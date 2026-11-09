José, frutero: "Llego a las 7 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. Empecé con solo 16 años porque no quería estudiar"

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LO ESENCIAL Las claves José empezó a trabajar en la frutería familiar a los 16 años por no querer estudiar y hoy afronta jornadas de 15 a 16 horas diarias. A lo largo de más de 30 años, ha observado cómo el consumo pasó de productos básicos en grandes cantidades a peticiones de caprichos individuales como rúcula o canónigos. El frutero señala que viajar y conocer otras gastronomías ha diversificado los gustos, lo que ha provocado un aumento en el gasto de los consumidores. Advierte de la falta de conocimiento sobre las frutas de temporada, lo que lleva a los clientes a pagar precios más elevados por consumirlas fuera de época.

Durante más de tres décadas, José ha visto cambiar los hábitos de compra desde el mostrador de su frutería de barrio. El salto, recuerda, resume una profunda transformación: de vender productos básicos a recibir peticiones de rúcula y canónigos.

Cuando comenzó, con apenas 16 años, el negocio familiar no era precisamente su vocación. "No quería estudiar", reconoce en una reciente entrevista. Sus padres tenían negocios y su padre le planteó elegir: seguir formándose o incorporarse al trabajo. José optó por lo segundo.

Su decisión no estuvo exenta de dificultades. "Yo era el hijo de papá", cuenta, y al principio le costaba asumir las tareas más duras, como mover cajas pesadas. Aquella etapa estuvo marcada también por discusiones frecuentes con su padre.

"Tú no quieres trabajar y él está quemado", resume sobre aquellos enfrentamientos. Con el tiempo, sin embargo, fue encontrando su sitio detrás del mostrador. Hoy, asegura, dedica a la frutería entre 15 y 16 horas cada día, sin descanso.

A qué se debe el cambio

Su jornada comienza temprano y termina entrada la noche. "Hoy he llegado a las siete de la mañana y me iré de aquí a las 10 de la noche", explica. Un ritmo que refleja la exigencia del pequeño comercio.

Pero si algo ha cambiado en estos más de 30 años es la cesta de la compra. "Antes era todo muy básico", recuerda José. En el establecimiento apenas había "dos o tres tipos de patatas y manzana" para elegir.

También era distinta la organización de las comidas. En una misma casa convivían padres, hijos y abuelos, y todos compartían el mismo menú. La compra respondía a esa lógica: cantidades grandes de alimentos para alimentar a toda la familia.

"La señora venía a comprar y te decía: ponme cuatro kilos de manzana, dos lechugas, dos kilos de tomate, seis kilos de patatas", relata. No había tantas preferencias individuales ni una demanda tan amplia de productos distintos en casa.

Ahora, en cambio, el frutero escucha peticiones que antes parecían impensables. "Te viene aquel que te dice: ¿no tienes una bandeja de rúcula o canónigos?", señala. Los viajes y el contacto con otras gastronomías han ampliado los gustos personales.

El consumidor quiere probar más variedades y encontrar productos durante todo el año, pero esa diversidad tiene un coste. José advierte de que "hemos llegado a un nivel de consumo" que exige más gasto, aunque los salarios no evolucionen.

A su juicio, muchas de esas compras responden a caprichos que se han incorporado a la rutina. "Son cosas necesarias, pero no necesarias de primera necesidad", matiza. La gente se las ingenia para permitirse productos que antes no buscaba.

El problema, añade, es que falta asesoramiento en el momento de comprar. Echa en falta profesionales capaces de explicar a quienes tienen un poder adquisitivo medio qué elegir, cuándo consumir cada alimento y cómo reconocer su calidad correctamente hoy.

Lo comprueba cuando ofrece una cereza para probar y descubre que clientes desconocen cuándo es temporada de sandía. "Fruta hay durante todo el año, el problema es que cada una tiene su época". Fuera de temporada, toca pagar más.