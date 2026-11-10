Una pila de mejillones crudos en un plato de un mercado. iStock

Josep Lluís Millán, pescadero: "Para comprar pescado de calidad con solo 5 euros no elijas salmón, sino sardinas o mejillones"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Josep Lluís Millán aconseja optar por especies económicas como sardinas, mejillones o mairas para comprar pescado fresco y de calidad con un presupuesto reducido. Estas alternativas no solo son más asequibles según la temporada, sino que destacan por sus beneficios nutricionales al aportar omega-3, proteínas, hierro y vitamina B12. Para optimizar la compra, el profesional recomienda adaptarse a la disponibilidad diaria de la lonja, consultar al pescadero y aprovechar los productos de temporada.

Comprar pescado fresco sin gastar demasiado puede parecer complicado, especialmente cuando los precios de algunas especies superan con facilidad los diez o quince euros por kilo. Sin embargo, no siempre es necesario elegir salmón, merluza o dorada para preparar una comida sabrosa.

En las pescaderías todavía pueden encontrarse alternativas que permiten aprovechar mejor el presupuesto. Las sardinas, los mejillones y las mairas son algunos ejemplos de productos que, dependiendo de la temporada, pueden resultar bastante económicos.

Así lo explica Josep Lluís Millán Sanabra, pescadero de cuarta generación en Tarragona, que lleva prácticamente toda su vida trabajando con pescado fresco. Su recomendación demuestra que incluso con cinco euros es posible encontrar opciones interesantes si se conocen las especies disponibles.

Por cinco euros

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Millán respondió a una pregunta muy concreta: qué podía llevarse un cliente de su pescadería con un presupuesto de apenas cinco euros.

Su respuesta fue especialmente ilustrativa. «Podría comprar un kilo y algo de mejillones, medio kilo de sardinas, mairas...», explicó el profesional, que añadió inmediatamente una condición: «Eso sí, ¡todo fresco!».

El ejemplo procede de una entrevista publicada en agosto de 2019, por lo que esas cantidades no deben interpretarse como precios actuales. Sin embargo, su consejo sigue teniendo sentido: elegir especies menos demandadas puede ayudar a reducir el coste de la compra.

Millán conoce bien el funcionamiento de las lonjas. Comenzó a trabajar con apenas catorce años en la pescadería familiar Amparo, situada en la plaza de la Font de Tarragona.

Su negocio se abastece de diferentes lonjas próximas, entre ellas las de Tarragona, Vilanova, Torredembarra y L'Ametlla de Mar. Esta proximidad le permite conocer qué especies llegan cada día y cuáles ofrecen una relación interesante entre precio y calidad.

Las sardinas son uno de sus ejemplos favoritos. Este pescado azul puede cocinarse a la plancha, al horno o en una sartén con unas gotas de aceite, sin necesidad de preparaciones demasiado elaboradas.

Los mejillones también permiten elaborar platos sencillos. Basta con cocinarlos al vapor hasta que se abran y acompañarlos de limón, ajo o perejil para conseguir una receta con pocos ingredientes.

Por su parte, las mairas, conocidas en otras regiones como bacaladillas, son pescados blancos pequeños que pueden prepararse fritos, al horno o acompañados de verduras.

Merecen más protagonismo

Más allá del precio, ambas opciones presentan características nutricionales interesantes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones semanales de pescado, dando prioridad a las especies azules.

Entre ellas se encuentran las sardinas, que destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA. También aportan proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y otros nutrientes.

Los mejillones, aunque pertenecen al grupo de los moluscos y no al de los pescados, son otra fuente interesante de proteínas. Además, contienen hierro, zinc y vitamina B12.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) recomienda alternar diferentes especies de pescado blanco y azul con moluscos como los mejillones, una forma de introducir mayor variedad en la alimentación.

Esto no significa que sean nutricionalmente superiores al salmón. Este último también proporciona proteínas y grasas omega-3, aunque su composición, precio y presentación comercial son diferentes.

La ventaja de las sardinas y los mejillones está en que pueden ser opciones asequibles cuando existe buena disponibilidad en el mercado. Además, permiten recuperar recetas tradicionales que apenas requieren tiempo de preparación.

Para gastar menos

Millán recuerda que el precio del pescado depende en buena medida de la cantidad disponible. Cuando las capturas disminuyen o aumenta la demanda, incluso las especies tradicionalmente económicas pueden encarecerse.

Por eso, lo más útil es preguntar al pescadero qué producto ha llegado ese día a buen precio, en lugar de acudir siempre con una única especie en mente.

También conviene comparar el coste por kilo y tener en cuenta la parte comestible. En los mejillones, una parte importante del peso corresponde a las conchas, mientras que las sardinas enteras necesitan limpiarse antes de cocinarlas.

Otra opción consiste en aprovechar los pescados de temporada. Su mayor disponibilidad puede favorecer precios más competitivos, aunque no existe una garantía de que siempre resulten más baratos.

Para Millán, la calidad tampoco depende exclusivamente del dinero gastado. El profesional defiende la importancia de comprar pescado fresco y mantener una relación de confianza con quienes acuden a su establecimiento.

De hecho, reconoce que no necesita que todos sus clientes compren grandes cantidades. «Me da igual que me compren diez sardinas», asegura al hablar de su manera de entender el oficio.

En definitiva, comprar pescado fresco no tiene por qué convertirse siempre en un gasto elevado. Sardinas, mejillones y mairas permiten preparar comidas variadas y, cuando sus precios acompañan, aprovechar mejor un presupuesto reducido.