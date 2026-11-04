Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Puedo ganar entre 1.400 y 2.000 euros al mes. Montar una carnicería cuesta 50.000"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia, señala que un profesional puede ganar entre 1.400 y 2.000 euros al mes, pero advierte sobre la falta de relevo generacional. Emprender en el sector exige una gran inversión económica, estimando que solo en maquinaria se necesitan unos 50.000 euros, sin contar alquileres, suministros o existencias. El experto aclara que un color rojo intenso no garantiza mayor calidad y recomienda fijarse en el marmoleo o grasa infiltrada, que aporta más jugosidad y sabor. Los especialistas recuerdan que la calidad gastronómica no equivale a la nutricional, aconsejando limitar el consumo de carne roja a 350-500 gramos semanales.

Aunque la carnicería tradicional es uno de esos oficios que exige largas jornadas de trabajo, importante inversión económica y conocimientos que van mucho más allá de saber cortar carne, se trata de un trabajo que se resiste al paso del tiempo.

Mariano Sánchez, carnicero con más de tres décadas de experiencia, conoce bien esta realidad y advierte de que las nuevas generaciones cada vez se muestran más desinteresadas al respecto.

La profesión es exigente, como comenta el mismo Mariano, el cual inició su trayectoria con apenas 16 años cuando un amigo le comentó una oportunidad laboral en un mercado madrileño. Lo que parecía un trabajo temporal acabó convirtiéndose en la profesión de toda una vida, con sus dificultades y errores.

Carnicería, un oficio exigente

En una entrevista concedida al medio La Vanguardia, Mariano reflexiona sobre los cambios en el sector, las dificultades económicas y los errores más habituales que se cometen al comprar carne.

Si bien es cierto que la carnicería puede proporcionar cierta estabilidad económica, los ingresos dependen considerablemente de la experiencia y del establecimiento: un profesional experimentado puede llegar a percibir entre 1.400 y 2.000 euros mensuales, aunque se trataría de cifras orientativas y no deben verse como un salario estandarizado para el sector, según explica.

Por otro lado, Mariano también comenta que emprender no siempre garantiza mayores beneficios. Él mismo llegó a tener su propia carnicería en Madrid, pero terminó abandonando el negocio debido a los gastos y las preocupaciones que implicaba mantenerlo.

De hecho, calcula que solo en la maquinaria necesaria para abrir la carnicería se necesita una inversión cercana a los 50.000 euros. Eso sin incluir otros desembolsos como alquiler, suministros o existencias iniciales. Por todo ello, decidió volver a trabajar por cuenta ajena, priorizando la tranquilidad personal frente a los posibles ingresos superiores.

Pero, más allá de estas dificultades económicas, Mariano también comparte una observación que probablemente sorprenderá a muchos consumidores respecto a la compra de carne: una carne de color rojo intenso no tiene por qué ser mejor que otra con tonalidad más oscura.

De hecho, existe una explicación científica al respecto; según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el color de la carne depende fundamentalmente de la mioglobina, una proteína muscular que experimenta cambios al entrar en contacto con el oxígeno.

Por tanto, el color por sí solo no permite determinar la frescura ni la calidad de la carne. Un tono más oscuro no implica necesariamente que la carne se haya deteriorado, aunque tampoco deben ignorarse otras señales como el olor o la superficie más viscosa.

Por su parte, Mariano recomienda prestar especial atención a otro elemento: la grasa infiltrada. Y, de nuevo, la evidencia científica respalda su consejo, como el trabajo publicado en el Journal of Animal Science, donde se reunió información de más de 1.800 consumidores.

En dicha investigación se objetivó una asociación positiva entre la cantidad de grasa intramuscular de la carne y características como la terneza, la jugosidad y el sabor.

Esta grasa se conoce como marmoleo y aparece distribuida entre las fibras musculares, contribuyendo a mejorar la experiencia gastronómica. Sin embargo, no es el único indicador de calidad a tener en mente, dado que tanto el corte como la maduración y la preparación de la carne importan.

Para finalizar, cabe puntualizar que la carne más grasa no es la mejor. Es necesario distinguir entre calidad gastronómica y calidad nutricional: la carne roja aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitamina B12, pero su consumo siempre debe ser moderado y debe evitarse caer en los excesos.

En este sentido, el World Cancer Research Fund recomienda no superar los 350-500 g semanales de carne roja cocinada, evitando consumir carne procesada, dada la evidencia existente que relaciona su consumo con el cáncer colorrectal.

En conclusión, el consejo de Mariano nos invitaría a comprar con mayor conocimiento, sin dejarnos llevar por la apariencia o el precio de la carne. Detrás de un buen filete no solo hay un producto, sino una serie de decisiones sobre calidad, preparación y consumo que debemos tener en cuenta.