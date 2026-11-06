Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia: "La mejor carne para comer a diario no es el solomillo, sino la tapilla o picaña"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez, con 30 años de experiencia, aconseja la tapilla o picaña para el día a día por su gran sabor, terneza y excelente relación calidad-precio. Sánchez considera que el solomillo, aunque muy tierno y costoso, carece de carácter frente a otros cortes con mejor distribución de grasa. La tapilla permite múltiples preparaciones, desde filetes limpios a la plancha hasta piezas enteras con su capa de grasa ideal para asados o parrilla. El profesional recomienda dejarse aconsejar en la carnicería según el uso planificado y cortar la carne a contragrano para mejorar su textura.

Comprar una buena pieza de ternera no significa necesariamente gastar mucho dinero. Aunque el solomillo suele ocupar un lugar privilegiado en las carnicerías, existen otros cortes menos conocidos que permiten disfrutar de una carne tierna, sabrosa y sin disparar el presupuesto.

Uno de ellos es la tapilla, también conocida como picaña, una pieza que destaca por su versatilidad y que puede prepararse tanto en filetes como al horno o a la parrilla. Su sabor y textura la convierten en una alternativa interesante para las comidas habituales.

Así lo explica Mariano Sánchez a La Vanguardia, carnicero con más de 30 años de experiencia, que defiende la importancia de conocer las distintas partes de la ternera antes de elegir. Para este profesional, las piezas más caras no son necesariamente las que ofrecen mejores resultados.

Una alternativa al solomillo

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Sánchez señala qué carne elegiría para las comidas cotidianas y cuál reservaría para celebraciones o momentos especiales.

"Para el día a día me gusta mucho la tapilla o picaña", explica el carnicero. Su recomendación se basa en tres características: terneza, sabor y una buena relación calidad-precio.

La tapilla procede de la parte superior del cuarto trasero de la ternera, junto a la cadera. Tiene una forma triangular y suele presentar una capa exterior de grasa que resulta especialmente apreciada cuando se prepara entera.

Aunque ambos nombres se utilizan para referirse al mismo corte, existen diferencias en su presentación. La picaña suele conservar esa cobertura grasa, mientras que la tapilla destinada a filetes puede venderse limpia.

Esta particularidad permite aprovechar la pieza de distintas maneras. Quienes buscan una comida rápida pueden pedir filetes para hacerlos a la plancha, mientras que una pieza entera resulta adecuada para preparar un asado.

Además, no hace falta recurrir a salsas elaboradas para conseguir un buen resultado. Un poco de sal, una cocción adecuada y un acompañamiento de verduras pueden ser suficientes para disfrutar de su sabor.

El precio depende del establecimiento, el origen y la categoría del animal. Por eso conviene comparar el coste por kilo y no dar por hecho que la picaña siempre será más económica que otros cortes.

No siempre merece la pena

El solomillo es una de las partes más valoradas de la ternera, principalmente por su extraordinaria terneza. Sin embargo, esa característica no significa que sea necesariamente la opción más sabrosa.

Sánchez reconoce que se trata de una carne muy tierna, pero considera que "para mi gusto le falta carácter". De hecho, explica que suele acompañarla con alguna salsa para darle más intensidad.

La diferencia está relacionada, entre otros factores, con la cantidad y distribución de la grasa. Mientras que el solomillo es una pieza especialmente magra, otros cortes presentan características que contribuyen a desarrollar sabores diferentes durante la cocción.

El carnicero también advierte de un error frecuente: elegir la carne únicamente por su color. Una pieza de rojo intenso no tiene por qué ser mejor que otra con un tono algo más oscuro.

Para acertar, recomienda prestar atención a la grasa y, especialmente, preguntar al profesional que atiende el mostrador. Explicar si la carne se utilizará para filetes, un guiso o un asado facilita encontrar la pieza adecuada.

En el caso de la tapilla, el grosor del corte también influye. Los filetes permiten preparaciones rápidas, mientras que las piezas grandes necesitan una cocción más controlada para conseguir una textura agradable.

Una vez cocinada, cortarla perpendicularmente a las fibras musculares ayuda a que resulte más fácil de masticar. Es un detalle sencillo que puede mejorar considerablemente la experiencia al comerla.

Eso sí, utilizar esta carne para las comidas habituales no significa que sea recomendable consumir ternera todos los días. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja un máximo de tres raciones semanales de carne, priorizando las aves y el conejo y reduciendo la presencia de carne roja y procesada.

La recomendación de Sánchez sirve, por tanto, para elegir mejor cuando se compra ternera: conocer los cortes y dejarse aconsejar puede resultar más útil que buscar siempre las piezas más famosas.