Mario Picazo, meteorólogo: "España afronta del 9 al 15 de noviembre uno de los episodios de lluvias más intensos del otoño"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves España afronta entre el 9 y el 15 de noviembre uno de los episodios de precipitaciones más intensos del otoño due al impacto de las borrascas Bruna y Charles. Un río de humedad atlántico y el viento del sur impulsan lluvias persistentes que podrían superar los 300 l/m² en áreas del sistema Central. Zonas como Galicia, Extremadura, el sistema Central y las sierras occidentales de Andalucía concentrarán las mayores precipitaciones debido al efecto orográfico. Mario Picazo señala que el calentamiento global incrementa el potencial de lluvias al permitir que la atmósfera contenga más vapor de agua.

España atraviesa una semana complicada en lo que a temporal se refiere. El preocupante escenario responde al impacto de las profundas borrascas atlánticas Bruna y Charles, que mantienen activos avisos meteorológicos de nivel rojo y naranja en buena parte del territorio nacional.

Mario Picazo, uno de los mayores profesionales en el campo de la meteorología, avisa ahora a través de redes sociales sobre las dificultades de la semana del 9 al 15 de noviembre en todo el país, avisando de fuertes lluvias en determinadas áreas.

El motor atmosférico detrás de este temporal es un intenso río de humedad procedente del Atlántico subtropical, impulsado por fuertes vientos del sur y suroeste. Esta circulación permite un aporte constante de vapor de agua que alimenta esas tormentas y lluvias persistentes, que además provocan fuertes zarandeos en el ámbito marítimo.

"El contraste térmico entre ambas masas de aire [Bruna y Charles] proporciona energía adicional al sistema y favorece los movimientos ascendentes responsables de las precipitaciones", señala Picazo.

Llegan fuertes lluvias

"Los vientos del sur y suroeste canalizan esta humedad hacia Portugal y España, donde el aire se ve obligado a ascender al encontrarse con las principales cordilleras", continúa el meteorólogo.

"Este efecto orográfico intensifica considerablemente las lluvias en zonas como el sistema Central, Galicia, Extremadura y las sierras occidentales de Andalucía. En algunos puntos del sistema Central podrían superarse los 300 litros por metro cuadrado durante el conjunto del episodio".

Y a todo ello, como bien explica Picazo, se suman por supuesto los efectos del calentamiento global, cuyos efectos se llevan notando muchísimo desde hace unos meses cambiando por completo el clima tal y como lo conocíamos antaño, en todas las estaciones y sobre todo durante verano.

"El calentamiento global favorece una atmósfera capaz de contener aproximadamente un 7 % más de vapor de agua por cada grado de calentamiento. Esto aumenta el potencial de precipitaciones intensas cuando se dan las condiciones dinámicas adecuadas".

El resultado final es esa masificación de borrascas, lluvias, tormentas y malos temporales que estamos viviendo en estos últimos días y desde el pasado mes de septiembre, con altibajos en las temperaturas -pero sin llegar al frío realmente, porque siempre se ha mantenido cierto toque de calor, hasta en las noches-.

Durante los próximos días, es recomendable estar atento a los avisos de los meteorólogos para saber exactamente en qué zonas puede haber más riesgo de lluvias y borrascas y en cuáles habrá más calma.