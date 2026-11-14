José Miguel Viñas, meteorólogo: "Los veranos en España en 20 años serán como los del golfo Pérsico, donde no salen de casa"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo José Miguel Viñas advierte que en dos décadas los veranos en España podrían ser tan extremos como los del golfo Pérsico, impidiendo hacer vida normal al aire libre. El especialista señala que un modelo de vida basado en permanecer en interiores climatizados resulta insostenible y agrava la desigualdad entre quienes no disponen de aire acondicionado. España es especialmente vulnerable debido a la cercanía de la cuenca mediterránea con el Sáhara, considerado el gran almacén de calor del hemisferio norte. Viñas urge a acelerar las medidas de adaptación en los próximos 10 o 20 años antes de que las consecuencias del calentamiento global sean irreversibles.

El calor extremo podría cambiar radicalmente la forma de vivir en España durante las próximas décadas. Los veranos mediterráneos podrían convertirse en periodos prácticamente incompatibles con la vida cotidiana al aire libre.

Así lo advierte el meteorólogo José Miguel Viñas en el podcast Dime con quién hablas, donde alerta de que las temperaturas seguirán aumentando y los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes.

"Si ya nos ha parecido tremendo el verano que hemos pasado en 2026, pensar que puede haber un verano en el que todavía haga más calor de día y de noche nos va a poner contra las cuerdas", señala.

El experto considera que el problema dejará de estar relacionado exclusivamente con el confort térmico para convertirse en una cuestión de habitabilidad. Algunas regiones mediterráneas podrían experimentar condiciones que dificulten hacer vida normal durante julio y agosto.

Viñas pone como ejemplo las temperaturas superiores a 40 grados y la elevada humedad registrada durante el último verano. Si estas condiciones empeoran, salir a la calle podría convertirse en una actividad prácticamente inviable.

Un vistazo al futuro

"Se convierte en algo parecido a lo que ya se vive en esos países del golfo Pérsico, donde realmente haces una vida interior, no puedes hacer vida al aire libre", explica el meteorólogo.

El especialista advierte de que este modelo de vida, basado en permanecer dentro de edificios climatizados, resulta artificial e insostenible. La tecnología permite combatir temporalmente las altas temperaturas, pero no ofrece una solución universal.

"No se puede mantener en el tiempo una ciudad artificial en la que sus ciudadanos no salgan a la calle y todo lo hagan en el interior", sostiene.

Además, recuerda que no toda la población dispone de aire acondicionado para mantener unas condiciones adecuadas dentro de sus viviendas. Esta desigualdad podría agravar las consecuencias de los episodios de calor extremo.

Entre los colectivos más vulnerables destaca especialmente a las personas mayores, que tienen menos capacidad para adaptarse a unas condiciones ambientales tan exigentes. Para Viñas, no resulta deseable que alguien de 80 años tenga que permanecer prácticamente encerrado durante el verano.

El meteorólogo también relaciona este escenario con la insostenibilidad de mantener ciudades enteras aisladas del exterior, con infraestructuras climatizadas y sistemas de producción de alimentos dependientes de grandes recursos.

Aunque Viñas reconoce que todavía existe margen de actuación, considera imprescindible acelerar las medidas de adaptación. "Tenemos todavía una o dos décadas por delante que se pueden hacer cosas", afirma.

Sin embargo, advierte de que, si no se produce un cambio de rumbo durante los próximos años, será mucho más complicado revertir algunas consecuencias del calentamiento.

El experto también rechaza que los episodios meteorológicos extremos registrados históricamente sirvan para minimizar la situación actual. Aunque siempre han existido tormentas e inundaciones excepcionales, considera que la diferencia está en su concentración y alcance.

"Lo que te aseguro que nunca ha ocurrido es que en una fracción de tiempo tan corta se concentre tal cantidad de fenómenos extremos con la magnitud que estamos viendo y con un alcance global", explica.

España, además, ocupa una posición especialmente delicada por su proximidad al norte de África. El Mediterráneo se encuentra junto al Sáhara, que Viñas define como "el gran almacén de calor del hemisferio norte".

Por eso, el meteorólogo insiste en la necesidad de tomar conciencia cuanto antes. Aunque intenta evitar el catastrofismo, considera que los datos y las experiencias de los últimos veranos muestran que el margen para reaccionar no es ilimitado.