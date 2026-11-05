Lalo Soto, centenario de 103 años: "Me encanta tomar mi copita de vino y jugar al tenis. Camino dos largas horas a diario"

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LO ESENCIAL Las claves Lalo Soto tiene 103 años y mantiene una rutina activa que incluye jugar al tenis de mesa varias veces por semana y caminar dos horas al día. Además del ejercicio, Soto cuida sus relaciones sociales en el club donde es presidente de honor y realiza trabajos de jardinería. A pesar de su hábito de tomar una copita de vino, los expertos recuerdan que el alcohol no debe considerarse un factor de salud ni un recomendación de longevidad. Su buen estado responde a una combinación de hábitos saludables, genética y una estricta adherencia a su tratamiento médico y cardiovascular.

Llegar a los 103 años y seguir encontrando tiempo para caminar, jugar al tenis de mesa y ver a los amigos resulta poco habitual. Lalo Soto mantiene precisamente esa rutina, según ha contado el cardiólogo Manuel de la Peña tras compartir una jornada deportiva con él.

Soto nació el 16 de febrero de 1923, por lo que actualmente tiene 103 años. Su actividad favorita no es el tenis convencional, sino el tenis de mesa: acude varias veces por semana a jugar y es presidente de honor de su club en Vallecas.

"Juego al ping pong siempre que puedo", resumió él mismo en una información de Atlas. A esto añade dos paseos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, que juntos suman alrededor de dos horas. También dedica tiempo a la jardinería cuando viaja a Cuenca.

Su caso invita a buscar un "secreto" de longevidad, pero la ciencia obliga a ser más prudente. Que una persona centenaria conserve determinados hábitos no demuestra que ninguno de ellos explique por sí solo por qué ha alcanzado una edad tan avanzada.

De todos los hábitos que describe Soto, caminar es probablemente el que encaja de forma más clara con las recomendaciones de salud pública. La actividad física habitual se asocia con un envejecimiento más saludable y con un menor riesgo de numerosos problemas crónicos.

Una revisión publicada en 2026 reunió 46 estudios longitudinales con más de 367.000 adultos mayores. En el análisis de pasos, cada 1.000 pasos diarios adicionales se asociaron con un 13% menos de riesgo de mortalidad, aunque se trata de evidencia observacional.

En este sentido, la intensidad, la movilidad y el estado de salud cambian mucho con la edad. La OMS recomienda mantenerse tan activo como permitan las capacidades individuales cuando existen limitaciones.

Para los mayores de 65 años, las recomendaciones generales incluyen al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, además de ejercicios de fuerza y, cuando existe peor movilidad, trabajo de equilibrio. El objetivo es conservar función y autonomía, no competir por acumular horas.

Hay otro elemento especialmente interesante en su rutina. Soto no se limita a caminar en solitario: el tenis de mesa combina movimiento, coordinación, atención y contacto social. Acude al club varias veces por semana y mantiene allí una activa red de amistades.

La investigación sobre este deporte ha crecido en los últimos años. Un metaanálisis publicado en 2026 que reunió 14 ensayos controlados encontró mejoras en el equilibrio y en distintas medidas cognitivas entre quienes realizaron intervenciones basadas en tenis de mesa.

Los propios autores piden cautela por la heterogeneidad de los estudios y sus limitaciones metodológicas. Además, esos resultados no permiten afirmar que jugar al ping pong prolongue la vida, y mucho menos extrapolar directamente los efectos a una persona de 103 años.

La dimensión social puede ser igualmente relevante. Una revisión de 25 cohortes prospectivas publicada en 2026 encontró que una mayor participación social se asociaba con menor mortalidad entre adultos mayores, aunque tampoco puede establecerse una relación causal a partir de esos datos.

Soto parece reunir ambas facetas. Es presidente de honor del club, llama personalmente a sus compañeros y utiliza WhatsApp para mantenerse en contacto. La OMS considera las conexiones sociales de calidad importantes para la salud y el bienestar, especialmente durante el envejecimiento.

La copa de vino

La parte más llamativa de su historia necesita bastante más contexto. Criado entre viñedos en Traspinedo, Valladolid, Soto contó a De la Peña su afición por una copa de vino. Sin embargo, a pesar de su longevidad no se debe tomar ese consumo como una recomendación saludable.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que ninguna forma de consumo de alcohol está completamente libre de riesgo. Incluso cantidades bajas pueden ocasionar daños, y el riesgo varía según la cantidad, la frecuencia, la edad, las enfermedades y otros factores personales.

En España, las recomendaciones sanitarias son todavía más explícitas: ningún profesional o institución debería aconsejar beber alcohol para mejorar la salud. Una persona que no bebe, por tanto, no obtiene una razón médica para comenzar a hacerlo por conocer la historia de un centenario.

Una revisión de 34 estudios sobre personas de 95 años o más aporta otro dato útil. Solo alrededor del 23% aparecía como consumidor de alcohol, de modo que beber vino ni siquiera puede considerarse un denominador común entre quienes alcanzan edades excepcionales.

La longevidad extrema es un fenómeno complejo. Las revisiones sobre centenarios apuntan a una combinación de genética, factores cardiovasculares, ambiente, metabolismo y estilo de vida. También intervienen circunstancias que una historia individual no permite medir ni separar.

En el caso de Soto hay además un detalle menos vistoso que su copa de vino o sus partidos. De la Peña explica que mantiene con disciplina su tratamiento cardíaco. En la visita registró una presión arterial de 130/70 mmHg y un pulso de 68 latidos por minuto.

Aunque esas cifras corresponden a una medición puntual, nos recuerdan que el seguimiento médico y la adherencia a los tratamientos prescritos forman parte de su rutina, algo que queda fácilmente eclipsado cuando se habla de "secretos" de longevidad.