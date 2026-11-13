Los meteorólogos coinciden: las lluvias no abandonan España y continuarán durante la semana del 16 al 22 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Las precipitaciones continuarán marcando la meteorología en España durante la semana del 16 al 22 de noviembre tras la retirada de las borrascas Bruna y Charles. El desplazamiento del anticiclón de las Azores permitirá la llegada de nuevos frentes y borrascas atlánticas que entrarán principalmente por el noroeste peninsular. Galicia, la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, el oeste del sistema Central y zonas del norte peninsular registrarán las lluvias más intensas y persistentes. La inestabilidad se reactivará durante el fin de semana con frentes sucesivos el sábado y el domingo, dejando precipitaciones abundantes que se extenderán hacia el este.

El paso de las últimas borrascas no dará paso a una tregua meteorológica en España. Aunque los temporales de lluvia y viento perderán fuerza, las precipitaciones seguirán marcando el tiempo durante los próximos días.

Según la previsión de Eltiempo.es, la configuración atmosférica favorecerá la llegada de nuevos frentes desde el Atlántico durante el fin de semana y también a lo largo de la próxima semana.

De esta manera, el episodio de inestabilidad no terminará con la retirada de las borrascas Bruna y Charles, cuyos efectos todavía se dejarán notar en distintas comunidades durante este viernes.

El desplazamiento del anticiclón de las Azores hacia el sur permitirá que nuevas borrascas y frentes atlánticos encuentren vía libre para alcanzar la Península, manteniendo un escenario favorable para las precipitaciones.

Este viernes todavía se esperan precipitaciones asociadas a los últimos coletazos de la borrasca Bruna, especialmente en el noroeste peninsular. Galicia será la comunidad donde podrán registrarse las lluvias más intensas.

También podrán producirse precipitaciones en el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León. Asimismo, el agua llegará a las comunidades cantábricas, la zona centro y distintos puntos de Andalucía.

No obstante, las precipitaciones irán perdiendo intensidad a medida que avance la jornada, aunque esta mejoría será solamente temporal. El sábado volverá a aumentar la inestabilidad por la llegada de otro frente.

En esta ocasión, el sistema frontal estará asociado a una nueva borrasca que circulará por latitudes más septentrionales. Su influencia permitirá reactivar las lluvias en buena parte del territorio peninsular.

De nuevo, el norte y el oeste serán las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones persistentes. Galicia, la vertiente sur de la cordillera Cantábrica y el oeste del sistema Central podrían acumular cantidades importantes.

También se esperan lluvias abundantes en algunas sierras andaluzas, especialmente en Grazalema, así como en la vertiente sur de los Pirineos, según las últimas previsiones meteorológicas.

La situación podría complicarse todavía más durante el domingo. Los modelos meteorológicos contemplan la llegada de una nueva borrasca atlántica a Galicia, con precipitaciones que podrían superar en intensidad las previstas para el sábado.

Este episodio avanzaría por el noroeste peninsular y dejaría lluvias fuertes y persistentes en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. También afectaría al norte de Castilla y León, La Rioja y Navarra.

El área pirenaica tampoco quedaría al margen de este nuevo episodio de inestabilidad, mientras que el norte de Extremadura podría registrar igualmente precipitaciones de carácter intenso durante la jornada dominical.

El frente que llegará durante el domingo continuará desplazándose hacia el este de cara al próximo lunes. Sin embargo, su paso tampoco supondrá el final de las lluvias en España.

De hecho, los modelos meteorológicos apuntan a que la semana del 16 al 22 de noviembre volverá a presentar un carácter muy lluvioso, con nuevas precipitaciones entrando desde el Atlántico.

Por tanto, aunque las borrascas Bruna y Charles abandonen progresivamente el territorio, la circulación atlántica seguirá favoreciendo la llegada de nuevos sistemas frontales durante los próximos días.