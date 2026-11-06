Josep Lluís Millán, pescadero: "Con 5 euros no necesitas comprar salmón, puedes llevarte sardinas o mejillones"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero Josep Lluís Millán señala que con un presupuesto reducido de 5 euros es posible comprar alternativas frescas y económicas como sardinas, mejillones o mairas. Millán, profesional de cuarta generación en Tarragona, prioriza el producto fresco proveniente de lonjas locales como Vilanova, Torredembarra o L'Ametlla de Mar. El especialista destaca que la calidad no depende únicamente del precio y recomienda consultar siempre qué pescado de temporada ha llegado a buen precio a la lonja. A pesar del aumento de costes por la menor disponibilidad de capturas, opciones como la sardina o los mejillones permiten elaborar platos sencillos y nutritivos por muy poco dinero.

Comprar pescado no tiene por qué significar elegir siempre salmón, merluza o piezas grandes. En el mostrador hay opciones mucho más económicas que permiten preparar una comida por pocos euros.

Josep Lluís Millán Sanabra, pescadero de cuarta generación en Tarragona, lo explica con un ejemplo muy concreto. Cuando le preguntan qué puede comprarse con cinco euros, propone sardinas, mejillones o mairas.

“Podría comprar un kilo y algo de mejillones, medio kilo de sardinas, mairas...”, responde a La Vanguardia. Y añade un detalle que para él resulta fundamental: “Eso sí, ¡todo fresco!”.

Sardinas y mejillones

Millán lleva décadas trabajando detrás del mostrador de la pescadería Amparo, en Tarragona. Empezó con apenas 14 años y pertenece a una familia vinculada al pescado desde cuatro generaciones atrás.

Su forma de comprar se basa principalmente en producto procedente de lonjas cercanas. Tarragona, Vilanova, Torredembarra, L'Ametlla de Mar o Sant Carles están entre sus puntos habituales.

En ese contexto aparecen las sardinas como una de las alternativas económicas. Medio kilo puede ser suficiente para preparar varias raciones, dependiendo del tamaño de las piezas y del acompañamiento.

Los mejillones permiten estirar todavía más el presupuesto. Según el ejemplo dado por Millán, con esos cinco euros podía adquirirse más de un kilo en su pescadería en el momento de aquella entrevista.

Eso no significa que esos precios sean los mismos hoy. El pescado fresco cambia constantemente según la temporada, la captura, la demanda y la disponibilidad en lonja.

La idea sigue siendo útil: mirar únicamente las especies más conocidas puede hacer pasar por alto opciones que ese día tienen un precio mucho más interesante.

Pescado barato

Millán insiste precisamente en que el precio no es lo único que determina la calidad. Para él, lo fundamental es conocer el producto y comprar pescado fresco en buen estado.

“El pescado bueno es bueno ahora y hace veinte años”, explica. También reconoce que los precios han aumentado porque en determinados momentos existe menos cantidad disponible.

La sardina es un buen ejemplo de pescado sencillo que no necesita una preparación complicada. Puede hacerse a la plancha, al horno o sobre unas brasas en pocos minutos.

Los mejillones requieren incluso menos trabajo. Cocidos al vapor con unas gotas de limón, ajo o unas hierbas pueden convertirse en un plato rápido sin añadir demasiados ingredientes.

Millán también menciona las mairas, conocidas en otras zonas como bacaladillas. Son peces pequeños que suelen venderse enteros y funcionan bien fritos o cocinados de forma sencilla.

El pescadero defiende además que un buen cliente no es necesariamente quien más dinero gasta. “Me da igual que me compren diez sardinas”, asegura al hablar de su relación con quienes acuden a la tienda.

Su negocio mantiene una filosofía bastante clara: comprar producto fresco, venderlo rápido y evitar que permanezca demasiado tiempo en el mostrador.

También reconoce que el salmón ocupa un lugar diferente en su pescadería. Años después explicó que era prácticamente el único pescado de piscifactoría que vendía, mientras el resto procedía mayoritariamente de pesca extractiva.

Eso no convierte al salmón en una mala elección. Simplemente muestra que no es la única especie disponible cuando se busca pescado para varias comidas.

Antes de pedir siempre lo mismo, puede resultar más útil preguntar qué está llegando bien de precio ese día.

Porque, como demuestra el ejemplo de Josep Lluís Millán, un presupuesto pequeño todavía puede dar para sardinas, mejillones o pescado fresco sin necesidad de recurrir siempre a las especies más habituales.