El expresidente del Gobierno José María Aznar en una imagen de archivo. E. E.

El entrenador de José María Aznar, 73 años: "Corre hasta 18 kilómetros, en 20 años no ha dejado ni un día de entrenar"

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LO ESENCIAL Las claves Bernardino Lombao, exentrenador de José María Aznar, revela que el expresidente lleva más de 20 años entrenando todos los días de la semana sin faltar jamás. Aunque al principio apenas aguantaba diez minutos corriendo, su progresión le permite realizar actualmente carreras de entre 10 y 18 kilómetros. La rutina de Aznar combina ejercicios aeróbicos, pesas, trabajo de piernas, carreras en cuesta y series de fuerza, incluso durante sus viajes al extranjero. El método del expresidente para mantener su forma física se basa en tres pilares clave: ejercicio constante, alimentación correcta y descansar entre 8 y 9 horas diarias.

La imagen de José María Aznar con una marcada musculatura abdominal sorprendió hace años a buena parte de la opinión pública. Detrás de aquella transformación física había una disciplina deportiva mantenida durante décadas.

El expresidente del Gobierno ha convertido el ejercicio en una parte fundamental de su vida cotidiana. Aunque apenas suele hablar públicamente de sus hábitos privados, sus fotografías en redes sociales muestran que continúa saliendo a correr.

Su entrenador personal, Bernardino Lombao, conoce bien esa constancia. En una entrevista concedida a Vanity Fair en 2019, el preparador físico explicó cómo había conseguido que Aznar pasara de tener dificultades para correr a completar distancias considerables.

"José María es un atleta de verdad. Lleva entrenando durante los últimos 20 años de su vida todos los días de la semana", aseguró Lombao, que fue su preparador entre 1996 y 2004.

El entrenador destacó que el exdirigente popular no practica deporte únicamente por apariencia, sino que mantiene una implicación poco habitual. "Se lo toma muy en serio y no es como otros políticos, que solo corren para hacerse la foto", afirmó.

La constancia como clave

De hecho, cuando ambos comenzaron a trabajar juntos, la situación era bastante diferente. Según recordó Lombao, Aznar practicaba pádel y apenas conseguía aguantar diez minutos corriendo sin terminar agotado.

Sin embargo, su evolución fue notable gracias a la regularidad y al trabajo físico. "Ahora es capaz de correr 10 y 12 kilómetros. Y más. Depende del día puede incluso hacer 18 kilómetros", explicó.

Para Lombao, la clave de semejante progresión está en la voluntad, aunque también considera importante contar con determinadas aptitudes. "La fuerza de voluntad es lo más importante y tener un cierto talento, porque sin talento no se va a ningún lado", señaló.

El preparador resumió en tres pilares la fórmula que sigue Aznar para mantenerse en buena condición física: practicar mucho ejercicio, alimentarse correctamente y descansar entre ocho y nueve horas cada noche.

Su entrenamiento combina distintas modalidades para trabajar tanto la resistencia como la musculatura. Incluye ejercicios aeróbicos, pesas, trabajo de piernas, carreras en cuesta y exigentes series de fuerza que, según Lombao, incluso resultarían complicadas para algunos atletas.

La disciplina también implica mantener los entrenamientos independientemente del lugar en el que se encuentre. "José María no falla ni un día. Esté donde esté. En Londres, California, Sudamérica…", recordó el entrenador durante aquella conversación.

La relación entre ambos comenzó en La Moncloa, cuando Lombao descubrió que Aznar tenía a su disposición un aparato de gimnasia que prácticamente nunca utilizaba. Al preguntarle, el entonces presidente reconoció que no lo usaba.

Tiempo después, Aznar manifestó su intención de ponerse en forma y Lombao aceptó ayudarle con una condición: debía comprometerse a entrenar con disciplina. Aquella exigencia terminó convirtiéndose en una rutina que ambos mantuvieron durante años.

El preparador recordó incluso las sesiones que realizaban a las seis de la mañana en los alrededores de La Moncloa, independientemente de las bajas temperaturas. Una muestra de la constancia que, dos décadas después, sigue caracterizando al expresidente.