempo.