Noelia, pescadera: "Para elegir los mejillones más gordos no te fijes en su tamaño, sino en el sonido al golpearlos"
Un remojo de apenas diez minutos y un recipiente de cristal permiten preparar este marisco en el microondas en solo dos minutos.
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La pescadera Noelia (Noe la peskaera en TikTok) revela que un sonido duro, similar al de una piedra al golpearlos, indica que el mejillón está más carnosos.
Aconseja poner los mejillones en agua entre 5 y 10 minutos antes de cocinarlos para que se rehidraten, ya que continúan vivos.
Propone una alternativa rápida de cocinado al microondas utilizando un recipiente de cristal durante solo dos minutos.
Para conservarlos en la nevera de 2 a 3 días, recomienda guardarlos en una red cubiertos con un paño o servilleta húmeda.
A la hora de comprar mejillones, el aspecto exterior no siempre permite saber cuánta carne encontraremos dentro. Noelia, una pescadera conocida en TikTok, ha compartido un sencillo truco para reconocer los ejemplares más carnosos: escuchar cómo suenan.
La profesional, que publica sus vídeos bajo el nombre de Noe la peskaera, explica que existe una pista que puede ayudar a distinguirlos antes de cocinarlos. Se trata de prestar atención al ruido que producen cuando se golpean.
"Cuando el mejillón lo tiras y suena como una piedra, eso es que está bueno, pero bueno de que te va a salir gordito", explica Noelia en su publicación, mientras muestra varios ejemplares.
Sin embargo, escoger un buen producto no es el único secreto para conseguir un resultado satisfactorio. La pescadera también insiste en la importancia de hidratar los mejillones antes de prepararlos, ya que siguen vivos cuando llegan a casa.
"Los mejillones están vivos, tienen que beber", recuerda. Por eso, recomienda introducirlos en un recipiente con agua durante cinco o diez minutos como máximo, para que recuperen parte de la hidratación.
Preparar unos mejillones
Según explica, si compramos los mejillones un día y los cocinamos al siguiente, pueden haber ido soltando agua durante ese tiempo. Esto puede provocar que, finalmente, encontremos ejemplares menos carnosos.
Una vez transcurrido el remojo, hay que escurrirlos bien. La limpieza de las conchas puede realizarse antes o después de introducirlos en agua, puesto que, según Noelia, "el orden de los factores no altera el producto".
La pescadera también comparte una alternativa para quienes buscan preparar este marisco rápidamente. Aunque en su casa prefiere utilizar una olla y añadir limón, demuestra que el microondas permite cocinarlos en apenas dos minutos.
Para hacerlo, recomienda utilizar un recipiente de cristal, nunca de plástico. Después de introducir los mejillones, hay que taparlo sin encajar completamente la tapa y calentarlos durante dos minutos.
Al sacarlos, Noelia enseña el resultado y destaca que los ejemplares están especialmente carnosos. "Están en época de desove los mejillones y mira, salen gorditos", comenta mientras muestra los moluscos abiertos.
Otro aspecto importante es su conservación cuando no vamos a consumirlos inmediatamente. La profesional asegura que los mejillones pueden mantenerse perfectamente entre dos y tres días en la nevera si reciben unos cuidados adecuados.
Para conseguirlo, aconseja guardarlos dentro de una red, que podemos solicitar en la propia pescadería, y colocar por encima un paño de cocina húmedo o una servilleta mojada y bien escurrida.
Este sistema también puede utilizarse para conservar las almejas, según explica Noelia. Sin embargo, advierte de que no todos los mariscos tienen la misma resistencia: las coquinas, por ejemplo, son bastante más delicadas.