La psicología dice que los adultos que usan los dulces como herramienta de chantaje pierden autoridad frente a sus hijos

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LO ESENCIAL Las claves Usar golosinas como chantaje debilita la autoridad de los padres al enseñar a los niños que la obediencia depende de una recompensa. Esta práctica anula la motivación intrínseca, evitando que los hijos aprendan a actuar bien por convicción, responsabilidad o respeto. Los niños pueden aprender a manipular la situación, negándose a obedecer a menos que reciban un beneficio dulce e instantáneo. La psicología sugiere recuperar la autoridad mediante límites claros, tiempo de calidad y reconocimiento verbal en lugar de premios con comida.

Cuando un adulto recurre sistemáticamente al clásico "si te portas bien, te doy una chocolatina", está sustituyendo el respeto a las normas por un "acuerdo" con su hijo. Aunque no lo parezca, se trata de una dinámica que enseña a los niños que la obediencia tiene un precio, y eso debilita la autoridad de los padres.

Si el hábito en cuestión se repite de manera regular, se anula el desarrollo de la motivación intrínseca, que es la capacidad de los niños para actuar correctamente por convicción y no por recibir un premio.

Al condicionar el buen comportamiento a la entrega de una golosina, los niños no reflexionan sobre el impacto de sus acciones ni aprenden el valor de la responsabilidad o el respeto. En su lugar, el foco de atención se desplaza por completo hacia la recompensa externa.

Cuando el dulce en cuestión no es una opción, por consiguiente los niños pierden el interés y los padres se quedan sin recursos para imponer límites, lo que expone la fragilidad de su autoridad en casa.

Cuidado con los dulces

Ante este escenario, la psicología destaca que el chantaje con comida fomenta, además, la manipulación bidireccional y deteriora la comunicación familiar. Los niños aprenden rápidamente a leer esta debilidad y empiezan a instrumentalizar su propia conducta.

Pueden portarse mal a propósito o negarse a hacer caso a menos que se les garantice un beneficio instantáneo, que en este caso es ese dulce —sea chocolatina o del tipo que sea— para acabar haciendo lo que se les dice.

Ese comportamiento y actitud rompe por completo lo que representa en realidad la autoridad real, que se basa en la confianza, la consistencia y el afecto, mientras que el chantaje genera un ambiente de sumisión.

Si esto se extiende a largo plazo, puede ser un problema serio y estudios publicados, a través de Psychology Today, avisan: los adultos pueden llegar a perder credibilidad y verse obligados a ganarse de nuevo la confianza de los pequeños para obtener, en parte, autoridad poco a poco.

Desde el punto de vista de lo que se considera crianza positiva, la autoridad se recupera estableciendo límites claros, explicando las consecuencias lógicas de los actos y reforzando las buenas conductas mediante el reconocimiento verbal y el tiempo de calidad.

Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto, o hay que evitar lo máximo posible, es recurrir a las golosinas para que los niños se porten bien o hagan tareas concretas, además de cumplir con sus responsabilidades, porque puede haber un "efecto rebote" difícil de combatir.