Iñaxi Lasa, la centenaria de Guipúzcoa que entrena todos los días. Iñaxi

Iñaxi, 102 años: "Como mucha verdura, legumbres y carne blanca. Doy un paseo de 5 kilómetros y 2 horas de gimnasio"

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LO ESENCIAL Las claves Iñaxi Lasa, una mujer vasca de 102 años, camina 5 kilómetros diarios y realiza hasta dos horas de gimnasio tras haber comenzado a entrenar pasados los 90 años. A pesar de haber superado un cáncer de mama y dos fracturas de cadera, mantiene una destacada autonomía y fuerza física respaldada por la evidencia científica sobre el ejercicio en adultos mayores. Su alimentación se basa en la dieta mediterránea, priorizando el consumo de verduras, legumbres, frutas de temporada, frutos secos y carnes blancas. Su caso demuestra que nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio y que el objetivo clave del envejecimiento es preservar la movilidad, independencia y salud funcional.

Iñaxi Lasa es una mujer vasca de 102 años, residente en Beasáin (Guipúzcoa), cuyo estilo de vida se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales a raíz de una rutina que sorprendería incluso a personas mucho más jóvenes.

Cada mañana camina alrededor de cinco kilómetros y dedica alrededor de una hora y media y hasta dos horas al gimnasio, combinando ejercicios de fuerza, bicicleta y otras máquinas.

Pero lo más llamativo no es su edad, sino que comenzó a entrenar en el gimnasio cuando ya había superado los 90 años.

Una decisión que cuestiona uno de los prejuicios más extendidos sobre el envejecimiento: creer que, a partir de cierta edad, empezar a hacer ejercicio no merece la pena. Iñaxi nos confirma que esta creencia es una equivocación.

Nunca es tarde para entrenar

Iñaxi ha superado un cáncer de mama, dos fracturas de cadera y diversos problemas de salud. Sin embargo, sigue entrenando y sigue disfrutando de una notable autonomía.

De hecho, su historia posee respaldo científico: un ensayo clínico publicado en The New England Journal of Medicine demostró que incluso personas de edad muy avanzada y fragilidad pueden mejorar significativamente su fuerza y capacidad funcional mediante entrenamientos de levantamiento de peso.

Décadas después, durante el pasado año 2024, un metaanálisis que reunió 28 ensayos clínicos y 4.857 participantes también confirmó los beneficios del ejercicio multicomponente para mejorar tanto la funcionalidad física como combatir la fragilidad en personas mayores.

Envejecer no significa perder inevitablemente la capacidad de mejorar la condición física.

Por otro lado, la alimentación que lleva a cabo Iñaxi tampoco esconde grandes misterios ni se caracteriza por el consumo de múltiples suplementos. En su caso, buena parte de su dieta procede de verduras, legumbres, frutas de temporada, frutos secos y carnes blancas.

Eso sí, la centenaria vasca también confiesa que actualmente come mejor que hace treinta años.

Se trata de alimentos característicos de la dieta mediterránea, uno de los patrones alimentarios más estudiados del mundo.

En este aspecto, un estudio español publicado en 2025 encontró que las personas mayores que seguían más este patrón de la dieta mediterránea presentaban una mortalidad significativamente inferior. Además, mantener estos hábitos a lo largo del tiempo también se relacionó con mejores resultados.

Cabe destacar, en este caso, que no se debe simplificar la evidencia: no existen alimentos que, de forma aislada, garanticen superar los cien años de vida.

La realidad es que se trata del conjunto de hábitos de estilo de vida, mantenidos durante décadas, y no de factores aislados.

Respecto al entrenamiento que lleva a cabo Iñaxi, aunque ella realice entre una y dos horas de ejercicio diario, la realidad es que no todo el mundo tiene por qué imitarla.

Actualmente la Organización Mundial de la Salud aconseja entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y al menos dos sesiones semanales de ejercicios de fortalecimiento muscular. En personas mayores en particular también destacan la necesidad de entrenar el equilibrio.

De nuevo, la evidencia estaría de parte de Iñaxi: un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró que realizar actividades de fortalecimiento muscular se asociaría con una reducción del 10-17% en el riesgo de mortalidad y determinadas enfermedades crónicas.

Lo importante sería, en cualquier caso, adaptar el ejercicio a las capacidades de cada persona y mantener la constancia.

En ningún caso se trata de acumular horas y horas de gimnasio sin sentido ni adaptación.

Finalmente, también cabe recordar otros factores a tener en cuenta. Tanto la genética como el ambiente de cada persona influyen en mayor o menor medida en la ansiada longevidad.

Sería erróneo atribuir exclusivamente a la alimentación y el ejercicio los 102 años de Iñaxi.

Sin embargo, la historia de esta centenaria vasca nos enseña que el verdadero objetivo no debe ser sumar años al marcador de la vida, sino conservar la fuerza, movilidad y sobre todo la independencia para disfrutar esos años de vida, recordando que nunca es tarde para empezar a entrenar.