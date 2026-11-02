La psicología dice que los adultos no necesitan conocer a alguien para mejorar su ánimo, basta con hablarle

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LO ESENCIAL Las claves Hablar brevemente con desconocidos incrementa las emociones positivas y reduce las negativas en adultos, independientemente de si son personas tímidas o extrovertidas. La timidez no impide beneficiarse del contacto social; la principal barrera es el temor previo a la incomodidad o al rechazo, el cual suele ser sobreestimado. No se requieren charlas profundas: pequeños gestos como sonreír al barista o interactuar con conocidos ocasionales mejoran el estado de ánimo y el sentido de pertenencia. A medida que se practican estos breves encuentros sociales, la confianza personal aumenta y disminuye el miedo a ser rechazado en futuras interacciones.

Cruzar unas palabras con alguien a quien no conocemos suele parecer una de esas cosas pequeñas que apenas cuentan. Una conversación en el tren, un comentario con la persona que espera en la misma cola o unos minutos charlando con alguien que acaba de sentarse a nuestro lado. Sin embargo, la psicología lleva años encontrando que esos encuentros breves pueden tener un efecto bastante concreto: hacernos sentir un poco mejor de lo que estábamos antes.

Un estudio publicado en Journal of Social and Personal Relationships quiso comprobar precisamente si ese beneficio también aparecía entre las personas más tímidas. Participaron 270 adultos universitarios, organizados en 135 parejas de desconocidos que realizaron una tarea diseñada para conocerse durante unos minutos. Antes y después de la conversación, los investigadores midieron su estado de ánimo.

El resultado fue bastante claro. Después de hablar, los participantes mostraban más emociones positivas y menos emociones negativas.

Y la timidez no cambió ese patrón.

Las personas más tímidas partían con un nivel mayor de malestar que las menos tímidas y seguían mostrando más emociones negativas después del encuentro. Pero la mejoría que experimentaron al conversar fue prácticamente la misma. Es decir, ser tímido no impidió beneficiarse de aquella pequeña interacción social.

Lo difícil puede ser empezar

Esto encaja con algo que otros experimentos llevan años observando: solemos imaginar que una conversación con un desconocido será más incómoda de lo que termina siendo.

Nicholas Epley y Juliana Schroeder hicieron uno de los trabajos más conocidos sobre esta cuestión con pasajeros de trenes y autobuses. A algunos participantes les pidieron que iniciaran una conversación con una persona cercana; a otros, que permanecieran solos; y un tercer grupo continuó su trayecto como de costumbre.

Quienes hablaron con un desconocido terminaron describiendo el viaje como más agradable, sin sentir que hubiera sido menos productivo.

Lo curioso es que, antes de hacerlo, las personas tendían a predecir justamente lo contrario. Pensaban que viajar en silencio sería mejor porque suponían que los demás no tendrían ganas de hablar.

Experimentos posteriores encontraron el mismo freno. Los viajeros anticipaban que iniciar una conversación sería menos agradable de lo que realmente acababa siendo, en parte porque subestimaban el interés de la otra persona en participar. Ahí puede estar una de las claves para los adultos tímidos.

La timidez no significa necesariamente que una persona disfrute menos del contacto social. Puede significar que la aproximación genera más dudas: miedo a no saber qué decir, a molestar o a encontrarse con una respuesta fría.

Una vez superado ese primer momento, la experiencia puede resultar mucho más satisfactoria de lo previsto.

De hecho, otro experimento convirtió estas conversaciones en una especie de reto durante una semana. Los participantes tenían que encontrar oportunidades para acercarse y hablar con desconocidos. Conforme acumulaban experiencias, disminuía su expectativa de ser rechazados y aumentaba la confianza en su capacidad para conversar. Parte de esa mejoría seguía presente una semana después. Ni siquiera hace falta una conversación profunda.

En un experimento realizado en una cafetería, las personas que interactuaron de manera más social con el barista (mirándole, sonriendo y manteniendo una pequeña conversación) terminaron mostrando más emociones positivas y mayor sensación de pertenencia que quienes limitaron el encuentro a pagar y marcharse cuanto antes. Y este efecto no parece limitarse a completos desconocidos.

Gillian Sandstrom y Elizabeth Dunn observaron que las llamadas “relaciones débiles” —compañeros, conocidos y personas con las que tratamos ocasionalmente— también aportan bienestar. En uno de sus estudios, los participantes eran más felices y sentían una mayor pertenencia los días en los que habían interactuado con más conocidos de lo habitual.

Eso no significa que haya que obligarse a hablar con cualquiera ni convertir el silencio en algo negativo.

Una persona puede necesitar estar sola, disfrutar de un trayecto tranquilo o simplemente no sentirse cómoda iniciando una conversación determinada. Tampoco una charla breve sustituye las relaciones íntimas y duraderas.

Lo interesante de estos estudios es algo mucho más modesto: no hace falta conocer profundamente a alguien para obtener una pequeña recompensa emocional de la interacción.

Y para las personas tímidas, quizá haya otra enseñanza. La incomodidad que anticipamos antes de decir “hola” no siempre predice cómo nos vamos a sentir después.

A veces basta un comentario pequeño, unos minutos hablando con alguien que probablemente no volveremos a ver y seguir cada uno su camino. La conversación puede durar poco, pero el ánimo, al menos durante un rato, puede salir de ella un poco mejor de como entró.