La próxima semana las temperaturas estarán por encima de la media en todo el país. ECMWF

Los meteorólogos coinciden: el frío polar se va de España y vuelven los 20 ºC en estas zonas a partir del domingo 8

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LO ESENCIAL Las claves España dejará atrás las temperaturas invernales este fin de semana debido a la entrada de una masa de aire templado impulsada por borrascas atlánticas y vientos del suroeste. Las temperaturas subirán de forma notable a partir del domingo 8 de noviembre, alcanzando e incluso superando los 20 ºC en puntos del sur, centro, área mediterránea y valle del Ebro. La llegada de estas borrascas atlánticas traerá precipitaciones intensas a partir del viernes, afectando de forma más acusada al suroeste de Galicia, norte de Extremadura y oeste de Andalucía. Las lluvias también se extenderán a gran parte del país y al archipiélago canario, prolongándose la inestabilidad atmosférica al menos hasta el jueves de la próxima semana.

España se prepara para dejar atrás las temperaturas propias del invierno que han marcado los últimos días. La llegada de nuevas borrascas atlánticas cambiará el panorama meteorológico durante la próxima semana.

Según recoge el portal especializado Eltiempo.es, un cambio en la circulación atmosférica permitirá que el aire más templado llegue a la Península. Esto provocará un ascenso generalizado de las temperaturas.

El cambio comenzará a notarse este fin de semana, cuando las borrascas atlánticas encuentren el camino despejado hacia nuestro territorio. Al mismo tiempo, las precipitaciones ganarán protagonismo en numerosas comunidades.

Durante las últimas jornadas, el frío y las precipitaciones han llegado desde el este de Europa y el Mediterráneo. Sin embargo, esta situación dará paso a un patrón atmosférico diferente.

El anticiclón de bloqueo situado sobre las islas británicas comenzará a debilitarse a partir del fin de semana. Como consecuencia, las borrascas atlánticas tendrán "vía libre" para aproximarse a la Península.

Llegan las lluvias

La primera será una extensa borrasca que se acercará al oeste peninsular y comenzará a dejar precipitaciones desde el viernes. Las lluvias continuarán durante el sábado y serán especialmente protagonistas el domingo.

De cara al lunes, uno de sus frentes más activos avanzará por el oeste y extenderá las precipitaciones a numerosos puntos del país. Algunas zonas podrían registrar acumulaciones especialmente importantes.

Entre las áreas más expuestas destacan el suroeste de Galicia, el norte de Extremadura y el oeste de Andalucía. Allí, las condiciones favorecerán que las lluvias sean intensas y abundantes.

La influencia de esta borrasca podría prolongarse, al menos, hasta el jueves de la próxima semana. Las precipitaciones serán más significativas cerca de la vertiente atlántica y perderán intensidad hacia el Mediterráneo.

Canarias tampoco quedará al margen de este episodio. Las lluvias también alcanzarán el archipiélago y los modelos meteorológicos incluso contemplan la posibilidad de que otra borrasca llegue directamente a las islas a mediados de semana.

En conjunto, las previsiones apuntan a precipitaciones superiores a los valores habituales en casi todo el territorio nacional. Las anomalías más destacadas se esperan en el sur de Galicia, el oeste del sistema Central y Andalucía.

El otro gran cambio de esta situación meteorológica estará en las temperaturas. La borrasca vendrá acompañada de una masa de aire más templada que favorecerá un ambiente considerablemente menos frío.

Su posición al oeste de la Península impulsará la llegada de vientos del suroeste, conocidos como ábregos. Se trata de corrientes atlánticas templadas y relativamente húmedas, que suelen favorecer precipitaciones persistentes.

Las máximas y las mínimas comenzarán a subir desde este viernes, aunque el ascenso será mucho más evidente a partir del domingo 8 de noviembre.

De hecho, para el lunes los pronósticos contemplan temperaturas superiores a los 20 ºC en numerosas zonas. Este ambiente más suave se extenderá desde el sur hasta el centro peninsular y alcanzará también el área mediterránea.

El valle del Ebro y parte del litoral cantábrico tampoco quedarán fuera de este episodio de temperaturas más elevadas. Aunque posteriormente podrían producirse algunos descensos, la nubosidad y las lluvias impedirán que regrese el ambiente plenamente invernal.

Eltiempo.es señala que las temperaturas de la próxima semana estarán por encima de la media en todo el país. Las anomalías térmicas más acusadas se concentrarán especialmente en el área pirenaica.