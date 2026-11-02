Los nutricionistas coinciden: "Para que las patatas queden crujientes en la freidora de aire no añadas aceite, deja espacio"

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LO ESENCIAL Las claves La clave principal para lograr patatas crujientes en la freidora de aire es no llenar en exceso la cesta para permitir que el aire caliente circule correctamente. Un error común es añadir más aceite cuando salen blandas; solo se necesita media cucharada para patatas frescas y las congeladas no requieren grasa extra. Es imprescindible remojar las patatas 30 minutos para quitar el almidón y secarlas muy bien, ya que la humedad impide que se doren. Agitar la cesta dos o tres veces durante el cocinado y realizar cortes más finos garantiza un dorado y una textura uniformes.

Preparar patatas fritas en la freidora de aire parece sencillo: cortar, añadir un poco de aceite, programar el aparato y esperar. Sin embargo, hay un error bastante común que termina convirtiendo unas patatas potencialmente crujientes en una montaña blanda y húmeda: llenar demasiado la cesta.

Cuando el resultado no convence, la tentación puede ser añadir más aceite en el siguiente intento. Pero ese no suele ser el problema.

La freidora de aire cocina gracias a una corriente de aire muy caliente que circula alrededor de los alimentos. Si las patatas están completamente amontonadas y apenas queda espacio entre ellas, ese aire encuentra muchas más dificultades para alcanzar toda su superficie.

Philips recomienda precisamente cocinar cantidades más pequeñas cuando se busca un resultado crujiente y, en determinados modelos, aconseja cubrir únicamente el fondo de la cesta con una capa de alimentos.

El aire necesita pasar

Una freidora de aire no funciona como una freidora convencional.

En esta última, las patatas quedan rodeadas por aceite caliente. En la airfryer, en cambio, el calor depende fundamentalmente de la circulación de aire. Eso explica por qué dejar huecos puede marcar más diferencia que echar otra cucharada de aceite.

Philips recomienda, para sus patatas fritas caseras, llenar la cesta aproximadamente hasta la mitad si se quiere favorecer una cocción uniforme y sacudirla dos o tres veces durante el proceso.

Mover las patatas permite que las que estaban abajo pasen arriba y que nuevas superficies queden expuestas directamente al aire caliente. El aceite tiene otra función.

Una pequeña cantidad puede favorecer el dorado y ayudar a formar una superficie más crujiente en patatas frescas. Philips propone, por ejemplo, aproximadamente media cucharada para una tanda de patatas caseras, repartida previamente sobre ellas en un recipiente.

Lo que desaconseja es utilizar demasiado.

Un exceso de grasa puede dejar las patatas más pesadas y menos crujientes, precisamente lo contrario de lo que se busca. Los alimentos congelados que ya vienen prefritos, además, normalmente no necesitan aceite adicional.

Por eso el consejo no debería interpretarse como “el aceite está prohibido”. La clave es no utilizarlo para solucionar un problema de espacio. Hay otro detalle importante: el agua.

Una patata húmeda necesita perder esa humedad antes de poder dorarse correctamente. Por eso Philips recomienda dejar las patatas cortadas en agua durante al menos 30 minutos y, después, secarlas muy bien con papel de cocina antes de añadir el aceite.

El remojo ayuda a retirar parte del almidón superficial, mientras que el secado evita introducir agua innecesaria en la cesta. Después importa también el tamaño.

Las patatas cortadas demasiado gruesas necesitan más tiempo para perder humedad y pueden quedar tiernas por dentro antes de conseguir una superficie realmente crujiente. Philips señala que los bastones más pequeños pueden ofrecer un acabado más crujiente.

Y tampoco conviene abrir la cesta y encontrarla llena hasta la marca máxima simplemente porque el fabricante permita físicamente llegar hasta allí.

La capacidad máxima del aparato y la cantidad óptima para conseguir unas buenas patatas no siempre son exactamente lo mismo.

Si lo que buscamos es dorado uniforme, suele funcionar mejor repartir una cantidad moderada y cocinar una segunda tanda que intentar terminar todo de una vez.

Desde el punto de vista nutricional, además, esa es precisamente una de las ventajas de la freidora de aire: permite obtener superficies doradas utilizando mucha menos grasa que una fritura por inmersión.

Pero “menos aceite” no significa necesariamente “cero aceite”.

En patatas frescas puede bastar una fina película. El verdadero enemigo del crujiente aparece cuando los bastones están mojados, apelmazados y sin espacio para que el aire caliente circule.

Por eso, si unas patatas salen blandas de la airfryer, antes de coger la botella de aceite conviene mirar la cesta.

A veces no necesitan más grasa. Necesitan simplemente un poco más de aire.