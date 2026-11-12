Pepita, 107 años: "Me gusta mucho el pan con vino y azúcar. Hago 4 comidas diarias y una siesta de media hora después de fregar"

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LO ESENCIAL Las claves Pepita Bernat, una mujer de 107 años afincada en Barcelona, mantiene una rutina activa que incluye hacer las tareas del hogar, salir a pasear diariamente y acudir a bailar cada domingo. La centenaria realiza cuatro comidas al día y se acostumbra a dormir una siesta de media hora después de fregar los platos, un rango de tiempo que la evidencia científica asocia con beneficios cardiovasculares. Entre sus recuerdos gastronómicos destaca el tradicional pan con vino y azúcar, aunque afirma que nunca ha fumado y que solo consume alcohol de forma muy ocasional en celebraciones. Pepita atribuye su longevidad a mantenerse en movimiento constante y conservar su autonomía social y familiar, resumiendo su filosofía con la frase: "Envejecer no es rendirse: es adaptarse".

A sus 107 años, Pepita Bernat mantiene una rutina que incluye cocinar, fregar los platos, hacer la cama, salir a pasear y bailar cada domingo. Su día a día sigue estando lleno de movimiento, aunque ella insiste en que no conoce ningún secreto especial para haber llegado hasta aquí.

Nacida el 15 de julio de 1919 en Barbens, Lleida, Pepita vive actualmente en Barcelona con una de sus sobrinas. En una entrevista con La Vanguardia, contó que come cuatro veces al día y duerme una siesta de media hora después de fregar.

Entre sus recuerdos gastronómicos aparece también una merienda muy popular durante buena parte del siglo XX: pan con vino y azúcar. "Me gusta mucho", reconocía. En otras ocasiones, sin embargo, ha explicado que prácticamente no bebe alcohol y que nunca ha fumado.

Su historia llama la atención precisamente por esa mezcla de costumbres sencillas y una autonomía poco habitual a su edad. Actividad física, baile, relaciones sociales y rutinas cotidianas aparecen de forma mucho más constante en su vida que cualquier alimento o hábito aislado.

Pepita asegura que come lo que le apetece y que lo hace cuatro veces al día, "sin obsesiones". La frecuencia de las comidas no se ha establecido como un factor de longevidad. También importan los alimentos elegidos, las cantidades y el resto de hábitos diarios.

Ella misma describe su alimentación como sencilla y recuerda haber llevado siempre una vida muy activa. Comer cuatro veces al día puede formar parte perfectamente de una rutina saludable, aunque no existe una frecuencia de comidas que garantice vivir más años.

El pan con vino y azúcar requiere algo más de contexto. Fue una merienda habitual en muchos hogares españoles durante décadas, pero hoy no se consideraría una elección especialmente saludable por la presencia de alcohol y la cantidad de azúcar añadida.

En el caso de Pepita, además, el vino nunca ha formado parte habitual de su alimentación. Ha explicado que prácticamente no bebe y que se limita a alguna copa ocasional en celebraciones. Su afición por aquella merienda tampoco indica que la consuma con frecuencia.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que ninguna cantidad de alcohol está completamente libre de riesgo. La experiencia de Pepita, por tanto, no convierte el vino en un hábito protector ni ofrece una razón para incorporarlo a la alimentación buscando posibles beneficios.

Media hora de siesta

La siesta sí ocupa un lugar muy concreto en su rutina. "Primero friego los platos y luego hago la siesta", explica. Duerme alrededor de media hora y asegura que después se levanta renovada. Su descanso entra dentro de lo que suele considerarse una siesta corta.

Una revisión sistemática publicada en 2026 encontró diferencias importantes según la duración. Las siestas de hasta 30 minutos aparecían con mayor frecuencia relacionadas con mejoras en la fatiga y algunos indicadores cardiovasculares o metabólicos.

Con las siestas más prolongadas, los resultados son diferentes. Algunas investigaciones las han relacionado con mayor riesgo cardiometabólico o mortalidad, aunque también pueden ser una señal de enfermedad, peor descanso nocturno o mayor fragilidad en determinadas personas.

