Confirmado por el BOE: los propietarios de vivienda deben mostrar su calificación energética en los anuncios, no basta solo con el certificado

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 exige mostrar la calificación energética en cualquier anuncio o promoción de venta o alquiler, no siendo suficiente con tener el certificado en el momento de la firma. La obligación aplica a portales inmobiliarios, webs, folletos, prensa y agencias, exigiendo incluir la escala gráfica o los indicadores de consumo y emisiones de CO2. El certificado energético debe estar emitido por un técnico competente y registrado en la comunidad autónoma correspondiente para tener validez legal. El documento tiene una validez general de 10 años, que se reduce a 5 años si el inmueble obtiene la calificación más baja (letra G).

Vender o alquilar una vivienda implica cumplir varios requisitos legales antes de encontrar un comprador o inquilino. Sin embargo, hay una obligación que muchos propietarios pueden pasar por alto: la información energética del inmueble debe aparecer en los anuncios inmobiliarios.

Aunque disponer del certificado de eficiencia energética es obligatorio en la mayoría de las operaciones, no basta con tener el documento guardado. La legislación española exige que los interesados puedan conocer la calificación energética de la vivienda antes de visitarla.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios. La normativa, vigente desde el 3 de junio de 2021, afecta tanto a particulares como a profesionales del sector inmobiliario.

Qué exige el BOE

El artículo 15 del Real Decreto 390/2021 establece que la etiqueta de eficiencia energética debe incluirse en las ofertas, promociones y anuncios destinados a vender o alquilar edificios o partes de ellos.

Esto significa que un propietario no puede limitarse a obtener el certificado y mostrarlo únicamente cuando vaya a firmar el contrato. La información energética debe estar disponible desde que comienza la comercialización.

La obligación también aparece recogida en el artículo 17.3, que incluye expresamente a las personas físicas o jurídicas que publiquen o permitan publicar anuncios de venta o alquiler.

La norma menciona diferentes soportes publicitarios: agencias inmobiliarias, páginas web, portales especializados, catálogos, prensa y vallas publicitarias. Por tanto, no se trata de una exigencia exclusiva de las grandes plataformas inmobiliarias.

Pero ¿qué información debe aparecer? La etiqueta energética utiliza una escala de siete letras, desde la A, correspondiente a la mayor eficiencia, hasta la G, que identifica los inmuebles menos eficientes.

Además, recoge dos indicadores fundamentales: el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono. Ambos permiten comparar las características energéticas de diferentes viviendas.

Una vivienda con calificación A, por ejemplo, presenta un comportamiento energético más eficiente que otra con calificación G, aunque esto no significa que sus ocupantes vayan a pagar necesariamente una cantidad determinada en sus facturas.

Cómo debe aparecer la etiqueta

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara que no todos los anuncios necesitan reproducir la etiqueta completa con sus dimensiones originales.

En los portales inmobiliarios y folletos publicitarios, se permite reducir o ampliar su tamaño, siempre que se mantengan las proporciones y la información resulte legible.

También puede utilizarse una representación simplificada que muestre las escalas y los valores correspondientes al consumo energético y las emisiones, respetando el formato establecido.

En los anuncios de prensa existe otra posibilidad: mencionar únicamente las letras asociadas a esos dos indicadores, sin necesidad de incorporar todos los elementos gráficos de la etiqueta.

La normativa contempla incluso una excepción para determinados carteles colocados en el exterior de los edificios. Cuando únicamente muestran un número de teléfono, no es necesario añadir la calificación energética.

Sin embargo, esto no exime al propietario de disponer del certificado cuando la vivienda está sujeta a esta obligación, ni permite omitir la información en los demás anuncios.

Propietario no está registrado

El Ministerio también recuerda que, antes de anunciar una vivienda, es necesario disponer del certificado correspondiente, elaborado y firmado por un técnico competente.

Además, el documento debe estar registrado ante el organismo de la comunidad autónoma donde se encuentre el inmueble. Sin este trámite, el certificado no tiene validez legal.

Una vez registrado, el propietario puede utilizar la etiqueta durante su periodo de vigencia. Con carácter general, el certificado tiene una validez máxima de diez años, que se reduce a cinco cuando obtiene una calificación G.

Las obligaciones tampoco terminan al encontrar un comprador. En una compraventa de una vivienda existente, debe anexarse al contrato una copia del certificado registrado y su correspondiente etiqueta.

En los alquileres, el arrendatario debe recibir una copia de la etiqueta y el documento con las recomendaciones de uso para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

Existen algunas excepciones legales, como determinados edificios independientes de menos de 50 metros cuadrados de superficie útil, pero los pisos pequeños situados dentro de un bloque residencial no están exentos únicamente por su tamaño.

Por tanto, la obligación va más allá de tener un documento preparado para la firma. Si una vivienda necesita certificado energético, su calificación debe figurar también en la publicidad, permitiendo que compradores e inquilinos conozcan esta información desde el primer momento.