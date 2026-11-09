Los expertos en nutrición recomiendan: la cena más rica y fácil no lleva albóndigas con arroz, sino espaguetis y calabacín

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas desaconsejan cenar albóndigas con arroz blanco por su alto índice glucémico, que favorece picos de azúcar y el almacenamiento de grasa durante la noche. Proponen sustituir el arroz por una combinación de espaguetis y calabacín para obtener una liberación de energía más progresiva. El calabacín aporta abundante agua, fibra y micronutrientes sin apenas sumar calorías, mejorando la saciedad y el valor nutricional del plato. Esta alternativa combina proteínas de calidad, carbohidratos complejos y minerales en una receta sencilla, equilibrada y perfecta para deportistas.

Las albóndigas son uno de los manjares más típicos de nuestro país. Bien acompañadas, pueden ser un plato extraordinario para obtener grandes dosis de proteínas y energía de cara a las sesiones deportivas o para, en general, hacer frente a un día de trabajo.

Sin embargo, los expertos en nutrición coinciden ahora en que la clásica combinación de albóndigas con arroz blanco no es la única opción recomendable para disfrutar de este plato de manera saludable, también hay otros buenos complementos.

Aunque el arroz es un acompañante popular, económico y realmente bueno, también aporta un alto índice glucémico que puede provocar picos rápidos de azúcar en sangre que, a su vez, pueden alterar la calidad del sueño si este plato se toma por la noche, favoreciendo el almacenamiento de grasa durante la noche.

El arroz por la pasta

Al ser un carbohidrato refinado y desprovisto de fibra, el cuerpo lo procesa a gran velocidad, lo que además reduce la sensación de saciedad a corto plazo y abre la puerta a antojos nocturnos. Siempre y cuando, repetimos, se tome de noche, porque durante el día eso tiene solución con una buena merienda sana.

Como alternativa ideal, los especialistas proponen sustituir el arroz por una combinación de espaguetis y calabacín. La pasta de trigo duro posee un índice glucémico un tanto más bajo y libera energía de manera progresiva, lo que va perfecto para aguantar el tirón de la noche o el día.

Al mezclar la pasta, además, con tiras de calabacín -o como queramos hacerlo realmente-, se logra un combo visualmente abundante y además apetecible, aportando una cena equilibrada y ligera.

Y el calabacín en este caso es importantísimo, puede que más incluso que la misma pasta, porque aporta ese porcentaje de agua, fibra y micronutrientes esenciales sin apenas añadir calorías al conjunto, por lo que se adecua a ese programa deportivo planteado al inicio.

En corto, al unir las proteínas de alta calidad de las albóndigas con los carbohidratos complejos de los espaguetis y los minerales del calabacín, se obtiene un plato redondo y perfecto en todos los aspectos -aunque se puede alterar y puede seguir funcionando de la misma manera-.

Es una propuesta además sencilla de elaborar, que no requiere de demasiados ingredientes ni pasos, y está enmarcada dentro de las dietas más modernas, centrada en el aporte de proteínas, con ese toque fresco y con un acompañante energético.