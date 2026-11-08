Entró en vigor: para vender o alquilar una vivienda no basta con tener certificado energético, hay que mostrar su calificación

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LO ESENCIAL Las claves Es obligatorio incluir la calificación energética (escala de la A a la G) en cualquier anuncio de venta o alquiler de una vivienda, ya sea en portales inmobiliarios, prensa o páginas web. No basta con guardar el certificado energético: este debe estar debidamente registrado en la comunidad autónoma correspondiente antes de anunciar el inmueble. Al formalizar la operación, se debe entregar una copia del certificado en las compraventas o de la etiqueta en los contratos de alquiler, junto con las recomendaciones de uso. El certificado tiene una validez general de diez años, que se reduce a cinco años si el inmueble obtiene la calificación más baja (letra G).

Poner una vivienda en venta o alquiler implica cumplir una serie de requisitos que van más allá de preparar el contrato o fijar un precio. Uno de ellos afecta directamente a los anuncios inmobiliarios y puede pasar desapercibido para muchos propietarios.

Aunque el certificado de eficiencia energética es un documento conocido, disponer de él no siempre es suficiente. La legislación española también exige informar de la calificación energética de la vivienda desde el momento en que se anuncia, sin esperar a encontrar un comprador o inquilino.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios. La norma entró en vigor el 3 de junio de 2021 y continúa aplicándose a las operaciones inmobiliarias sujetas a esta obligación.

Qué dice el BOE

El artículo 15 del Real Decreto 390/2021 establece que la etiqueta energética debe incluirse en las ofertas, promociones y publicidad destinadas a vender o alquilar edificios o partes de ellos.

Esto significa que no basta con guardar el certificado en un cajón. Cuando un propietario anuncia su piso en un portal inmobiliario, debe facilitar también la información correspondiente a su calificación energética.

La obligación alcanza igualmente a las agencias inmobiliarias, los anuncios publicados en páginas web, los catálogos, la prensa y otros medios utilizados para promocionar viviendas.

De hecho, el artículo 17.3 señala que las personas físicas o jurídicas que publiquen o permitan publicar estas ofertas deben incorporar la información sobre la eficiencia energética del inmueble.

El objetivo es que los posibles compradores e inquilinos conozcan sus características energéticas antes de tomar una decisión, del mismo modo que pueden consultar la superficie, el número de habitaciones o la ubicación.

La calificación se expresa mediante una escala de siete letras, desde la A hasta la G. La primera identifica los edificios más eficientes, mientras que la última corresponde a aquellos con peor comportamiento energético.

Además, la etiqueta recoge información sobre el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono, dos indicadores que permiten comparar las características de diferentes inmuebles.

Sin embargo, esto no significa que la calificación permita conocer exactamente cuánto pagará una familia en electricidad o calefacción. El consumo real también dependerá de los hábitos de sus ocupantes.

La calificación energética

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara que la etiqueta puede adaptarse a los distintos formatos publicitarios, siempre que se respeten las condiciones establecidas.

En los portales inmobiliarios, por ejemplo, puede reducirse su tamaño o utilizarse una representación de las escalas y los valores energéticos, manteniendo el formato, las proporciones y la legibilidad.

En cambio, los anuncios de prensa pueden limitarse a mencionar las letras correspondientes al consumo energético y las emisiones. La normativa también contempla una excepción para determinados carteles exteriores que muestran únicamente un teléfono de contacto.

Por tanto, no es obligatorio reproducir siempre la etiqueta completa con el mismo tamaño, pero sí facilitar la información exigida según el soporte publicitario utilizado.

El Ministerio también recuerda que, antes de anunciar una vivienda, el propietario debe disponer del certificado elaborado por un técnico competente y de la correspondiente etiqueta.

Para que tenga validez legal, el documento debe estar inscrito en el registro habilitado por la comunidad autónoma donde se encuentra el inmueble.

Documentos a entregar

Las obligaciones no terminan con la publicación del anuncio. El artículo 17 también establece qué documentación debe facilitarse cuando se formaliza la operación.

En una compraventa de una vivienda existente, deben anexarse al contrato una copia del certificado energético debidamente registrado y su etiqueta correspondiente.

Cuando se trata de un alquiler, el contrato debe incorporar una copia de la etiqueta. Además, el arrendatario debe recibir el documento con las recomendaciones de uso para mejorar la eficiencia energética.

El certificado tiene una validez máxima de diez años, salvo cuando la calificación obtenida es G, en cuyo caso se reduce a cinco. El propietario es responsable de renovarlo cuando corresponda.

La Comunidad de Madrid recuerda que anunciar o comercializar una vivienda sin cumplir las obligaciones de certificación energética puede dar lugar a sanciones.

Conviene señalar que existen excepciones legales para determinados inmuebles, por lo que no todas las construcciones están sujetas a las mismas exigencias.

Tener el certificado no es suficiente si su calificación permanece oculta durante la comercialización. La información energética debe estar disponible desde el anuncio, sin esperar al momento de firmar el contrato.