Los nutricionistas recomiendan: los huevos revueltos no se acompañan con aguacate, sino con arroz y verduras

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca Martín propone acompañar los huevos revueltos con arroz y verduras en lugar del tradicional aguacate. La receta incluye una base vegetal rica en fibra y micronutrientes compuesta por brócoli, coliflor, guisantes, cebolla y ajo. El secreto de la preparación radica en lograr una textura sumamente cremosa en los huevos para facilitar la ingesta de las verduras. Es una opción sencilla y rápida de preparar, ideal para deportistas gracias al aporte proteico y a los carbohidratos de absorción lenta del arroz.

Los huevos revueltos son un plato típico en nuestro país y se suele tomar para desayunar, aunque no es mala opción para la comida o la cena. De hecho, la nutricionista Blanca Martín ha compartido una receta en redes sociales que confirma que son una excelente opción para las comidas principales.

Rompiendo con la idea de que comer de forma saludable requiere de preparaciones complejas o ingredientes difíciles de conseguir, la nutricionista presenta un combo de proteínas con carbohidratos complejos y una buena dosis de vegetales, convirtiendo el plato en algo perfecto para las sesiones de gimnasio.

La base vegetal de la propuesta de la nutricionista destaca por su gran valor nutricional, utilizando en su caso pequeños ramilletes de brócoli y coliflor triturados, combinados con un puñado de guisantes, cebolla y ajo.

La mezcla, con un buen sazonamiento de especias como pimienta y perejil, no solo añade volumen y una textura crujiente al plato, sino que también añade fibra, vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Un plato perfecto

Pero, cuidado, el gran secreto de la receta más allá de ese cóctel que acompaña el alimento principal es lograr unos huevos sumamente cremosos. En lugar de cocinarlos hasta dejarlos bien hechos, la experta propone dejarlos "al punto", con ese punto de suavidad que otorga suavidad al conjunto.

Parece sencillo, pero realmente es un gran desafío porque los huevos se hacen rápidamente y hay que estar muy atentos. Ahora bien, si se consigue dicho punto, el plato gana mucha más cremosidad y eso favorece, a su vez, que la ingesta de verduras sea más sencilla si se trata de unos alimentos que nos cuesten un poco más.

Para completar el plato, la nutricionista incorpora arroz, que aporta la energía necesaria a través de carbohidratos de absorción lenta. Este es el corazón energético de esta receta que busca servir como aporte proteico y ligeramente calórico para las sesiones de deporte.

Se trata, en resumidas cuentas, de una recomendación todoterreno que busca reunir todo lo necesario para el organismo en una sola ingesta, y lo mejor es que se trata de un plato de rápida elaboración y es extremadamente sencillo, lo que ayuda bastante si tenemos la semana apretada.

Y, por supuesto, se puede comer en cualquiera de las ingestas del día, aunque preferiblemente es mejor hacerlo para comer para así tener ese chute extra de energía a lo largo del día, tras haber realizado un buen desayuno.