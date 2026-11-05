Los nutricionistas lo confirman: las patatas que dejas enfriar tras cocinarlas no se digieren igual que recién hechas

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LO ESENCIAL Las claves Al enfriar las patatas tras cocinarlas, parte de su almidón sufre una 'retrogradación' y se convierte en almidón resistente tipo 3, volviéndose más difícil de digerir. Este almidón actúa de forma similar a la fibra, llegando al colon donde es fermentado por las bacterias intestinales. Consumir la patata fría atenúa el pico de glucosa y reduce la respuesta de insulina en comparación con comerla recién cocinada. El recalentamiento posterior reduce parte del almidón resistente conseguido, dejando su digestibilidad en un punto intermedio.

Una patata cocida que pasa unas horas en la nevera no es exactamente igual, desde el punto de vista digestivo, que otra recién salida de la olla. No cambia de alimento ni pierde sus hidratos de carbono por arte de magia, pero parte de su almidón modifica su estructura al enfriarse y se vuelve más resistente a la digestión.

Ese fenómeno se conoce como retrogradación del almidón.

Cuando la patata se cocina con agua y calor, sus gránulos de almidón se gelatinizan y quedan más accesibles para las enzimas digestivas. Al enfriarse, sin embargo, parte de esas moléculas vuelven a ordenarse formando estructuras más compactas que las enzimas tienen más dificultades para romper. El resultado es el llamado almidón resistente tipo 3.

Por eso una patata cocida y enfriada puede contener más almidón resistente que la misma patata consumida inmediatamente después de cocinarla.

Una parte llega más lejos

El nombre da bastante pista de lo que ocurre. El almidón resistente no se digiere completamente en el intestino delgado como el almidón convencional. Parte puede llegar al colon, donde las bacterias intestinales lo fermentan, comportándose en algunos aspectos de manera parecida a la fibra.

En un estudio que comparó distintas formas de preparar patatas, las piezas refrigeradas a 4 ºC presentaron más almidón resistente que las consumidas calientes. El método de cocción también influyó: las patatas horneadas contenían más que las hervidas y, en aquel experimento, las refrigeradas mostraron los valores más elevados de todos los tratamientos estudiados.

Eso puede traducirse también en diferencias después de comer. Un ensayo aleatorizado con 30 mujeres que presentaban glucosa e insulina en ayunas elevadas comparó 250 gramos de patata hervida recién preparada con patata horneada y posteriormente enfriada.

Las patatas frías provocaron menores aumentos de glucosa e insulina durante los primeros 30 minutos tras la comida. La respuesta total de glucosa durante todo el periodo estudiado no fue significativamente diferente, pero la respuesta global de insulina sí resultó menor con la patata enfriada.

Otro trabajo anterior, realizado con 13 personas sanas, encontró que dejar patatas hervidas durante 24 horas a 8 ºC aumentaba su contenido de almidón resistente del 3,3% al 5,2% del almidón total. Además, la respuesta de insulina fue inferior respecto a consumirlas recién hervidas.

Eso no significa, sin embargo, que una patata fría deje de aportar carbohidratos ni que se convierta automáticamente en un alimento “para adelgazar”. La mayor parte del almidón continúa siendo digerible.

Además, los resultados varían bastante. Un estudio con distintas variedades de patata encontró que el enfriamiento reducía el índice glucémico alrededor de un 40-50% en algunas, pero apenas un 8-10% en otras.

La variedad, la forma de cocinarla, el tiempo de enfriamiento y la composición del resto de la comida pueden cambiar mucho la respuesta final. ¿Y qué ocurre si después volvemos a calentarla? Aquí también hay matices.

Parte del almidón resistente formado durante el enfriamiento puede perderse al aplicar calor nuevamente. Un análisis de patatas hervidas, refrigeradas y posteriormente recalentadas encontró que las frías eran las que conservaban más almidón resistente, mientras que el recalentamiento reducía parte de ese efecto.

Estudios de digestibilidad muestran algo parecido: la patata recién hervida resultó la más fácilmente digerible, la enfriada la menos y la recalentada quedó en un punto intermedio. Eso no obliga a comer siempre las patatas frías.

Una ensalada de patata preparada con antelación es una forma sencilla de aprovechar el fenómeno, pero también puede dejarse enfriar y después templarse o recalentarse. La cantidad exacta de almidón resistente que sobreviva dependerá de cómo se haga. Y hay otro aspecto práctico todavía más importante: enfriarlas de forma segura.

Las patatas cocinadas no deberían quedarse durante horas a temperatura ambiente esperando a perder todo el calor. Lo adecuado es refrigerarlas una vez cocinadas siguiendo las normas habituales de conservación de alimentos.

Al final, el cambio es invisible.

La patata sigue teniendo el mismo aspecto y prácticamente el mismo sabor. Pero después de pasar por un ciclo de cocción y enfriamiento, una parte de su almidón se ha reorganizado.

Por eso una patata fría del día anterior no llega al aparato digestivo exactamente de la misma forma que otra recién cocinada. No es un truco milagroso, pero sí un pequeño ejemplo de cómo algo tan simple como la temperatura puede cambiar la manera en que aprovechamos un alimento.