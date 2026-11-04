Una masa de aire polar continental llegando a España y desplomando los termómetros. Eltiempo.es

Los meteorólogos coinciden: se aproxima un 'zarpazo' de frío polar a España entre el 3 y el 5 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Los modelos meteorológicos prevén la llegada de una masa de aire polar continental a España entre el 3 y el 5 de noviembre. El episodio provocará un acusado descenso de las temperaturas, con heladas y mínimas cercanas a los cero grados en zonas del interior como Ávila y Burgos. El bajón térmico será más notable en el norte, el este peninsular y Baleares debido al avance de una vaguada con circulación retrógrada. La masa de aire frío podría cargarse de humedad en el Mediterráneo, favoreciendo chubascos tormentosos e incluso la formación de una DANA.

España podría experimentar un importante cambio de tiempo durante los primeros días de noviembre. Después de unas semanas con temperaturas superiores a las habituales, los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de una masa de aire polar continental.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido de esta posible irrupción de aire frío a través de sus redes sociales. Según explica, el episodio podría comenzar a aproximarse a partir del próximo domingo, aunque sus efectos serían más evidentes posteriormente.

En concreto, los días más destacados serían el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. Los mapas meteorológicos muestran temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año.

Pero ¿de dónde procede exactamente esta masa de aire? Gómez explica que las masas polares continentales se forman en latitudes altas y adquieren características especialmente frías y generalmente secas al desplazarse sobre el continente europeo.

En este episodio, el aire más frío podría llegar desde el este de Europa. Su desplazamiento estaría favorecido por una configuración atmosférica particular, marcada por la presencia de un potente bloqueo anticiclónico sobre el norte del continente.

Primera semana de noviembre

Esta situación permitiría que una vaguada, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera, avanzase hacia España de este a oeste. Se trata de una evolución retrógrada, contraria a la circulación habitual.

La primera consecuencia de esta configuración sería un descenso de los termómetros, especialmente acusado en el norte y el este peninsular, además de Baleares. Estas regiones podrían recuperar un ambiente mucho más propio de noviembre.

El episodio también podría dejar madrugadas especialmente frías en otros puntos del interior. De hecho, la meteoróloga señala que algunas zonas podrían amanecer con temperaturas cercanas a los cero grados durante el martes.

Entre los lugares que podrían experimentar estos valores destacan Ávila y Burgos. No obstante, la evolución dependerá de cómo termine configurándose la situación atmosférica durante los próximos días.

El frío no sería el único factor que habría que vigilar. Mar Gómez advierte de que el Mediterráneo podría desempeñar un papel importante en la evolución del episodio, al aportar humedad a la masa de aire.

Al desplazarse sobre sus aguas, el aire frío podría incorporar humedad. Si coincide con los vientos de levante y la presencia de aire frío en altura, aumentaría la inestabilidad atmosférica y favorecería la aparición de chubascos tormentosos.

Además, algunos escenarios meteorológicos contemplan incluso la posible formación de una nueva dana. Este fenómeno podría contribuir a intensificar las precipitaciones en determinadas zonas, aunque todavía existe incertidumbre sobre su evolución.

La previsión encajaría con las tendencias que apuntan los modelos para el conjunto de noviembre. Según explica Gómez, la primera semana presenta una mayor probabilidad de lluvias en el área mediterránea.

Posteriormente, durante la segunda semana del mes, podría producirse una transición hacia situaciones más atlánticas. Por ahora, habrá que seguir la evolución de los modelos para comprobar si termina materializándose este episodio de frío polar.