Jesús Owono y Jesús de Miguel, en un fotomontaje FC Andorra / CD Tenerife

Lara Ferreiro, psicóloga: "El trauma de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel podría desencadenar estrés postraumático"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El fallecimiento de Jesús de Miguel tras un choque fortuito ha conmocionado al deporte español. La psicóloga Lara Ferreiro advierte que Owono podría sufrir shock emocional, culpa del superviviente y estrés postraumático. El guardameta se enfrenta a sensaciones de ansiedad, insomnio y al temor de volver a competir en el terreno de juego. El acompañamiento psicológico será fundamental para que el portero pueda procesar esta herida moral sin que destruya su vida.

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, tras un dramático choque fortuito en el terreno de juego, ha sumido al deporte español en una profunda conmoción.

Sin embargo, cuando los focos se apagan y la competición continúa, comienza un silencioso y devastador proceso para el otro protagonista de la acción.

El portero Owono se enfrenta a un desafío emocional gigantesco, donde el dolor, el miedo a ser juzgado y la impotencia amenazan con convertirse en una carga insoportable.

El cerebro humano tiene enormes dificultades para asimilar que una disputa deportiva cotidiana termine en una tragedia irreversible.

Ante este durísimo escenario, la psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que el guardameta podría atravesar un agudo shock emocional durante las primeras 72 horas, caracterizado por la incredulidad, el bloqueo y la sensación irreal de estar viviendo una pesadilla.

Uno de los mayores tormentos que acechan al jugador es la culpa retrospectiva. Su mente reconstruirá la jugada sin descanso, torturándose con preguntas sobre qué habría pasado si no hubiera disputado ese balón.

Este castigo psicológico, sumado a la presión de la exposición mediática, puede derivar en un cuadro de ansiedad física severa, manifestándose a través de insomnio, tensión muscular y pérdida del apetito.

Tragedia en el fútbol español

El impacto puede ser tan profundo que el trauma de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel podría desencadenar estrés postraumático si persisten la hipervigilancia y los recuerdos intrusivos.

Esto implica enfrentarse a imágenes recurrentes del choque y a un terror paralizante a la hora de volver a pisar el césped y recuperar la confianza deportiva.

Jesús Owono, en un partido con el Deportivo Alavés en 2024 AFP7 E

Además, podría sufrir la culpa del superviviente, un dolor persistente por continuar con vida tras un desenlace fatal.

Todo este drama se desarrolla en un contexto social de fatiga emocional y estrés acumulativo. La sucesión de malas noticias, como las recientes tragedias ferroviarias, incrementa de manera evidente nuestra vulnerabilidad colectiva ante estas desgracias.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, atendido tras recibir un rodillazo en el pecho Juanjo Ramos.

La desgracia rompe simultáneamente el mundo de la familia de Jesús de Miguel, que ahora debe transitar un duelo traumático ante la pérdida del futuro imaginado y los proyectos que jamás podrán compartir.

Toda esta tragedia impacta en una sociedad española ya golpeada por el estrés acumulativo de las recientes catástrofes ferroviarias, lo que agrava nuestra sensación de vulnerabilidad.

El verdadero reto psicológico para Owono no consistirá en olvidar lo ocurrido, sino en recibir el acompañamiento necesario para integrar esta herida moral y evitar que el recuerdo destruya para siempre su vida.