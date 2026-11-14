Los meteorólogos lo confirman: de noviembre a enero España tendrá temperaturas más altas de lo habitual y más lluvias

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LO ESENCIAL Las claves La AEMET prevé un trimestre entre noviembre y enero con temperaturas más altas de lo habitual en toda España, incluidas Baleares y Canarias. Las precipitaciones se concentrarán especialmente en la vertiente atlántica y el noroeste peninsular, donde se espera un periodo más lluvioso de lo normal. A pesar de la tendencia cálida en el promedio estacional, los meteorólogos aclaran que no se descartan episodios puntuales de frío, heladas y nevadas. En el Mediterráneo y el este del país no hay una señal clara de precipitaciones, manteniéndose probabilidades cercanas a los valores climatológicos habituales.

El frío todavía no ha terminado de instalarse en España y las previsiones meteorológicas ya apuntan a un comienzo de invierno diferente al habitual. Después de un otoño marcado por temperaturas elevadas, los próximos meses podrían continuar con valores superiores a los normales.

La tendencia no se limita a noviembre. Los modelos meteorológicos también contemplan un escenario cálido para diciembre y enero, mientras que las lluvias podrían ser especialmente abundantes en algunas regiones de la Península.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su predicción estacional para el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El organismo advierte de una probabilidad muy alta de temperaturas superiores a las habituales en toda España, acompañadas de más precipitaciones en la vertiente atlántica.

Un trimestre más cálido

La última predicción estacional de AEMET señala que existe una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido durante los meses de noviembre, diciembre y enero.

Esto significa que el escenario más probable es que el conjunto del trimestre presente temperaturas superiores a las registradas habitualmente durante el periodo de referencia 1991-2020.

La previsión afecta a todo el territorio nacional, incluyendo la Península, Baleares y Canarias. Sin embargo, no implica que vayan a desaparecer las jornadas de frío ni que las temperaturas sean elevadas continuamente.

De hecho, durante los próximos meses podrían registrarse heladas, nevadas y episodios de temperaturas bajas. Lo que anticipan los modelos es una tendencia cálida al analizar el promedio de los tres meses, no necesariamente cada semana por separado.

La nueva previsión mantiene la tendencia que AEMET ya había identificado a comienzos del otoño. En septiembre, el organismo estimaba una probabilidad del 70 % de temperaturas superiores a las normales entre octubre y diciembre.

La posibilidad de un trimestre más frío de lo habitual se situaba entonces alrededor del 10 %. Ahora, la actualización que incluye enero vuelve a mostrar una señal cálida muy marcada en el conjunto del país.

Estas estimaciones se elaboran mediante diferentes modelos climáticos que analizan la evolución probable de la atmósfera durante los próximos meses, aunque no permiten anticipar temperaturas concretas para fechas determinadas.

Las lluvias más abundantes

Las precipitaciones también presentan una tendencia destacada. Según AEMET, existe una probabilidad alta de que el trimestre sea más lluvioso de lo habitual en la vertiente atlántica, especialmente en el noroeste de España.

Esto afecta principalmente a Galicia y a otras regiones occidentales de la Península, donde la llegada de borrascas atlánticas podría favorecer acumulaciones de lluvia superiores a los promedios climatológicos.

Sin embargo, la situación será diferente en el resto del territorio. El organismo no identifica una señal clara de precipitaciones por encima de lo normal en el Mediterráneo, Baleares, Canarias o buena parte de las regiones orientales.

En estas zonas, las probabilidades de un trimestre seco, normal o húmedo se mantienen próximas a las climatológicas, por lo que todavía no es posible determinar qué escenario predominará.

La diferencia resulta importante porque unas temperaturas más altas no significan necesariamente que vaya a llover menos. Las masas de aire templado y húmedo pueden favorecer episodios de precipitaciones abundantes cuando se encuentran con las condiciones atmosféricas adecuadas.

Además, una estación lluviosa no implica que las precipitaciones sean constantes. Pueden alternarse periodos secos con jornadas de lluvias intensas, dependiendo de la trayectoria de las borrascas.

Qué tiempo se espera

La predicción a corto y medio plazo también apunta a un aumento de la inestabilidad. En su actualización del 6 de noviembre, AEMET advierte de que la semana del 9 al 15 estará marcada por borrascas atlánticas.

Estas dejarán precipitaciones en buena parte de la Península, especialmente en su mitad occidental, así como en Canarias. Algunas lluvias podrían ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

Al mismo tiempo, la entrada de aire templado favorecerá temperaturas superiores a las normales para estas fechas, especialmente durante las noches.

Para la semana del 16 al 22 de noviembre, los meteorólogos mantienen la posibilidad de temperaturas elevadas para la época, aunque aumenta considerablemente la incertidumbre.

Las precipitaciones podrían concentrarse principalmente en el noroeste peninsular, mientras que el Mediterráneo y Canarias presentarían periodos más estables.

Por tanto, España se prepara para un comienzo de invierno potencialmente más cálido de lo habitual, con especial protagonismo de las lluvias atlánticas. Aunque todavía no puede conocerse el tiempo exacto de diciembre o enero, las tendencias estacionales apuntan a temperaturas suaves y un trimestre húmedo en el oeste peninsular.