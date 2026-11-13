José María Sánchez, pescadero: "Para que el pescado frito esté más sabroso el aceite no tiene que estar frío, sino caliente y a 180 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez señala que la clave para un buen pescado frito es contar con buena materia prima y controlar la temperatura del aceite, que debe estar entre 170 y 180 ºC. Se aconseja enharinar bien el pescado eliminando el exceso para un rebozado ligero y no saturar la sartén para evitar que baje la temperatura del aceite. El orden de fritura importa: se debe empezar por la merluza por ser el pescado más fino y el que menos sabor deja en el aceite. Tras la fritura, se debe escurrir el exceso de grasa sobre papel absorbente sin apilar ni tapar las piezas para que no pierdan su textura crujiente.

El pescado frito es uno de los grandes clásicos de la cocina española, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, conseguir que quede crujiente, ligero y sabroso depende de algunos detalles que conviene cuidar desde el principio.

El pescadero José María Sánchez ha compartido una forma sencilla de prepararlo en casa, con una selección variada de pescado y unas pautas que ayudan a conseguir un buen resultado. La clave: materia prima y fritura en cualquier cocina.

"Para hacer pescadito frito lo primero que hay que tener es un buen pescado, buena materia prima y prepararlo todo bien", explica. En su demostración reúne boquerones, San Pedro, merluza, pijota, choco, calamar, salmonete y cazón en adobo fresco.

La variedad permite combinar sabores y texturas, aunque cada pieza necesita una preparación adecuada. Antes de acercar el pescado a la sartén, Sánchez insiste en dejarlo limpio y listo para enharinar, sin prisas y procurando que esté bien escurrido.

Cuál es el orden de fritura

El siguiente paso consiste en cubrir las piezas con harina de manera uniforme. "Cuando ya tienes todo bien preparado el siguiente paso es enharinarlo muy bien", señala. El rebozado debe ser ligero: conviene retirar el exceso antes de freír.

Para conseguir una fritura correcta, la temperatura del aceite resulta determinante. Sánchez calcula que está lista cuando, al acercar la mano, nota suficiente calor, aunque en casa es más seguro utilizar un termómetro de cocina para comprobarlo con precisión.

Su referencia se sitúa entre los 170 y los 180 ºC, un intervalo para freír pescado. Si el aceite está demasiado frío, el alimento puede absorber más grasa; si se calienta en exceso, se dorará por fuera rápido.

También importa el orden en el que se introducen las piezas. El pescadero empieza por la merluza, porque es un pescado especialmente delicado: "es el pescado más fino y el que menos sabor va a dejar en la sartén".

Después pueden freírse las variedades restantes, procurando no llenar demasiado la sartén. Añadir muchas piezas de golpe reduce la temperatura del aceite y dificulta que el pescado se cocine de manera homogénea y conserve una cobertura crujiente por tandas.

Una vez frito, el pescado debe escurrirse sobre una bandeja cubierta con papel absorbente. Sánchez prepara así la superficie para retirar el exceso de aceite y evitar que las piezas permanezcan en contacto con la grasa para servirlo después.

El papel ayuda, pero no conviene dejar el pescado apilado ni taparlo, porque el vapor puede reblandecer el rebozado. Lo mejor es servirlo recién hecho, cuando mantiene el contraste entre una superficie dorada y un interior jugoso, sin taparlo.

La presentación también cuenta. Sánchez recuerda que, cuando todo está listo, queda emplatar con cuidado. Una fuente amplia, las piezas ordenadas y, si se desea, unas rodajas de limón permiten llevar a la mesa una fritura apetecible con sencillez.

Su receta demuestra que no hacen falta técnicas complicadas para preparar pescado frito en casa. "No le tengáis miedo al pescado frito, que ya veis que no tiene ningún misterio", concluye el pescadero, invitando a recuperar este clásico tradicional.