Los nutricionistas coinciden: "Para unas croquetas espectaculares, no uses patatas, sino 250 gramos de garbanzos y medio calabacín"

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LO ESENCIAL Las claves Una nutricionista propone sustituir las patatas y la bechamel tradicional por 250 gramos de garbanzos cocidos y medio calabacín para crear croquetas más saludables. El secreto de la receta está en aplastar los garbanzos sin triturarlos del todo y escurrir al máximo el agua del calabacín rallado antes de mezclar con el queso. Para conseguir un rebozado crujiente y rústico, se combina pan rallado integral con semillas de sésamo o copos de avena triturados. Las croquetas se cocinan en la freidora de aire a 190 grados durante 10 o 12 minutos, logrando un exterior dorado y un interior muy jugoso.

Las croquetas se han convertido en uno de los bocados más reinventados en redes sociales. Frente a las versiones que sustituyen la bechamel por patata cocida, una nutricionista propone una alternativa vegetal con garbanzos, calabacín y queso.

La receta prescinde tanto de la bechamel tradicional como de las patatas que protagonizan muchas preparaciones virales. En su lugar, utiliza ingredientes cotidianos para conseguir una masa jugosa por dentro y un rebozado crujiente sin recurrir a la fritura convencional.

La nutricionista y cocinera Marta apuesta por 250 gramos de garbanzos cocidos y medio calabacín para preparar aproximadamente diez o doce unidades. "Los garbanzos, cuando los aplastas, permiten formar una masa bastante fácilmente", explica sobre el ingrediente principal.

El primer paso consiste en escurrir y lavar bien los garbanzos antes de aplastarlos con un tenedor. No es necesario triturarlos completamente: dejar pequeños trozos permite conseguir una textura más interesante y evita convertir la mezcla en una pasta homogénea.

Mezcla cremosa y consistente

El calabacín, por su parte, requiere especial atención. Este vegetal contiene mucha agua y puede arruinar la consistencia de la preparación si se incorpora directamente después de rallarlo. Para evitarlo, Marta recomienda añadir una pizca de sal y dejarlo reposar.

Después, hay que envolver el calabacín rallado en un paño limpio y apretarlo con fuerza para retirar el líquido. "Este paso es probablemente el más importante de toda la receta", advierte la especialista, porque facilita formar las croquetas sin que se abran.

Una vez escurrido, se mezcla con los garbanzos y unas cucharadas de queso cottage, ricotta o queso fresco bien escurrido. Marta añade también parmesano rallado y especias al gusto, como pimienta negra, ajo en polvo, perejil u orégano.

La clave está en no excederse con el queso. La mezcla debe resultar cremosa, pero suficientemente consistente para moldearla con las manos. Si queda demasiado húmeda, se puede incorporar una pequeña cantidad de pan rallado, siempre poco a poco, para evitar que se reseque.

Para conseguir una cobertura crujiente, Marta propone combinar pan rallado integral con semillas de sésamo. Las croquetas se pasan primero por huevo batido y después por esta mezcla, aunque también pueden utilizarse copos de avena triturados para lograr una textura rústica.

Antes de cocinarlas, conviene dejarlas entre 10 y 15 minutos en la nevera. Este breve reposo ayuda a que la masa se asiente y conserve mejor su forma durante la cocción, un detalle especialmente útil cuando se preparan en freidora de aire.

El siguiente paso consiste en colocar las croquetas separadas dentro de la cesta, pulverizarlas con una pequeña cantidad de aceite de oliva y cocinarlas a 190 grados durante 10 o 12 minutos, comprobando su aspecto y girándolas cuidadosamente a mitad del proceso.

El tiempo puede variar según el tamaño de las piezas y el modelo de freidora. "Queremos un exterior dorado y seco, mientras que el centro tiene que seguir jugoso", señala Marta sobre el resultado que debe buscarse al terminar la preparación.

La freidora de aire permite obtener una cobertura dorada utilizando menos aceite que una fritura por inmersión. Sin embargo, cocinar de esta manera no convierte automáticamente cualquier elaboración en saludable: también importan los ingredientes, las cantidades y el conjunto de la alimentación.