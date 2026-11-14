Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para que el caldo esté más rico y sabroso no se cuece 24 horas, mete los huesos en el horno a 180 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez sugiere hornear los huesos a 180 ºC durante 15 minutos antes de cocerlos para lograr un caldo más sabroso y con mejor color. Este proceso activa la reacción de Maillard, generando aromas tostados gracias a la interacción entre aminoácidos y azúcares reducidos por el calor. Cocer el caldo durante 24 horas no garantiza un mejor resultado, ya que las cocciones muy prolongadas reducen la diversidad de compuestos aromáticos. Aunque aporta textura por su contenido en gelatina, la evidencia científica señala que el caldo no regenera cartílagos ni es una fuente destacada de minerales.

El caldo de huesos suele caracterizarse por necesitan pocos ingredientes: huesos, verdura y agua, sin más. O eso se suele pensar, dado que existe un pequeño detalle que puede transformar una receta aparentemente corriente en otra mucho más sabrosa. Sin embargo, dicho detalle no implica añadir más ingredientes ni mantener la olla encendida todo el día a baja temperatura, como se podría creer en un primer momento.

Según explica Mariano Sánchez, conocido en redes sociales como El As Carnicero, con más de tres décadas a sus espaldas trabajando con carne, el secreto para mejorar un caldo de huesos es más sencillo de lo que parece, y es además uno de sus consejos culinarios más destacados: introducir los huesos en el horno, a 180 grados durante unos 15 minutos antes de ponerlos a cocer.

Así mejora el caldo de huesos

Según explica el profesional, este sencillo procedimiento no solo potenciaría el sabor del caldo de huesos, sino que también le proporciona un color mucho más atractivo. Y, aunque parezca un truco de cocina tradicional, la realidad es que existe explicación científica para todo este proceso: cuando los huesos, especialmente los restos de carne y tejidos adheridos, se introducen en el horno, empieza a producirse un fenómeno conocido como reacción de Maillard.

Se trata de un conjunto de reacciones químicas entre aminoácidos y azúcares reductores que, favorecidas por el calor, generan sustancias responsables del característico aroma de los alimentos tostados. De hecho, una revisión publicada en Food Research International durante el pasado año 2022 identificó cientos de compuestos aromáticos presentes en las carnes cocinadas, muchos de ellos relacionados con este fenómeno y con la transformación de las grasas.

Por eso, dorar previamente los huesos puede marcar una diferencia considerable. Mientras que si los introducimos directamente en agua se produce un caldo de sabor suave, el horneado previo favorece notas tostadas y un color más oscuro. Eso sí, no es necesario llegar a quemar los huesos: el objetivo es lograr un dorado superficial, sin carbonizar los restos de carne.

Por otro lado, una de las creencias más extendidas es que cuanto más tiempo permanecen los huesos en la olla, más nutritivo y sabroso resulta el caldo. Sin embargo, existen algunos matices a tener en cuenta, como ya sugirió una investigación publicada en Food Control en 2022 donde se analizaron los cambios nutricionales y aromáticos de los caldos de huesos tras diez horas de cocción.

Los investigadores observaron que determinados minerales aumentan con el tiempo, pero también que las cocciones prolongadas reducirían la diversidad de compuestos aromáticos y provocarían la pérdida de sustancias volátiles responsables del sabor. Por tanto, cocinar durante 24 horas no nos garantiza un caldo superior; de hecho, para muchas preparaciones domésticas, unas pocas horas a fuego suave serían más que suficientes, dependiendo de los ingredientes y el resultado deseado.

Pero, más allá del sabor, el caldo de huesos se ha popularizado en redes sociales como una preparación casi milagrosa para las articulaciones, la piel y los huesos. Si bien es cierto que durante la cocción parte del colágeno de los tejidos conjuntivos puede transformarse en gelatina, aportando cuerpo y una textura característica, esto no implica que consumir caldo regenere directamente el cartílago y nos rejuvenezca la piel.

Tampoco destaca por su contenido mineral, como ya sugirió otro trabajo publicado en European Food Research and Technology en 2024, donde se analizaron 30 muestras de diferentes caldos: generalmente, el caldo de huesos aportaría menos de un 5% de los valores de referencia diarios de calcio, hierro, cobre y magnesio.

Todo esto no convertiría al caldo de huesos en un alimento poco saludable, pero sí nos recuerda la necesidad de interpretar las propiedades nutricionales de los alimentos con realismo, sin atribuirles beneficios extraordinarios que la evidencia científica todavía no ha demostrado. Pero, en definitiva, el consejo de Mariano también nos recuerda algo importante: cocinar mejor no siempre implica cocinar durante más tiempo.