Los expertos en alimentación coinciden: el caldo casero no debe enfriarse en una olla grande, sino repartirse en recipientes

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LO ESENCIAL Las claves Los expertos en seguridad alimentaria recomiendan repartir el caldo recién hecho en recipientes pequeños y poco profundos en lugar de dejarlo enfriar en una olla grande. Dejar el caldo en cazuelas grandes favorece que el centro conserve el calor por horas entre los 5 y 60 ºC, aumentando el riesgo de proliferación bacteriana. Entidades como la AESAN y la FDA aconsejan no dejar los alimentos cocinados más de dos horas a temperatura ambiente antes de refrigerarlos. Dividir el caldo en porciones no solo acelera su enfriamiento sin sobrecargar la nevera, sino que facilita su congelación y conservación hasta por 3 o 4 días.

Una olla grande de caldo recién hecho puede tardar horas en perder el calor. Y ahí está precisamente el problema. Aunque por fuera parezca ya templada, el centro puede seguir durante demasiado tiempo en una franja de temperatura en la que las bacterias se multiplican con facilidad. Por eso los expertos en seguridad alimentaria recomiendan no dejar enfriar grandes cantidades de caldo dentro de la misma cazuela, sino repartirlas en recipientes pequeños y poco profundos.

La FDA estadounidense incluye esta práctica entre sus recomendaciones básicas para enfriar sopas, guisos y otras preparaciones calientes. Cuanto menor es el volumen y más baja la altura del alimento dentro del recipiente, más deprisa puede salir el calor y antes entra la comida en una zona de temperatura segura.

La lógica es sencilla. Una olla con varios litros funciona casi como un pequeño termo: la superficie se enfría primero, pero el interior conserva el calor durante mucho más tiempo. Mientras tanto, el caldo puede permanecer durante horas entre aproximadamente 5 y 60 ºC, la llamada zona de peligro microbiológico.

El centro de la olla

No hace falta esperar a que el caldo esté completamente frío antes de meterlo en la nevera.

De hecho, esa costumbre puede ser contraproducente si obliga a dejarlo demasiado tiempo sobre la encimera. La recomendación es acelerar el enfriamiento: dividirlo en recipientes bajos, utilizar porciones más pequeñas o incluso recurrir a un baño de agua con hielo si hay mucha cantidad.

También puede ayudar remover el caldo durante los primeros minutos para favorecer que el calor se reparta y escape más rápidamente.

Lo que interesa evitar es esa escena tan típica de cocinar a mediodía, dejar la cazuela tapada en la cocina “hasta que se enfríe” y acordarse de ella al final de la tarde.

En ese intervalo, algunas bacterias pueden crecer con rapidez si encuentran las condiciones adecuadas. El riesgo no depende únicamente de que el caldo lleve pollo. También puede afectar a sopas de verduras, fondos de carne, cremas o guisos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda que las comidas cocinadas que no vayan a consumirse inmediatamente se refrigeren lo antes posible y no permanezcan más de dos horas a temperatura ambiente.

Por eso repartir el caldo antes de guardarlo no es una manía de cocina profesional. Es una forma muy sencilla de cumplir ese margen.

Imaginemos cinco litros de caldo en una olla alta. El exterior puede estar ya casi frío, pero en el centro la temperatura seguirá bajando lentamente. Si esos mismos cinco litros se dividen en cinco recipientes bajos, cada porción tiene mucha más superficie expuesta y mucha menos profundidad. El calor sale mucho más deprisa.

Eso sí, tampoco conviene llenar la nevera con una cazuela gigantesca recién retirada del fuego.

Una gran masa caliente puede elevar temporalmente la temperatura de los alimentos que tiene alrededor. De nuevo, la solución está en reducir el volumen por recipiente. Así se acelera el enfriamiento sin sobrecargar tanto el frigorífico.

La FDA recomienda además que los recipientes no se llenen hasta arriba cuando el alimento todavía está caliente y que se facilite la circulación del aire frío alrededor de ellos.

Una vez refrigerado, el caldo tampoco dura indefinidamente.

Las guías del USDA sitúan de forma general las sopas y guisos cocinados en torno a tres o cuatro días en nevera. Si no se van a consumir dentro de ese plazo, congelarlos en porciones resulta mucho más práctico.

Dividirlo desde el principio tiene además una ventaja doméstica bastante evidente: permite sacar únicamente la cantidad que se vaya a tomar ese día, en vez de recalentar una y otra vez toda la olla.

Y cuando llegue el momento de consumirlo, las sobras deben calentarse bien hasta que estén muy calientes en toda su masa.

La idea, al final, no es complicar una receta tan sencilla como un caldo. Es justo lo contrario: hacer que el paso de enfriarlo sea tan importante como el de cocinarlo.

Una buena olla de caldo puede tardar horas en hacerse, pero no debería tardar otras tantas en entrar en frío. Si va a sobrar, lo más seguro es repartirla cuanto antes en recipientes pequeños, dejar que pierdan calor rápidamente y llevarlos a la nevera.

Porque, cuando se trata de conservar un caldo, el tamaño importa: cuanto más grande es la olla, más lento se enfría su centro y más tiempo puede pasar en una temperatura poco segura.