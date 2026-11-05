Una extensa borrasca nos enviará frentes al oeste peninsular el fin de semana. Eltiempo.es

Los meteorólogos coinciden: llega una borrasca a España con fuertes lluvias durante el fin de semana del 6 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Una potente borrasca atlántica se aproximará a España a partir del viernes, dejando precipitaciones generalizadas durante el fin de semana del 6 de noviembre. Las primeras lluvias afectarán el viernes al extremo noroccidental, extendiéndose el sábado hacia Cantabria, País Vasco, Extremadura, Madrid y otras zonas del centro y nordeste. El domingo se espera la llegada de un frente más activo que dejará intensas precipitaciones principalmente en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. La inestabilidad continuará durante la siguiente semana, con nuevos frentes que podrían provocar lluvias aún más abundantes y extendidas por todo el país.

El tiempo en España volverá a cambiar durante los próximos días. Después de una semana marcada por las bajas temperaturas y las precipitaciones mediterráneas, una nueva borrasca amenaza con dejar lluvias generalizadas.

El Atlántico será el protagonista del próximo episodio meteorológico. Según la previsión de Eltiempo.es, una potente y extensa borrasca se aproximará a la península a partir del viernes y enviará varios frentes.

Aunque este sistema de bajas presiones parece que permanecerá al oeste de Portugal, su influencia se dejará notar en numerosas comunidades. Las precipitaciones podrían prolongarse incluso durante la próxima semana.

El escenario meteorológico comenzará a modificarse a partir del viernes. Hasta entonces, el anticiclón de bloqueo situado sobre las islas británicas habrá condicionado la circulación atmosférica, pero empezará a debilitarse.

Este cambio permitirá que las borrascas atlánticas recuperen protagonismo y puedan aproximarse a nuestro territorio. La consecuencia será la llegada de frentes que repartirán precipitaciones por diferentes puntos de España.

Sacar el paraguas

De acuerdo con la última previsión de Eltiempo.es, las primeras lluvias asociadas a este sistema comenzarán a aparecer durante la jornada del viernes, especialmente en el extremo noroccidental peninsular.

Por la tarde, las precipitaciones entrarían por Galicia y el oeste de Castilla y León. Conforme avance la jornada, también podrían alcanzar otros territorios situados en el noroeste.

El sábado será una jornada de mayor extensión de las precipitaciones. Las lluvias avanzarán hacia Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, aunque podrían alcanzar también otras comunidades.

Entre las zonas donde tampoco se descartan precipitaciones figuran Extremadura, Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. Durante la tarde, el frente podría continuar avanzando hacia Aragón y Cataluña.

Sin embargo, no todas las regiones recibirán la misma cantidad de agua. Los episodios más intensos se esperan inicialmente en Galicia y el oeste de Castilla y León.

A medida que las precipitaciones avancen hacia el interior y el nordeste peninsular, irán perdiendo intensidad. Aun así, podrían dejar nuevos episodios de lluvia durante la tarde del sábado.

El domingo llegará otro frente, esta vez mucho más activo, que podría descargar precipitaciones en buena parte del oeste peninsular. Galicia, Asturias y Castilla y León volverán a estar entre las zonas afectadas.

También se esperan lluvias en el norte de Extremadura y el oeste de Andalucía. Durante la tarde, el frente avanzará hacia otras regiones, aunque las precipitaciones irán perdiendo intensidad progresivamente.

De esta manera, el domingo podría terminar siendo una jornada pasada por agua en numerosos puntos del país. Las lluvias también alcanzarían zonas del centro y del este peninsular.

Todavía es pronto para concretar los acumulados que dejará esta borrasca. No obstante, los modelos apuntan a que Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura podrían registrar los mayores registros.

Además, este episodio meteorológico podría tener continuidad más allá del domingo. La borrasca atlántica seguiría enviando frentes durante la próxima semana, con precipitaciones potencialmente más intensas y abundantes.

En ese escenario, las lluvias podrían extenderse a muchas más comunidades que durante el fin de semana. Por tanto, el cambio de tiempo no necesariamente terminará con la llegada del lunes.