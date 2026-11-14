Lara Ferreiro, psicóloga: "Crecer como el pequeño de seis hermanos enseñó a Almeida a negociar y adaptar sus deseos desde la infancia"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo haber crecido como el menor de seis hermanos enseñó al alcalde José Luis Martínez-Almeida a negociar y adaptarse desde la infancia. Los hermanos actúan como un espacio clave de socialización donde se ensayan habilidades personales y profesionales para la vida adulta, aunque la ciencia señala que la calidad de la relación importa más que el orden de nacimiento. Ferreiro destaca la influencia combinada de sus padres: la perseverancia materna y la prudencia paterna, modelo del que aprendió a ser decidido sin ser impulsivo. La capacidad de reírse de uno mismo se identifica como otra enseñanza del ámbito familiar que ayuda a relativizar errores y gestionar situaciones incómodas.

Crecer rodeado de cinco hermanos mayores implica aprender desde pequeño que no siempre se puede ser el primero, que la atención debe compartirse y que, en ocasiones, conseguir lo que uno quiere exige negociar. Se trata de una realidad que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, conoce especialmente bien y que podría explicar algunas de las características de su personalidad.

Así lo analiza la psicóloga Lara Ferreiro, autora de '¡Ni un capullo más!', quien profundiza en cómo la educación familiar y las experiencias infantiles pueden influir en nuestra manera de relacionarnos durante la vida adulta. De hecho, Almeida ha recordado en varias ocasiones su infancia con cariño, incluyendo algunas anécdotas sobre la rapidez que necesitaba para conseguir sus alimentos favoritos cuando compartía la mesa con sus hermanos.

Negociando desde la infancia

Detrás de todas estas situaciones aparentemente triviales se esconden oportunidades de aprendizaje. Como explica la misma Ferreiro, "los hermanos constituyen uno de nuestros primeros espacios de socialización entre iguales". Compartir espacios, resolver desacuerdos y aceptar que otras personas poseen necesidades diferentes a las nuestras nos permite ensayar habilidades sociales que posteriormente utilizaremos en nuestras relaciones personales y profesionales en la edad adulta.

En este sentido, una revisión publicada en 2026 en la revista Developmental Review, donde se analizaron 57 estudios sobre conflictos entre hermanos, identificó la negociación y el compromiso entre las estrategias más estudiadas para gestionar estas discrepancias. No obstante, tener muchos hermanos no garantizaría desarrollar mejores habilidades sociales; lo que realmente importaría sería la calidad de estas relaciones.

Por otro lado, una revisión publicada en Child Development, donde se analizaron 277 estudios, destacó la importancia de dimensiones como el afecto, la cooperación, los conflictos y su resolución para comprender las relaciones entre hermanos. Ferreiro recuerda que Almeida fue especialmente mimado por sus padres y que todavía conserva el apodo familiar de 'Pepito', una muestra de cómo nuestra identidad familiar puede permanecer intacta pese a los cambios y responsabilidades que asumimos a lo largo de la vida.

Aunque culturalmente se suele considerar que los hermanos pequeños suelen ser más sociables, espontáneos o negociadores, la evidencia científica cuestiona estas creencias. Un ejemplo sería un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, con más de 20.000 participantes de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde no se encontraron efectos relevantes en el orden de nacimiento sobre grandes rasgos de personalidad como la extraversión, la responsabilidad o la estabilidad emocional.

Por tanto, fijándonos en el ejemplo de Almeida en particular, ser el sexto hijo no determinaría la personalidad. La propia Ferreiro insiste en que "la relación con cada progenitor, el temperamento individual y las circunstancias familiares suelen tener mucho más peso". Y Almeida creció rodeado de dos referentes con personalidades bastante diferentes: su madre y su padre.

Por una parte, su madre, Ángela de Navascués, representaba la perseverancia, la determinación y la capacidad para afrontar dificultades. Por otra parte, su padre, Rafael Martínez-Almeida, destacaba por la prudencia, la reflexión y la búsqueda de acuerdos. Esta combinación, según Ferreiro, sería especialmente interesante desde la psicología del aprendizaje, dado que los niños no solo incorporan aquello que les enseñan expresamente, sino también los comportamientos que observan.

De hecho, otra revisión sobre el desarrollo de la regulación emocional describe cómo el ejemplo de los progenitores y el clima emocional familiar contribuyen al aprendizaje en la infancia. Según explica la psicóloga, "podemos ser decididos sin actuar impulsivamente y conciliadores sin renunciar a nuestros principios".

A todo esto debemos añadir otra enseñanza familiar: aprender a reírse de uno mismo, una habilidad que suele facilitar la gestión de situaciones incómodas y relativizar determinados errores.

En resumen, la historia de José Luis Martínez-Almeida nos recordaría que nuestra personalidad no depende exclusivamente del lugar que ocupamos entre nuestros hermanos, sino que se construye a partir de múltiples influencias, experiencias y vínculos. Y, aunque se suele creer que ser el pequeño puede ofrecer numerosas ocasiones para la negociación y la adaptación, lo más importante no sería el lugar en la "jerarquía" familiar, sino todo lo que se aprende durante ese camino.