Los nutricionistas recomiendan: las lentejas más ricas y fáciles del otoño no llevan arroz, sino quinoa y espinacas

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas aconsejan sustituir el tradicional arroz por quinoa en el plato de lentejas para aportar todos los aminoácidos esenciales sin generar pesadez digestiva. La incorporación de espinacas y un toque de limón mejora significativamente la absorción del hierro presente en las lentejas gracias a su aporte de vitamina C. Esta combinación destaca por su alto contenido en fibra, favoreciendo la digestión, regulando el tránsito intestinal y evitando los picos de glucosa en sangre. Los antioxidantes y fitonutrientes de la quinoa y las espinacas ayudan a reforzar el sistema inmunológico y a combatir el cansancio y la anemia.

No hay nada más tradicional que un buen plato de lentejas, pero actualmente los nutricionistas recomiendan aplicar un cambio clave en la "receta" para potenciar sus beneficios nutritivos y adecuarlo un poco más a una dieta saludable libre de excesos de grasas.

Aunque siempre se ha recomendado mezclar esta legumbre con el cereal para obtener un buen chute de proteínas, investigaciones actuales demuestran que la quinoa supera los beneficios de esta antigua costumbre.

Al aportar de forma natural todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, la quinoa eleva el valor biológico del plato sin la pesadez digestiva que a veces sí provoca el arroz blanco cuando lo combinamos con las lentejas, creando un plato realmente pesado y algo cargado.

Un cambio para bien

Desde un punto de vista nutricional, es un complemento perfecto que sirve para potenciar el buen efecto de las lentejas, y lo mejor es que se puede acompañar de algo que nunca falla: las espinacas, que potencian la absorción de los nutrientes.

Las lentejas son famosas por su alto contenido de hierro, pero es complicado de absorber para el organismo y puede llevar más tiempo de lo habitual. Las espinacas, al ser ricas en vitaminas -sobre todo C-, optimizan la biodisponibilidad de este mineral, convirtiendo el plato en un aliado excepcional contra la anemia y por supuesto el cansancio.

Y lo mejor para potenciar su sabor es un chorro de limón, para darle un poco más de jugosidad al plato. Aunque si de por sí es un alimento que nos agrada, no hace falta bañarlas en nada: con poner una buena ración es suficiente.

Además de su riqueza proteica y mineral, este trío de ingredientes destaca también por su extraordinario aporte de fibra: se trata de un plato que favorece una digestión saludable, regula el tránsito intestinal y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, evitando picos de insulina que suelen ocurrir tras consumir carbohidratos refinados.

Y, como no, la presencia de antioxidantes en las espinacas y los fitonutrientes de la quinoa protegen al organismo del estrés oxidativo y refuerzan el sistema inmunológico. Es, en resumidas cuentas, una alternativa no solo superior a nivel de salud, sino también más práctica en lo que respecta a elaboración y preparación.

La quinoa, además, da un toque crujiente y un sabor sutil que complementa la suavidad de las lentejas mientras que las espinacas añaden ese toque de frescor a un plato que, tradicionalmente, suele ser muy cargado y pesado.