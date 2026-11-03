Los nutricionistas coinciden: las mejores lentejas no llevan morcilla, sino un hueso de jamón y un puñado de arroz

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca Martín propone sustituir los embutidos tradicionales por un hueso de jamón, verduras y un puñado de arroz para hacer las lentejas más saludables. La combinación de lentejas y arroz crea un perfil proteico completo, al compensar mutuamente la falta de aminoácidos esenciales como la metionina y la lisina. Reducir embutidos como el chorizo o la morcilla permite limitar el aporte de grasas procesadas, priorizando el contenido en fibra y hierro de las legumbres. Se recomienda acompañar las lentejas con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción del hierro de origen vegetal.

Las lentejas son uno de esos platos tradicionales que admiten numerosas versiones en la cocina española. Sin embargo, elegir bien sus ingredientes permite disfrutar de esta legumbre sin recurrir siempre a los embutidos habituales.

La nutricionista Blanca Martín ha compartido en TikTok su receta particular, que incluye un hueso de jamón para aportar sabor, verduras y un ingrediente que también tiene interés nutricional: el arroz. El chorizo, en cambio, es opcional.

"Lo primero, añade hueso de jamón para que le dé sabor, chorizo de forma opcional", explica la especialista en su vídeo. Su propuesta incorpora también patatas, zanahorias y pimientos verdes, con cantidades adaptadas al número de comensales.

En su caso, prepara cuatro raciones y utiliza cuatro unidades de cada una de estas hortalizas. Después de saltearlas ligeramente, incorpora las lentejas, cubre todos los ingredientes con agua y deja que la preparación avance durante la cocción.

El siguiente paso consiste en añadir pimentón cuando han transcurrido entre 20 y 25 minutos. Después, incorpora dos puñaditos de arroz y espera hasta que esté cocido para trocear los ingredientes y servir el guiso.

Combo proteico

Más allá de su sabor, combinar lentejas con arroz tiene una explicación nutricional. Las legumbres y los cereales contienen proteínas con perfiles de aminoácidos complementarios, por lo que consumirlos juntos mejora la calidad proteica de la comida.

Las proteínas están formadas por aminoácidos, algunos de ellos esenciales porque el organismo necesita obtenerlos a través de los alimentos. Las lentejas aportan proteínas vegetales, pero su perfil se complementa con el de los cereales, como el arroz.

En concreto, a las legumbres les suele faltar metionina, mientras que los cereales aportan este aminoácido. A cambio, estos últimos presentan carencias de lisina, que sí se encuentra en las legumbres. La combinación permite obtener proteínas con todos los aminoácidos esenciales.

Además, las lentejas destacan por su contenido en fibra, un nutriente que favorece el funcionamiento intestinal y contribuye a aumentar la sensación de saciedad. Según la Fundación Española de la Nutrición, la fibra representa el 11,7% de su composición.

Estas legumbres también aportan hierro y proteínas. La Fundación Española de la Nutrición señala que las proteínas pueden representar el 23,8% de su composición, una proporción que las convierte en una fuente vegetal interesante dentro de una alimentación variada.

Para aprovechar mejor su hierro, conviene acompañarlas con alimentos ricos en vitamina C, como una naranja de postre o pimiento crudo en una ensalada. Esta vitamina favorece la absorción del hierro de origen vegetal, que el organismo aprovecha con más dificultad.

Por otro lado, reducir la presencia de carnes procesadas también puede mejorar el perfil nutricional del plato. La morcilla, el chorizo y el tocino aportan grasas y otros componentes que hacen recomendable limitar su consumo, en lugar de utilizarlos como ingredientes habituales.

Las verduras, en cambio, permiten enriquecer el guiso con vitaminas, minerales y fibra. Por eso, la receta de Blanca Martín ofrece una alternativa para preparar unas lentejas sabrosas con ingredientes cotidianos, sin que los embutidos tengan que ser los protagonistas.