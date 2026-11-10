Los meteorólogos avisan: España se enfrenta a un insólito temporal de lluvias con máximas de calor de 28 ºC

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves España afronta un intenso temporal de borrascas atlánticas que dejará fuertes lluvias, con acumulados que podrían superar los 200 o 300 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones irán acompañadas de temperaturas inusualmente altas para noviembre, impulsadas por una masa de aire de origen subtropical. Los termómetros registrarán valores más propios de la primavera o final del verano, pudiendo alcanzar máximas de hasta 28 ºC en varios puntos del país. Los principales efectos del temporal se notarán entre el 9 y el 15 de noviembre, manteniéndose activos avisos en zonas del centro y mitad occidental peninsular.

Llega a España un temporal invernal marcado por una intensa sucesión de borrascas atlánticas que dejarán lluvias en gran parte del país, y lo más curioso es que las temperaturas no van a bajar demasiado a pesar de esos chaparrones previstos.

La AEMET y otros expertos del sector han advertido que irán desplegándose paulatinamente los efectos de las borrascas atlánticas, Bruna y Charles, por todo el territorio: se trata de un tren de bajas presiones que reactivará un potente río atmosférico que, a su vez, canalizará una cantidad enorme de humedad directamente sobre el país.

El principal peligro de este episodio radica en la persistencia de las lluvias, especialmente en la mitad occidental y el centro peninsular. Los meteorólogos prevén que puede haber acumulados que superen los 200 o 300 litros por metro cuadrado en zonas expuestas.

Y ante dicha situación, ya se han activado avisos en puntos críticos del norte de Cáceres y el sur de Ávila, por ejemplo, para alertar a la población sobre esas grandes tormentas que llegarán en los próximos días, entre el 9 y el 15 de noviembre principalmente.

Vienen nuevas borrascas

La anomalía del temporal en cuestión es precisamente lo que comentábamos al inicio: que estas precipitaciones van a estar acompañadas de temperaturas realmente altas para mediados de noviembre, lo que remarca aún más esa idea de "verano extendido".

La masa de aire arrastrada por los vientos tiene un origen puramente subtropical, y eso impedirá la llegada del frío invernal y mantendrá los termómetros en valores más propios de la primavera o finales de la mencionada temporada estival.

Es decir, que a pesar de que nos acercamos ya a diciembre, fechas de frío generalmente, las temperaturas siguen siendo demasiado elevadas y ni siquiera malos temporales de lluvias hacen que el ambiente se refresque un poco.

El cóctel de calor y lluvias, para los expertos, es una evidencia de la alteración de los patrones climáticos habituales del otoño europeo. La presencia de noches tropicales en pleno noviembre y el choque de masas de aire cálido con frentes atlánticos no solo incrementan la inestabilidad atmosférica, sino que elevan la energía para las tormentas.

Aunque los expertos llevan desde el verano pasado advirtiendo de la situación, se sigue haciendo extraño estar atravesando temporales como este, con un calor que parece no marcharse nunca del todo y que puede llegar a los 28 ºC en determinadas partes del país estos días.