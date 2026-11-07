Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe ya a los propietarios de viviendas retirar las colonias de gatos

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal prohíbe a las comunidades de propietarios retirar, desplazar o reubicar colonias de gatos comunitarios en fincas privadas. Las infracciones por retirar gatos ilegalmente se consideran graves y conllevan multas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. La normativa establece el método CER (captura, esterilización y retorno) como la herramienta clave y legal para gestionar el control poblacional felino. Los vecinos con problemas de convivencia deben acudir a los ayuntamientos, que son los organismos encargados de gestionar y supervisar las colonias.

La presencia de gatos callejeros en jardines, patios interiores o urbanizaciones puede convertirse en un motivo de conflicto entre vecinos. Mientras algunos residentes se encargan de alimentarlos, otros denuncian problemas de higiene, ruidos o suciedad. Sin embargo, la comunidad de propietarios no tiene potestad para decidir por su cuenta la retirada de estos animales, a pesar de que se encuentren en una finca privada.

Así lo estableció la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como 'Ley de Bienestar Animal', vigente desde septiembre de 2023. Su artículo 42 prohíbe expresamente retirar, desplazar o reubicar gatos comunitarios fuera de los supuestos legalmente permitidos, con multas que pueden llegar a los 50.000 euros.

Retirar a los gatos no basta

De hecho, este tipo de actuaciones se enmarcarían como infracción grave, con multas que pueden oscilar entre los 10.001 y los 50.000 euros, según los artículos 74 y 76 de esta normativa. Pero, más allá de esta legislación, la realidad es que existe una explicación biológica al respecto. Los gatos comunitarios establecen territorios donde encuentran alimento, refugio y condiciones favorables para sobrevivir. Su retirada no garantizaría que otros ejemplares no terminen ocupando esos mismos espacios.

La evidencia científica sugiere que la llegada de nuevos animales puede dificultar el control poblacional cuando las intervenciones se realizan de forma aislada. En este estudio, un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) analizó durante 12 años la gestión de gatos callejeros en una ciudad israelí. Los investigadores observaron que las esterilizaciones localizadas resultaban insuficientes para reducir la población, en parte por la llegada de nuevos ejemplares. Sin embargo, cuando la intervención se extendió a toda la ciudad, alcanzando tasas de esterilización superiores al 70%, la población felina comenzó a disminuir aproximadamente un 7% al año.

La legislación española establece el método CER (captura, esterilización y retorno) como herramienta fundamental para el control de colonias felinas. Es un procedimiento que consiste en capturar a los animales, esterilizarlos mediante intervención veterinaria y devolverlos a su hábitat habitual. España ya dispone de experiencias bien documentadas al respecto, no se trata de ninguna novedad.

Como ejemplo, un estudio publicado en 2025 sobre la ciudad de Córdoba evaluó cuatro años de gestión de colonias felinas. Con una cobertura de esterilización del 95%, la población estudiada se estabilizó y experimentó una reducción global del 2,68%. Aunque se trata de resultados prometedores, los mismos investigadores reconocen importantes dificultades, como el abandono de nuevos animales o la incorporación de gatos procedentes de zonas no controladas.

Así pues, el CER no constituiría una solución inmediata ni garantizaría por sí solo la desaparición de las colonias. Su eficacia depende de una aplicación continuada, amplia y acompañada de seguimiento.

Pero, por otro lado, la ley también contempla situaciones específicas en las que sí puede intervenirse. Entre ellas figuran los gatos enfermos incapaces de sobrevivir en su entorno, los ejemplares socializados destinados a adopción y los cachorros que todavía pueden adaptarse a la convivencia doméstica. Asimismo, también se permitirían reubicaciones justificadas si existe un riesgo para la seguridad o la salud de las personas, para el bienestar de los propios animales o para determinadas especies protegidas.

Esta última cuestión tiene su propio respaldo científico: un estudio publicado en Nature Communications identificó 2.084 especies presentes en la dieta de los gatos que viven en libertad, algunas de ellas amenazadas. Por tanto, proteger a los gatos comunitarios también exige considerar su impacto sobre la biodiversidad.

Respecto a los posibles problemas de convivencia ocasionados en las comunidades de vecinos, la solución pasaría por contactar con el ayuntamiento, responsable de organizar los programas de gestión de colonias felinas. Los municipios son quienes deben establecer medidas de esterilización, atención veterinaria, identificación y resolución de conflictos vecinales.

Por tanto, la conclusión es clara: no se debe expulsar unilateralmente a los animales de una comunidad, pero tampoco ignorar los problemas de convivencia que estos puedan ocasionar. La protección animal, la salud pública y la conservación de la biodiversidad deben abordarse conjuntamente.