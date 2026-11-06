Los nutricionistas recomiendan: los mejores espaguetis para la cena no necesitan carne picada, sino espinacas y tofu

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LO ESENCIAL Las claves Nutricionistas recomiendan sustituir la carne picada en los espaguetis de la cena por tofu y espinacas para una opción más digestiva y saludable. El tofu aporta proteínas completas, reduce grasas saturadas y colesterol, y desmenuzado con especias imita la textura de la carne tradicional. Un estudio de la Asociación Americana del Corazón asocia el consumo semanal de tofu con un 18% menos de riesgo cardiovascular. La incorporación de espinacas añade fibra, vitaminas y minerales, favoreciendo la saciedad y el tránsito intestinal sin sobrecargar el descanso nocturno.

Pese a que de forma tradicional siempre se acompaña un buen plato de espaguetis con carne picada, lo cierto es que existen otras alternativas, también saludables, que pueden hacer del plato de pasta una exquisitez.

Si cambiamos la carne por el tofu, provocamos un giro vegetal que no solo transforma el perfil nutricional del plato en sí, reduciendo drásticamente las grasas saturadas y el colesterol, sino que también se ofrece una alternativa digestiva ideal para, en este caso, la cena.

Al sustituir la proteína animal por componentes vegetales de alta calidad, se logra una comida reconfortante que no compromete el descanso nocturno ni sobrecarga el sistema digestivo, y aporta importantes nutrientes de igual manera.

El tofu, para los expertos y nutricionistas, se posiciona como un sustituto perfecto de la carne gracias a su versatilidad y su excelente aporte de proteínas completas, que contienen todos los aminoácidos esenciales.

Si además lo desmenuzamos para los espaguetis y lo salteamos con especias, como puede ser el ajo o la cebolla en polvo, adquiere una textura y un sabor sorprendentemente similar al de la misma carne picada tradicional.

Esta técnica permite conservar la esencia de ese plato de pasta clásico, pero lo enriquece con otros elementos como calcio y reduce su valor calórico total, haciendo que sea perfectamente apto para la cena gracias a su recorte.

Un cambio clave y sano

La recomendación en cuestión no es aleatoria, porque cuenta con un sólido respaldo científico de instituciones de salud internacionales de primer nivel.

Como por ejemplo un macroestudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón, que demuestra que consumir al menos una porción semanal de tofu se asocia con una reducción del 18% en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Y el remate para el plato si queremos hacerlo sano del todo es añadir una buena ración de espinacas, una adición verde que aporta una gran cantidad de fibra, favorece la saciedad, regula el tránsito intestinal y además aporta vitaminas y minerales.

Se trata, a efectos prácticos, de un plato fácil de realizar y es realmente sano a todos los niveles: aporta menos calorías, incorpora más vitaminas, mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

No es que no se pueda añadir carne picada nunca a un plato de pasta, sino que el tofu puede servir como buena alternativa si no queremos abusar de los productos cárnicos sin renunciar a proteína y un estilo de vida saludable.