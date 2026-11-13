Àngels, pescadera con 40 años de experiencia: "Las mejores almejas no se acompañan con angulas, sino con judías blancas y ajo"

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LO ESENCIAL Las claves Àngels Truncal, pescadera con 40 años de experiencia, propone la «ley de la compensación» para reducir el gasto al comprar marisco combinándolo con legumbres más económicas. Recomienda preparar un plato de almejas acompañadas con judías blancas, ajo y perejil, lo que permite lograr una receta sabrosa sin necesidad de utilizar grandes cantidades de marisco. Esta combinación no solo abarata el presupuesto, sino que ofrece un gran valor nutricional al sumar las proteínas vegetales y fibra de las legumbres con el hierro y las proteínas de las almejas. Para la receta basta con dorar ajo en aceite, abrir las almejas, añadir judías cocidas con un poco de caldo y cocinar unos minutos para que absorban todo el sabor marino.

Las almejas son uno de los mariscos más apreciados de la gastronomía española. Su sabor intenso y su versatilidad permiten preparar numerosas recetas, aunque su precio puede hacer que muchas familias las reserven para ocasiones especiales.

Sin embargo, no hace falta comprar grandes cantidades para disfrutar de ellas. Combinarlas con ingredientes económicos, como las judías blancas, permite preparar un plato abundante y sabroso sin disparar el presupuesto.

Así lo explica Àngels Truncal, pescadera con 40 años de experiencia en el mercado de Santa Caterina de Barcelona. La profesional, cuarta generación de una familia dedicada al pescado, recomienda recuperar una fórmula tradicional para ahorrar: combinar marisco con legumbres.

El truco para no gastar

En una entrevista concedida a RAC1, Truncal explica que una de las mejores maneras de aprovechar el presupuesto consiste en combinar alimentos de distintos precios.

La pescadera denomina este método «la ley de la compensación», que consiste en utilizar una pequeña cantidad de un producto más caro junto con otro más asequible.

Su ejemplo es especialmente sencillo: "Judías blancas, habitas, garbanzos... La legumbre es barata", explica antes de proponer una receta que combina productos del mar y de la huerta.

La profesional recomienda comprar unas almejas y preparar judías blancas con ajo y perejil. El resultado, asegura, es «un primer plato de fiesta a un precio ideal».

La ventaja está en que no es necesario llenar la cazuela de marisco. Una cantidad moderada de almejas aporta su característico sabor marino, mientras que las judías proporcionan consistencia y permiten obtener más raciones.

Truncal también defiende la importancia de recuperar la cocina de mercado. Después de cuatro décadas detrás del mostrador, considera que conocer los productos y aprender recetas sencillas ayuda a comprar mejor.

Una buena combinación

Más allá del ahorro, esta combinación tiene interés nutricional. Las judías blancas aportan proteínas vegetales, fibra e hidratos de carbono complejos, mientras que las almejas contienen proteínas, hierro y vitamina B12.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres, aumentando progresivamente su presencia en la alimentación.

Además, las almejas aportan un sabor intenso al caldo durante la cocción. Esto permite preparar una salsa sabrosa con pocos ingredientes, especialmente cuando se añade ajo, perejil y aceite de oliva.

No obstante, el ahorro dependerá del precio de las almejas y de la cantidad utilizada. La receta resulta especialmente interesante cuando las legumbres constituyen la mayor parte del plato.

Preparar judías con almejas

Para elaborar dos raciones pueden utilizarse 400 gramos de judías blancas cocidas, 250 gramos de almejas, dos dientes de ajo, perejil fresco y aceite de oliva virgen extra.

Primero, se comprueba que las almejas procedan de un establecimiento autorizado y se limpian siguiendo las recomendaciones del vendedor para retirar posibles restos de arena.

Después, se doran ligeramente los ajos picados en una cazuela con aceite de oliva y se incorporan las almejas. Se tapa el recipiente y se cocinan hasta que se abran, descartando las que permanezcan cerradas.

A continuación, se añaden las judías escurridas y un poco de agua o caldo. La mezcla se cocina suavemente durante unos minutos, permitiendo que las legumbres absorban el sabor del marisco.

Finalmente, se incorpora el perejil picado y se sirve caliente. Para conseguir una salsa más espesa, pueden aplastarse unas pocas judías antes de terminar.