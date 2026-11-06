Imagen de archivo de un plato de mejillones al vapor. E.E.

José María Sánchez, pescadero: "Para que los mejillones queden más sabrosos en otoño no uses una sartén, sino un colador"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez propone una receta marinera para renovar la forma habitual de preparar los mejillones combinándolos con una salsa casera. La clave del plato reside en reservar y colar el propio caldo que sueltan los mejillones durante la cocción al vapor para usarlo como base de la elaboración. La receta incluye un sofrito de cebolla, ajo, tomate y pimentón picante, reducido con el jugo de los moluscos y una copa de vino manzanilla. Tras triturar la salsa para darle una textura homogénea y cremosa, se cubren los mejillones antes de servir, descartando siempre los que no se hayan abierto.

Los mejillones son uno de los productos más reconocibles del mostrador de cualquier pescadería. Su sabor a mar y su precio habitualmente asequible los convierten en un recurso versátil, aunque prepararlos siempre de la misma manera puede resultar repetitivo.

Para darles un giro, el pescadero José María Sánchez propone una receta que parte de una cocción sencilla al vapor y termina con una salsa de verduras, pimentón picante y manzanilla. Una elaboración marinera que concentra todo el sabor.

El primer paso consiste en limpiar los mejillones y colocarlos en una olla. Sánchez recomienda añadir "un chorrito de agua" para acelerar la formación de vapor. Basta calentarlos hasta que las conchas se abran, sin prolongar innecesariamente la cocción.

Una vez abiertos, hay que retirar la olla del fuego y sacar los moluscos con cuidado. El pescadero aconseja reservar el líquido que han soltado: será la base de la salsa y aportará intensidad sin añadir demasiado condimento marino.

Una receta diferente

Para aprovecharlo, se cuela el jugo y se reserva. Mientras tanto, comienza la preparación del sofrito, que dará cuerpo a la receta. En una sartén con aceite, se cocina primero la cebolla, picada fina, hasta que quede bien pochada.

Cuando la cebolla esté refrita, se incorpora el ajo bien picado. Sánchez recomienda respetar ese orden para que cada ingrediente se cocine correctamente. Después llega el tomate, que debe integrarse con las verduras antes de añadir el toque picante.

Es entonces cuando "se incorpora la cucharada de pimentón picante", según explica el pescadero. Conviene remover brevemente y evitar que se queme, porque el pimentón puede amargar. La mezcla debe quedar bien sofrita y con todos los sabores integrados.

El siguiente paso recupera el ingrediente más importante: el caldo de los mejillones. Se vierte sobre las verduras y se deja reducir hasta que el líquido se evapore. Así, el sofrito concentra su sabor y adquiere una textura espesa.

Después se añade "una copa de manzanilla", el vino generoso característico de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Se deja cocinar hasta que el alcohol se evapore y el conjunto pierda líquido, manteniendo los matices salinos propios de cada molusco.

Con la reducción terminada, se retira la sartén del fuego y se tritura todo hasta obtener una salsa homogénea y fina. Este paso permite que cebolla, ajo y tomate formen una cobertura cremosa, fácil de repartir sobre cada pieza.

Solo queda colocar los mejillones en una fuente y naparlos con la salsa caliente. La combinación de su jugo, el sofrito y la manzanilla convierte una preparación cotidiana en un plato elaborado y lleno de matices, sin técnicas complejas.

Como consejo práctico, conviene desechar los ejemplares que permanezcan cerrados después de la cocción y mantener refrigerados los mejillones antes de prepararlos. Comprarlos en establecimientos autorizados y seguir las indicaciones de conservación del etiquetado es fundamental para evitar riesgos.

La propuesta de Sánchez demuestra que el secreto no está únicamente en abrir los mejillones al vapor, sino en aprovechar el líquido que desprenden. Con cebolla, ajo, tomate, pimentón y manzanilla, el pescadero consigue una receta sabrosa y diferente.