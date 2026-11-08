Los meteorólogos avisan: del 9 al 15 de noviembre España tendrá temperaturas más altas de lo habitual y más lluvias

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LO ESENCIAL Las claves Entre el 9 y el 15 de noviembre se prevé que las temperaturas en España se sitúen por encima de los valores habituales para mediados de otoño. La AEMET prevé un incremento de las precipitaciones debido a la llegada de borrascas atlánticas y vientos templados del oeste y suroeste. Las lluvias se concentrarán principalmente en la mitad occidental de la Península y Canarias, afectando a regiones como Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía. La tendencia de temperaturas más suaves de lo normal podría prolongarse durante la segunda mitad del mes de noviembre.

Noviembre ha comenzado en España con importantes contrastes meteorológicos. Mientras algunas zonas del sur han registrado temperaturas cercanas a los 30 ºC, el norte ha experimentado jornadas bastante más frías, con heladas nocturnas y un ambiente propio del otoño.

Sin embargo, los meteorólogos advierten de un nuevo cambio para la próxima semana. Entre el 9 y el 15 de noviembre, las temperaturas podrían volver a situarse por encima de los valores habituales en buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también prevé un aumento de las precipitaciones, especialmente en la mitad occidental de la Península. Un escenario que combinaría temperaturas relativamente suaves con lluvias en numerosas regiones españolas.

AEMET confirma la tendencia

En su predicción para las semanas del 2 al 22 de noviembre, publicada el pasado 30 de octubre, AEMET señala que el segundo tramo del mes podría presentar temperaturas superiores a las normales para estas fechas.

El organismo explica que lo más probable es que la semana del 9 al 15 sea más cálida de lo habitual, aunque recuerda que este tipo de previsiones todavía presenta una incertidumbre considerable.

Esto no significa que España vaya a experimentar temperaturas veraniegas. La previsión indica que los termómetros podrían registrar valores superiores a los promedios climatológicos de mediados de noviembre, sin que necesariamente se alcancen máximas extraordinarias.

La diferencia resulta importante porque las temperaturas normales descienden progresivamente durante el otoño. Una jornada relativamente templada puede situarse varios grados por encima de la media sin que el ambiente llegue a ser especialmente caluroso.

Durante la primera semana de noviembre, las temperaturas han mostrado comportamientos diferentes. Mientras el sur peninsular y Canarias han mantenido valores elevados, el norte y Baleares han registrado un ambiente más frío, incluso con heladas en zonas del interior.

Sin embargo, el escenario previsto para la semana siguiente apunta a una recuperación térmica más generalizada. Este ascenso podría estar relacionado con la llegada de vientos templados y húmedos procedentes del Atlántico.

Los especialistas de Meteored explican que una circulación del oeste y suroeste favorecería la entrada de aire relativamente cálido, provocando temperaturas suaves y reduciendo la extensión de las heladas registradas durante los primeros días del mes.

Las lluvias podrían extenderse

Las precipitaciones también tendrán un papel importante durante la segunda semana de noviembre. Según AEMET, las lluvias podrían afectar a buena parte de la Península, especialmente a su mitad occidental, además de Canarias.

Este escenario supondría un cambio respecto a la primera semana del mes, cuando las precipitaciones más abundantes se han concentrado principalmente en el área mediterránea peninsular y Baleares.

Los modelos meteorológicos europeos apuntan a una mayor influencia de las borrascas atlánticas, capaces de impulsar frentes de lluvia hacia el interior peninsular.

El meteorólogo Francisco Martín León, de Meteored, explica que este cambio podría favorecer las precipitaciones en las regiones occidentales y centrales, mientras que las cantidades disminuirían progresivamente hacia el este.

Entre las áreas potencialmente más expuestas se encuentran Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla y León y distintas zonas de Andalucía. También podrían registrarse acumulaciones importantes en áreas montañosas orientadas hacia los vientos húmedos.

Las previsiones del modelo europeo muestran anomalías positivas de precipitación en amplias zonas de la vertiente atlántica. No obstante, la distribución exacta y la intensidad de las lluvias todavía pueden cambiar.

Además, un episodio lluvioso no implica necesariamente precipitaciones continuas durante toda la semana. Los frentes pueden alternarse con periodos de estabilidad, dependiendo de su trayectoria y de la evolución de las borrascas.

La segunda mitad de noviembre

La tendencia hacia temperaturas más suaves podría prolongarse más allá del día 15. AEMET señala que la semana comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre también podría registrar valores superiores a los normales.

Sin embargo, la incertidumbre aumenta considerablemente a medida que se amplía el plazo del pronóstico. Por eso, los meteorólogos evitan concretar qué temperaturas se alcanzarán o qué días lloverá en cada provincia.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo no identifica todavía una tendencia clara para esa tercera semana, aunque contempla la posibilidad de que continúen produciéndose lluvias en el oeste peninsular.

La previsión encaja con las perspectivas estacionales de AEMET, que apuntan a un trimestre de octubre a diciembre más cálido de lo habitual en gran parte de España.

Por tanto, noviembre podría continuar sin una llegada generalizada del frío intenso, aunque las temperaturas suaves no impedirán que aparezcan episodios de lluvias abundantes.

De momento, la principal novedad se concentra entre el 9 y el 15 de noviembre: una semana potencialmente más cálida de lo normal, con mayor protagonismo de las precipitaciones atlánticas y un tiempo cambiante en buena parte del país.