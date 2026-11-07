Ordenan retirar de inmediato esta famosa leche en España por la presencia de salmonela y piden que no se consuma

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN ha emitido una alerta por la presencia de salmonela en el kéfir de cabra de la marca La Pardina. El aviso afecta a los envases de 250 ml con fechas de caducidad del 14 y 25 de noviembre de 2026. El producto se ha distribuido inicialmente en Aragón, aunque se investiga si ha llegado a otras comunidades autónomas. Las autoridades sanitaras recomiendan a la población abstenerse de consumirlo y acudir a un centro médico si presentan síntomas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento de una notificación de alerta relativa a la presencia de salmonela en una popular leche distribuida en los supermercados de España.

En concreto, el aviso afecta a un kéfir de cabra de la marca La Pardina, que ha dado positivo en la presencia de esta bacteria, lo que ha activado los protocolos de seguridad alimentaria.

La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el canal habitual para alertar de riesgos que pueden afectar a la salud pública relacionados con alimentos y materiales en contacto con ellos.

El producto implicado se comercializa en formato de botella blanca, con un peso total de 250 mililitros. Según los datos facilitados, la fecha de caducidad de los lotes afectados es 14 de noviembre de 2026 y 25 de noviembre de 2026.

Una infección frecuente

La AESAN ha recomendado de forma expresa a los consumidores que tengan este producto en su domicilio que se abstengan de consumirlo, como medida preventiva ante el riesgo de infección alimentaria.

Por el momento, no se ha informado de posibles personas afectadas, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa para detectar cualquier caso que pudiera estar relacionado con el consumo de este alimento contaminado.

La distribución inicial del producto se ha realizado en Aragón, pero no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones comerciales posteriores, algo habitual en este tipo de productos.

La información ha sido trasladada a todas las comunidades autónomas para que verifiquen la retirada del producto de los canales de comercialización y eviten que continúe disponible para los consumidores.

Las autoridades sanitarias también recuerdan que, en caso de haber ingerido este alimento y presentar síntomas compatibles, es importante acudir a un centro de salud para una evaluación médica adecuada.

La salmonelosis es una de las infecciones alimentarias más frecuentes, provocada por bacterias del género Salmonella que se transmiten principalmente a través de alimentos contaminados.

Los síntomas más habituales incluyen diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza, y suelen aparecer horas o días después de la ingesta del alimento en mal estado, pudiendo variar en intensidad según la persona.

Esta bacteria puede sobrevivir en distintas condiciones ambientales y multiplicarse en un amplio rango de temperaturas, lo que la convierte en un riesgo relevante si no se respetan las condiciones de conservación.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad alimentaria, especialmente en productos cárnicos y preparados congelados, donde una mala manipulación puede favorecer la proliferación de microorganismos.