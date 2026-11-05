Lara Ferreiro, psicóloga: "Cristiano Ronaldo no solo se despide de Portugal, también del joven que soñaba con conquistar el mundo"

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LO ESENCIAL Las claves Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal tras más de dos décadas de trayectoria y cede el dorsal número 7 a las nuevas generaciones. La psicóloga Lara Ferreiro analiza la posible crisis de identidad y el 'síndrome del rey destronado' al que podría enfrentarse el futbolista tras haber volcado su autoestima en el rendimiento deportivo. Su entorno familiar con Georgina Rodríguez y sus cinco hijos se plantea como un pilar fundamental y refugio emocional prioritario para superar la transición. Sus proyectos empresariales y la marca CR7 le ayudarán a mantener la estructura diaria, aunque la experta advierte del riesgo de trasladar su obsesión competitiva a los negocios.

Cristiano Ronaldo acaba de anunciar su retirada de la selección portuguesa y ha sacudido el mundo del deporte, y no es para menos: Portugal pierde ahora a uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte con gran emoción y sentimiento.

El profesional cierra una etapa de más de dos décadas y ahora cede el número 7 a la siguiente generación de futbolistas con ilusión y también algo de tristeza, puesto que deja tras de sí un recorrido histórico representando a su país en una infinidad de estadios de todo el mundo.

A raíz de la enorme noticia que supone este gesto por parte de Ronaldo, la psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, aborda para EL ESPAÑOL los posibles efectos que puede tener esta decisión y en qué situaciones puede encontrarse el profesional tras haber dedicado su vida al sacrificio y la superación.

Según explica la experta, "ahora tendrá que aprender que su valor personal no depende exclusivamente de sus goles, sus títulos o sus récords. El verdadero miedo de una leyenda no siempre es dejar de jugar al fútbol. A veces, el mayor miedo consiste en descubrir quién eres cuando ya no necesitas demostrar que eres el mejor", comenta.

Una nueva etapa para Ronaldo

A pesar de ser una decisión tomada a conciencia, Ronaldo puede enfrentarse ahora al síndrome del rey destronado debido a que su identidad personal ha estado vinculada al éxito deportivo y al mismo liderazgo de sus equipos, como también recoge Ferreiro.

"Cuando un deportista construye buena parte de su autoestima alrededor de su rendimiento, abandonar ese escenario puede provocar una crisis de identidad. De repente, deja de ocupar el lugar que durante años le ha proporcionado seguridad, admiración y una sensación constante de importancia", señala.

Cristiano Ronaldo dice adiós a la selección. Europa Press

"Cristiano podría enfrentarse a preguntas como: '¿Quién soy sin la camiseta de Portugal? ¿Seguiré siendo importante cuando ya no marque goles? ¿Continuarán admirándome?'. La gran tarea psicológica será comprender que su identidad es mucho más amplia que su carrera deportiva", continúa la psicóloga.

Por fortuna, Cristiano Ronaldo tiene una vida familiar amplia y sana gracias a su matrimonio con Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, que pueden convertirse sin duda en un pilar emocional imprescindible para superar este escenario emocional y esa búsqueda de identidad personal tras cerrar esta etapa profesional.

Cristiano Ronaldo, tras caer eliminado en el Mundial con Portugal. Europa Press

"Reducir progresivamente sus obligaciones deportivas puede ofrecerle la oportunidad de disfrutar de una presencia más estable en su hogar y participar de otra manera en la vida cotidiana", expone Ferreiro.

"Desde la psicología, los vínculos afectivos y familiares pueden convertirse en un importante refugio emocional cuando una persona atraviesa una transformación de identidad. Sin embargo, también será necesario encontrar un nuevo equilibrio entre la pareja, la paternidad, el tiempo libre y sus proyectos personales", prosigue.

"Cristiano puede descubrir que existen formas de felicidad que no dependen de marcar goles ni de levantar trofeos. Quizá una de sus mayores victorias consista en comprender que ser un padre presente y disfrutar de su matrimonio también puede proporcionarle una satisfacción profunda".

La búsqueda de la identidad

Este duelo futbolístico puede ser difícil de superar y sin duda marcará lo que está por llegar en la vida de Cristiano Ronaldo, pero la estrella deja un legado imborrable dentro de la selección y tiene otros proyectos en los que centrarse, además de en su familia, y eso puede ser clave pero también algo delicado.

"Su marca CR7, sus inversiones y sus negocios relacionados con la moda, la hostelería y otros sectores representan nuevos escenarios profesionales", dice de nuevo la profesional en psicología.

"Estos proyectos pueden ayudarle a mantener una estructura diaria, establecer objetivos y continuar sintiéndose activo. La posibilidad de dedicar más tiempo a sus empresas también puede facilitar la transición desde una identidad exclusivamente deportiva hacia otra vinculada al emprendimiento y al liderazgo empresarial", pero añade una advertencia a todo esto.

"Sin embargo, existe un riesgo psicológico: sustituir la obsesión por ganar partidos por la necesidad de triunfar constantemente en los negocios. Si toda su autoestima continúa dependiendo de los resultados, podría trasladar la misma presión competitiva a una nueva etapa de su vida".

Ahora, debe aceptar esa nueva identidad tras conquistar el fútbol y buscar la felicidad más allá de los partidos: "Cristiano Ronaldo ha pasado toda su vida aprendiendo a ser el número uno del mundo. Ahora comienza el partido más importante de todos: aprender a ser feliz sin necesitar serlo", concluye Ferreiro en su análisis.