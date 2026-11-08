Lara Ferreiro, psicóloga: "Colau proyecta sus traumas de la infancia y el miedo al abandono en su polarizante forma de hacer política"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo las dificultades económicas de la infancia y la separación de sus padres pudieron influir en la personalidad y trayectoria de Ada Colau. El análisis vincula la vivencia infantil de la inseguridad residencial con el posterior enfoque de Colau en la lucha por la vivienda pública y su sensibilidad hacia la vulnerabilidad. Ferreiro introduce conceptos como la mentalidad de escasez, la hipervigilancia emocional y la parentificación, aunque recalca la cautela al no existir una evaluación clínica directa. La experta destaca que las experiencias difíciles también pueden desarrollar resiliencia y aclara que la infancia no determina de forma automática cómo una persona ejercerá el poder.

Con Ada Colau de nuevo en primera línea política como candidata de Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, también vuelven al foco algunos episodios de su vida. La exalcaldesa ha hablado públicamente de una etapa marcada por las dificultades económicas y la inestabilidad familiar.

Colau ha contado que durante una etapa de su infancia los ingresos familiares "cayeron en picado", tuvieron que malvender la casa y hubo meses en los que no llegaban a final de mes. "No había ni para comer", recordó.

La exalcaldesa también explicó que sus padres se separaron cuando tenía tres años y que su padre permaneció en Madrid mientras ella regresaba con su madre a Barcelona. Aquella distancia fue difícil, aunque mantuvieron el vínculo mediante cartas, dibujos y libros.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, parte de esos recuerdos para analizar cómo la inseguridad económica, el miedo a perder la vivienda y una separación temprana pueden influir en la vida adulta. En Colau, cree que esas experiencias pueden haber dejado huella en su forma de interpretar determinados conflictos.

Una vivienda puede ser mucho más que el lugar donde una familia duerme. Para un niño, perderla o escuchar repetidamente que podría desaparecer introduce una incertidumbre difícil de separar de la sensación de seguridad con la que aprende a mirar el mundo.

Las dificultades económicas durante la infancia pueden afectar mucho más que al bolsillo familiar. Una revisión sistemática sobre inseguridad residencial en niños y adolescentes encontró efectos sobre bienestar, vida social, escolarización y salud, además de problemas relacionados con estrés, ansiedad, sueño y alimentación.

Ferreiro relaciona ese tipo de incertidumbre con la hipervigilancia emocional. El concepto describe una atención especialmente intensa hacia posibles amenazas, algo que puede aparecer cuando un menor aprende que circunstancias aparentemente estables, como la vivienda o los ingresos familiares, pueden cambiar de forma repentina.

En la edad adulta, esa alerta aprendida puede traducirse en una mayor tendencia a anticipar problemas o a llevar peor la incertidumbre. La respuesta, sin embargo, varía mucho de una persona a otra, incluso cuando han vivido situaciones económicas parecidas.

Por eso, el documento de Ferreiro plantea mecanismos generales, pero también reconoce que no existen elementos suficientes para atribuir personalmente a Colau rasgos como la hiperresponsabilidad. Esa cautela resulta especialmente importante cuando el análisis se realiza sin una evaluación clínica directa.

Otro concepto que aparece en el análisis es la parentificación, que se produce cuando un menor asume responsabilidades emocionales o prácticas propias de los adultos. Puede implicar cuidar de hermanos, proteger a los padres o sentirse responsable de problemas familiares que exceden su edad.

Un estudio publicado en 2026 encontró asociaciones entre determinadas formas de parentificación infantil y síntomas de ansiedad o depresión. Los resultados también mostraron posibles efectos adaptativos, lo que recuerda que asumir responsabilidades tempranas no conduce inevitablemente al mismo desenlace psicológico.

Ferreiro señala que Colau era la mayor de cuatro hermanas durante aquella etapa. Ese dato permite explicar qué es la parentificación, pero no demuestra que ella la experimentara. Ser la hermana mayor tampoco constituye evidencia de haber asumido un papel adulto.

La separación de sus padres es otro elemento que Ferreiro incorpora al análisis. Colau tenía tres años cuando su madre regresó con ella a Barcelona y su padre permaneció en Madrid. La psicóloga plantea una posible sensibilidad posterior ante la separación o el abandono.

Conviene diferenciar, sin embargo, separación física y abandono emocional. Colau ha contado que su padre le enviaba cartas, dibujos y libros para conservar la relación. Ese esfuerzo por mantener el vínculo impide reducir una historia familiar compleja a la ausencia de una figura paterna.

La investigación sobre apego muestra que las experiencias adversas durante la infancia pueden relacionarse con la seguridad afectiva. Los resultados dependen del tipo de experiencia, su momento, las relaciones posteriores y otros factores. No permiten reconstruir el apego de una persona desde una biografía pública.

De la experiencia al poder

El otro gran eje de la tesis de Ferreiro es la mentalidad de escasez. Cuando los recursos resultan insuficientes, la preocupación por aquello que falta puede concentrar una parte importante de la atención y modificar la manera en que se valoran riesgos, prioridades y decisiones.

Colau ha situado la vivienda en el centro de buena parte de su trayectoria pública. Participó en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 2009 y, como alcaldesa entre 2015 y 2023, impulsó distintas políticas destinadas a ampliar la protección residencial.

Ferreiro cree que haber vivido de cerca la inseguridad puede hacer que determinados conflictos se perciban con especial intensidad. En el caso de Colau, relaciona esas experiencias con la sensibilidad que ha mostrado hacia la vivienda y las situaciones de vulnerabilidad a lo largo de su trayectoria pública.

En su texto, la psicóloga introduce conceptos como empatía selectiva, pensamiento dicotómico, sesgo de confirmación y disonancia cognitiva para analizar la polarización. Son mecanismos psicológicos generales presentes en personas con orientaciones muy distintas y no constituyen, por sí mismos, un diagnóstico.

El balance político tampoco puede deducirse de la psicología. Durante los años de Colau, el alquiler continuó encareciéndose y la reserva del 30% para vivienda protegida produjo inicialmente muchas menos viviendas de las previstas, una medida que el Tribunal Supremo avaló jurídicamente en 2026.

Esos resultados sirven para valorar decisiones concretas de su etapa al frente del Ayuntamiento, pero dicen poco sobre las razones personales que pudieron influir en ellas. Ferreiro habla de posibles conexiones entre la experiencia de Colau y algunas de sus prioridades políticas, no de una explicación única.

El texto también introduce la resiliencia como contrapeso. Haber atravesado situaciones difíciles puede favorecer recursos de afrontamiento, redes de apoyo o nuevas motivaciones. La misma experiencia que incrementa vulnerabilidades en unas personas puede convertirse en una fuente de adaptación para otras.

Hay un último elemento especialmente relevante en el documento: la memoria emocional. Los acontecimientos asociados al miedo, la tristeza o la incertidumbre pueden adquirir un peso destacado dentro de la historia personal, aunque la memoria autobiográfica no funcione como una grabación exacta del pasado.

Por eso, los recuerdos de Colau pueden convivir con testimonios de antiguos vecinos que describen otros aspectos de su infancia. Una familia puede atravesar etapas económicas diferentes y experimentar dificultades privadas que no sean visibles para quienes comparten el mismo barrio o entorno escolar.

La propia Ferreiro termina alejándose de cualquier determinismo. La personalidad se construye mediante numerosos factores y continúa evolucionando durante toda la vida. La infancia puede dejar huellas, pero no explica automáticamente quién será una persona décadas después ni cómo ejercerá el poder.