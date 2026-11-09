Un cazo en el fuego.

Un cazo en el fuego. E.E. Pixabay

Ciencia

Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "El caldo casero más rico para las albóndigas se hace con carcasa de pollo y huesos de ternera"

Los expertos aconsejan comprar carcasas de pollo y huesos de ternera para preparar una alternativa más natural y económica a los productos envasados.

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P. G. Santos
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El carnicero Mariano Sánchez aconseja hacer caldo casero en lugar de comprar preparados industriales para controlar los ingredientes y evitar aditivos.

Recomienda combinar una carcasa de pollo con huesos de ternera (rodilla y tuétano) y huesos de espinazo frescos salados para lograr el máximo sabor.

Este fondo casero sirve tanto para tomar en consomé como para enriquecer guisos, paellas o albóndigas, aportando profundidad y cuerpo a las comidas.

La preparación consiste en cocer los ingredientes a fuego suave con agua y verduras, recomendándose congelar en porciones lo que no se vaya a consumir pronto.

Con la llegada del otoño, los platos de cuchara recuperan protagonismo en muchos hogares. También los caldos, una preparación sencilla que sirve como base para sopas, guisos y arroces, aunque muchos consumidores recurren a opciones listas del supermercado.

Frente a esa comodidad, el carnicero Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes sociales como el_as_carnicero, lanza un consejo: volver a la carnicería y preparar el caldo en casa. A su juicio, apenas requiere esfuerzo y permite elegir sus ingredientes.

"Llega la época de los caldos y vamos al supermercado con las prisas y cogemos bricks que ya están preparados o sobres de sopa", explica en un vídeo. Su propuesta pasa por pedir al profesional distintos huesos y carcasa.

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En concreto, recomienda adquirir "una carcasa de pollo, unos huesos de ternera, de rodilla, de tuétano, y unos huesos de espinazo frescos salados". Con esa combinación, sostiene, se consigue una preparación muy sabrosa y versátil para numerosas recetas caseras.

Aporta sabor al cocinar

El resultado puede tomarse como consomé o utilizarse como fondo para una paella. También sirve para enriquecer albóndigas y guisos de carne, ya que aporta profundidad, sabor y cuerpo al cocinar, sin tener que recurrir a preparados concentrados industriales.

El consejo encaja con una costumbre especialmente apetecible cuando bajan las temperaturas: dedicar un rato a elaborar una olla grande y disponer después de caldo para varias comidas. La receta admite ajustes según los gustos y los ingredientes disponibles.

Para hacerlo, basta con cubrir los huesos y la carcasa con agua en una olla y cocerlos a fuego suave. Conviene retirar la espuma que aparezca al principio y añadir verduras, como puerro, zanahoria o cebolla, si se desea.

El tiempo dependerá de los ingredientes y de la intensidad de la cocción. La cocción ayuda a extraer sabor, pero no convierte el caldo en un alimento más saludable: su composición dependerá de las materias primas y la sal.

Sánchez Díaz critica los productos industriales porque, según afirma, "todo esto lo que lleva son conservantes, colorantes y no es nada natural". Sin embargo, conviene distinguir entre los sobres concentrados y los caldos líquidos envasados, cuyas recetas pueden diferir.

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De hecho, no todos los bricks incorporan conservantes ni colorantes. Algunos se elaboran con ingredientes reconocibles y se someten a tratamientos térmicos que permiten conservarlos sin añadir esos aditivos. Por eso, revisar la lista de ingredientes resulta especialmente fundamental.

La principal ventaja de cocinarlo en casa es el control: se puede decidir qué huesos y verduras utilizar, ajustar la sal y evitar ingredientes que no se desean. También permite preparar una cantidad mayor y aprovecharla en otros platos.

Una vez terminado, es importante enfriarlo y guardarlo correctamente. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda mantener buenas prácticas de higiene y conservación para prevenir riesgos; el caldo que no vaya a consumirse pronto puede congelarse en pequeñas porciones.

"Os aconsejo que os hagáis el caldo en vuestra casa porque no cuesta nada", resume el carnicero. Su mensaje invita a recuperar una preparación tradicional este otoño, aunque los caldos comerciales pueden ser una alternativa práctica cuando se eligen.