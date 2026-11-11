Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para que el caldo esté más rico y sabroso no lo compres hecho, usa carcasa de pollo y huesos de ternera"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, aconseja no comprar caldos hechos y elaborarlos en casa con carcasa de pollo y huesos de ternera para lograr mayor sabor y cuerpo. Recomienda combinar carcasa de pollo, hueso de espinazo de cerdo, punta de jamón y huesos de rodilla o babilla de ternera por la gran cantidad de gelatina y colágeno que aportan. El truco clave del profesional consiste en dorar los huesos en el horno a 180 ºC durante 15 minutos antes de cocerlos para potenciar el sabor y conseguir un color más intenso. Para la conservación segura del caldo casero, se aconseja refrigerarlo antes de dos horas en recipientes poco profundos y consumirlo en un plazo máximo de dos días o congelarlo.

Preparar un buen caldo casero es una de las costumbres más tradicionales de la cocina española. Aunque los supermercados ofrecen numerosas opciones listas para consumir, no es necesario recurrir a productos preparados para conseguir un caldo sabroso y con mucho cuerpo.

La clave está en elegir correctamente los ingredientes. Una carcasa de pollo, unos huesos de ternera y algunas verduras pueden ser suficientes para elaborar una base que después puede utilizarse en sopas, arroces y guisos.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional recomienda recuperar los ingredientes de toda la vida y aprovechar algunas piezas que suelen pasar desapercibidas en la carnicería.

Para un buen caldo

En uno de sus vídeos publicados en redes sociales, Sánchez explica qué productos utiliza habitualmente para preparar un caldo casero y conseguir un resultado con sabor intenso.

"Para el caldito yo le pongo hueso salado, hueso de ternera (de rodilla), hueso de espinazo de cerdo, carcasa de pollo y punta de jamón", señala el carnicero, que considera esta combinación una buena base para la receta.

Su recomendación, recogida por La Vanguardia, consiste en mezclar diferentes partes del pollo, la ternera y el cerdo. Cada una aporta características distintas durante la cocción y contribuye al resultado final.

La carcasa de pollo es uno de los ingredientes más utilizados en los caldos tradicionales. Se trata de la estructura ósea que queda después de retirar buena parte de la carne, aunque todavía conserva pequeños restos de tejido muscular y conjuntivo.

Durante la cocción, estos tejidos liberan sustancias que contribuyen al sabor del caldo. Además, el colágeno presente en determinadas partes puede transformarse parcialmente en gelatina, proporcionando una textura más consistente.

Los huesos de ternera, especialmente los de rodilla, son otra de las recomendaciones de Sánchez. Su interés está relacionado con los cartílagos y otros tejidos conjuntivos que pueden aportar cuerpo al líquido durante una cocción prolongada.

De hecho, en otro de sus vídeos, el profesional destaca el hueso de babilla, situado en la zona de la rodilla de la ternera, por la cantidad de gelatina que puede proporcionar.

"Es un hueso que suelta una gelatina terrible", explica el carnicero, que recomienda preguntar por esta pieza cuando se quiera preparar un caldo con mayor consistencia.

Sánchez también propone utilizar espinazo de cerdo y una pequeña punta de jamón. Esta última aporta un sabor característico, aunque conviene moderar la cantidad porque puede aumentar considerablemente el contenido de sal.

El truco para conseguir sabor

Más allá de los ingredientes, Mariano Sánchez recomienda un paso que puede cambiar el resultado: dorar los huesos antes de introducirlos en la olla.

En una publicación anterior, el carnicero explicó que algunos clientes utilizan buenos ingredientes, pero no consiguen que sus caldos tengan el sabor o el color que esperan.

Su solución consiste en colocar los huesos sobre una bandeja e introducirlos en el horno, previamente calentado a 180 ºC, durante unos 15 minutos, hasta que comiencen a dorarse.

"Aparte de potenciar el sabor, le va a dar un color buenísimo", asegura Sánchez, que considera este procedimiento especialmente interesante para los caldos de carne.

La explicación se encuentra en las reacciones de Maillard, un conjunto de transformaciones químicas que ocurren cuando determinados azúcares y compuestos nitrogenados reaccionan con el calor.

Estas reacciones favorecen la formación de sustancias aromáticas y pigmentos responsables del característico sabor tostado de numerosos alimentos cocinados.

Por eso, dorar previamente los huesos y los restos de carne adheridos puede proporcionar al caldo un sabor diferente al de una preparación en la que todos los ingredientes se introducen directamente en agua.

Sin embargo, no es un paso obligatorio. Para preparar un caldo claro y suave, como los que suelen utilizarse en determinadas sopas, puede resultar preferible comenzar la cocción sin dorar los ingredientes.

Cómo preparar un caldo casero

Para elaborar aproximadamente dos litros de caldo pueden utilizarse una carcasa de pollo, un hueso de rodilla de ternera, una zanahoria, un puerro, una cebolla y unos dos litros y medio de agua.

También puede incorporarse una pequeña cantidad de espinazo de cerdo o punta de jamón, como recomienda Sánchez, aunque no son imprescindibles para conseguir un buen resultado.

El primer paso consiste en colocar los ingredientes en una olla y cubrirlos con agua fría. Después, se lleva a ebullición y se reduce el fuego para mantener una cocción suave.

Durante los primeros minutos puede aparecer espuma en la superficie. Retirarla con una espumadera permite conseguir un caldo más limpio y con un aspecto más agradable.

La preparación puede mantenerse a fuego suave durante unas dos o tres horas, dependiendo de los ingredientes y de la intensidad del sabor que se desee conseguir.

Una vez terminado, se cuela el líquido y se retiran los huesos y las verduras. No conviene dejar una olla grande enfriándose durante horas a temperatura ambiente, ya que puede favorecer la proliferación de microorganismos.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria recomienda guardar las sobras en el frigorífico antes de que transcurran dos horas, utilizando recipientes poco profundos para acelerar el enfriamiento.

También aconseja consumirlas en un plazo máximo de dos días o congelarlas cuando no vayan a utilizarse inmediatamente.