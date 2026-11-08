Àngels, pescadera con 40 años de experiencia: "Para abrir la pescadería necesito 600 euros semanales. Los jóvenes prefieren oficina y salario fijo"

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LO ESENCIAL Las claves Àngels Truncal, pescadera de cuarta generación en el mercado de Santa Caterina de Barcelona, cerrará su puesto al jubilarse tras 40 años de oficio debido a la falta de relevo generacional y a unos costes semanales de 600 euros solo para abrir. El sector sufre una drástica caída en España, pasando de más de 15.000 pescaderías en 2007 a menos de 9.300 en 2022, motivada por la baja rentabilidad de los negocios y los exigentes horarios de madrugada. Los hábitos de consumo han cambiado: la venta de pescado fresco disminuye en beneficio de formatos más prácticos de supermercado, mientras las nuevas generaciones prefieren empleos con salarios fijos y horarios estables. La desaparición de las pescaderías tradicionales amenaza con destruir un oficio centenario basado en el asesoramiento personalizado al cliente sobre la elección y preparación del producto.

Durante cuatro generaciones, una misma familia ha mantenido abierto un puesto de pescado en el mercado de Santa Caterina, en Barcelona. Sin embargo, esta tradición centenaria parece tener los días contados.

Àngels Truncal, de 64 años y con cuatro décadas de experiencia a sus espaldas, asegura que cerrará definitivamente cuando llegue el día de su jubilación.

La pescadera explicó en una entrevista concedida a RAC1 que mantener el negocio es cada vez más complicado. Solo para abrir su puesto necesita 600 euros semanales y, además, reconoce que las nuevas generaciones prefieren empleos con horarios más convencionales y salarios más estables.

El problema es que su situación no es un caso aislado, sino que refleja una profunda transformación del comercio alimentario en España.

La pérdida de las pescaderías

Como explica Àngels, su marido comienza la jornada a las tres de la madrugada para acudir a Mercabarna, seleccionar el pescado y negociar los precios. Después llegan las tareas de transporte, preparación, limpieza y atención al público.

Y, a pesar de todo este necesario esfuerzo, los datos disponibles indican que muchos de estos negocios poseen una escasa rentabilidad, con márgenes netos estimados de entre el 6% y el 12%.

Así lo sugiere la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados (FEDEPESCA), donde también se indica la clara pérdida de miles de pescaderías tradicionales en nuestro país: España ha pasado de superar las 15.000 pescaderías en el año 2007 a contar con menos de 9.300 establecimientos estimados en el pasado año 2022.

Asimismo, la actividad añade otra particularidad compartida con otros oficios como la panadería o la carnicería: la jornada laboral empieza frecuentemente de madrugada y puede prolongarse durante numerosas horas, incluyendo los sábados. Esto, sumado a su cada vez menor rentabilidad, está dificultando encontrar profesionales dispuestos a asumir el negocio familiar, especialmente cuando existen alternativas laborales con mayor estabilidad horaria.

De hecho, los horarios constituyen un factor relevante para la salud, más allá de las dificultades económicas. En este sentido, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Sleep Medicine Reviews en 2024 analizó 48 trabajos científicos sobre personas que comenzaban a trabajar por turnos. Y, según sus resultados, se objetivó un deterioro del sueño y de determinados indicadores de salud mental tras incorporarse a estos horarios.

Por su parte, otro estudio publicado en Environmental Research en 2025, donde se incluyeron 81 trabajos, encontró asociaciones entre el trabajo nocturno y alteraciones de determinados indicadores cardiovasculares. Una vez más, aunque ninguno de estos resultados pueda extrapolarse de forma directa a todos los pescaderos, la evidencia científica sí sugiere que los horarios laborales incompatibles con un descanso adecuado podrían tener consecuencias más allá del cansancio cotidiano.

Pero, más allá de estas dificultades, también se deben tener en cuenta los cambios en los patrones de consumo: la forma en la que los españoles compran y consumen pescado está cambiando. Según los datos de ANFACO-CYTMA, elaborados a partir del Ministerio de Agricultura, el consumo doméstico de productos pesqueros descendió alrededor de un 1,9% en el periodo terminado en noviembre de 2025, mientras que el gasto aumentó. El pescado fresco fue uno de los principales afectados, en contraposición a las presentaciones más prácticas.

Àngels ha intentado mantener su clientela mediante pedidos a domicilio, redes sociales y servicios personalizados, como retirar espinas o preparar pescado para congelar. Según su experiencia, explica, el verdadero valor de las pescaderías tradicionales no reside únicamente en vender alimentos, sino también en asesorar sobre su elección y preparación. El desafío consiste en conservar precisamente ese conocimiento profesional a la par que se adaptan horarios, modelos comerciales y servicios a las nuevas necesidades de los consumidores. En el caso de Àngels, el cierre de su pescadería no implica tan solo la desaparición de un negocio, sino de todo un oficio transmitido durante generaciones.