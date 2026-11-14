Los meteorólogos avisan: el 14 de noviembre el ciclón Charles se alejará de España, pero las lluvias seguirán en el país

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LO ESENCIAL Las claves La borrasca Charles comenzará a alejar sus efectos más intensos de España a partir del jueves 12 de noviembre, reduciendo progresivamente la intensidad de las lluvias y el viento. A pesar de la retirada de Charles, la llegada de nuevos frentes atlánticos mantendrá los cielos cubiertos y las precipitaciones durante el fin de semana. Las lluvias más persistentes se concentrarán en Galicia, la cornisa cantábrica, Andalucía occidental y el entorno del Sistema Central, siendo menos probables en el mediterráneo. Las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves para mediados de noviembre, mientras que Protección Civil alerta sobre posibles crecidas de ríos por el agua acumulada.

España comenzará a dejar atrás uno de los episodios meteorológicos más intensos de noviembre, aunque la mejoría no llegará al mismo tiempo a todas las comunidades. Después de varios días de precipitaciones abundantes y fuertes rachas de viento, la borrasca Charles se alejará definitivamente de la Península, pero la lluvia continuará presente.

El cambio empezó a notarse desde el jueves 12 de noviembre, cuando el temporal perderá intensidad. Sin embargo, la circulación de borrascas atlánticas seguirá favoreciendo la llegada de frentes que mantendrán los cielos cubiertos en numerosas regiones.

Así lo ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de que el viernes 13 todavía se esperan precipitaciones, especialmente en Galicia, el Cantábrico y distintos puntos del oeste y centro peninsular.

Charles se alejará

La borrasca Charles ha sido uno de los principales responsables del temporal que ha afectado a España durante esta semana, junto con otro sistema atlántico denominado Bruna.

Según la AEMET, Charles comenzaró a alejarse hacia el nordeste el jueves 12, provocando una disminución progresiva de la intensidad y extensión de las precipitaciones.

El viento también perderá fuerza, aunque todavía podrán registrarse rachas importantes en algunas regiones del este peninsular, los Pirineos y Baleares.

Sin embargo, esta retirada no supondrá el final inmediato de la inestabilidad. Del Campo ha señalado que durante el viernes 13 y el fin de semana probablemente continuarán llegando borrascas atlánticas acompañadas de sus correspondientes frentes.

Estos sistemas mantendrán las lluvias en buena parte del oeste y centro de la Península, aunque su distribución será diferente a la observada durante los días más intensos del temporal.

Las precipitaciones más abundantes se esperan en Galicia, Andalucía occidental y el entorno del Sistema Central, donde ya se han acumulado cantidades importantes durante las jornadas anteriores.

El viernes también lloverá en distintas zonas de la cornisa cantábrica.

Dónde seguirá lloviendo

El norte y el oeste peninsular concentrarán buena parte de la inestabilidad durante la recta final de la semana.

En Galicia, las lluvias podrán continuar siendo persistentes, mientras que Asturias y Cantabria también permanecerán pendientes de las precipitaciones.

En el interior, los frentes atlánticos podrán afectar a Castilla y León, Extremadura y áreas próximas al Sistema Central.

Andalucía occidental seguirá entre las zonas con mayor probabilidad de registrar acumulaciones significativas, aunque la intensidad prevista será, en general, inferior a la del miércoles.

En cambio, las precipitaciones serán menos probables en buena parte del sureste peninsular y algunos sectores mediterráneos.

La AEMET también advierte de que el temporal marítimo continuará afectando a Baleares durante el viernes, con avisos por fenómenos costeros.

El fin de semana

La previsión para el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones asociadas a la circulación atlántica.

Sin embargo, el escenario será menos adverso que durante el paso de Charles, aunque algunas regiones podrán seguir registrando chubascos.

Las temperaturas, por su parte, continuarán relativamente suaves para la época del año. No se prevé una irrupción generalizada de frío intenso y en algunos puntos mediterráneos podrán mantenerse valores elevados para mediados de noviembre.

Pese a la retirada del temporal, Protección Civil recuerda que las lluvias acumuladas pueden favorecer nuevas crecidas de ríos y arroyos, incluso después de que disminuyan las precipitaciones.

Por tanto, el viernes 13 de noviembre España comenzará a dejar atrás los efectos más intensos de Charles, pero no las lluvias. La llegada de nuevos frentes atlánticos impedirá que el tiempo se estabilice por completo.