Un estudio publicado en JAMA Network Open en 2026, con adultos mayores seguidos durante años, encontró que una mayor duración y frecuencia de las siestas se asociaban con mayor mortalidad. El estado general de salud sigue siendo fundamental para interpretar esa relación.

La media hora de Pepita se sitúa precisamente en el rango de las siestas breves. Aun así, el descanso durante el día forma parte de un patrón de sueño más amplio, en el que también influyen las horas dormidas durante la noche y su calidad.

Fregar, caminar y bailar

El movimiento ocupa un lugar muy evidente en su vida cotidiana. En El secreto de la vida, el podcast de Endor, Pepita explicaba que baila incluso mientras cocina, friega los platos o hace la cama. Caminar y salir a bailar completan esa actividad diaria.

Para las personas mayores de 65 años, las recomendaciones generales incluyen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, además de ejercicios de fuerza y equilibrio. Mantener la movilidad y la capacidad para desenvolverse de forma autónoma adquiere especial importancia con la edad.

Pepita reconoce que le duelen las piernas desde hace años. Su médico le aconsejó caminar y descansar unos minutos cuando aparecieran las molestias antes de continuar. Ella lo resume con una fórmula mucho más sencilla: sentarse, levantarse y seguir.

Caminar habitualmente se ha relacionado con mejores resultados de salud en personas mayores. Una revisión de 2026 con más de 367.000 participantes encontró que cada 1.000 pasos diarios adicionales se asociaban con un 13% menos de mortalidad, aunque los datos son observacionales.

El baile añade movimiento, coordinación, equilibrio y trabajo cardiovascular. Un metaanálisis publicado este año encontró mejoras en la función física de adultos mayores que participaron en programas de baile, aunque los autores calificaron como baja la calidad de parte de la evidencia.

Para Pepita también tiene una dimensión social. Lleva décadas acudiendo los domingos a La Paloma, en Barcelona, donde sigue encontrándose con otras personas. "Hay gente que va a misa, yo voy a La Paloma", explica sobre una cita que mantiene cada semana.

Esa vida social también tiene interés desde el punto de vista de la salud. Un metaanálisis publicado en 2026 encontró que una mayor participación social se asociaba con menor mortalidad entre adultos mayores, aunque estos estudios tampoco permiten establecer una relación directa de causa y efecto.

Pepita mantiene además una red familiar cercana, sale con amigas y juega a las cartas. La OMS considera que la soledad y el aislamiento social influyen en la salud y el bienestar, una cuestión especialmente relevante entre las personas de mayor edad.

A todo ello se suma una rutina que continúa teniendo horarios y pequeñas responsabilidades. Después de décadas trabajando y emprendiendo distintos negocios, Pepita sigue organizando su día alrededor de tareas y planes, desde preparar la comida hasta decidir qué hará cuando llegue el domingo.

No hay un único secreto

Cuando le preguntan cómo ha llegado a los 107 años, Pepita responde que no conoce ningún secreto. "Nunca he fumado ni bebido, salvo una copita en alguna boda", explica. También destaca lo importante que ha sido mantenerse activa y continuar haciendo cosas por sí misma.

Su vida reúne varios comportamientos compatibles con un envejecimiento saludable: no fumar, consumir muy poco alcohol, mantenerse en movimiento, conservar relaciones sociales y continuar realizando tareas cotidianas. Todos ellos son hábitos que pueden favorecer la salud.

También intervienen la genética, las enfermedades acumuladas, la atención sanitaria, las condiciones económicas y muchos otros factores difíciles de medir. Llegar a los 107 años depende de una combinación compleja que difícilmente puede reducirse a una merienda, una siesta o cualquier costumbre concreta.

El pan con vino y azúcar queda así como una de las anécdotas más curiosas de su historia. Mucho más constante ha sido su empeño por seguir moviéndose, relacionándose con otras personas y conservando autonomía incluso cuando las limitaciones propias de la edad han ido apareciendo.

Ella lo expresa de una forma mucho más sencilla: "Envejecer no es rendirse: es adaptarse". A los 107 años continúa haciéndolo a su manera. Si le duelen las piernas, descansa y vuelve a caminar. Y cuando llega el domingo, sigue teniendo una cita con el baile.